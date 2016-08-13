Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеальный современный одноэтажный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
Loading admin actions …

сложных конструктивных решений и очень удобная планировка. Актуальный дизайн интерьера и расстановка мебели позволяют использовать одноэтажный формат на все 100%.

Этот привлекательный коттедж был спроектирован студией ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW и имеет общую площадь в 210 кв. метров.

Дом спроектирован для постройки из керамического пустотелого блока Porotherm (25 см), с утеплением пенопластом (20 см) и отделкой штукатуркой. Перекрытия – железобетонная плита. Кровля четырехскатная, с наклоном 20 градусов. Котел на твердом топливе (+газ как альтернатива).

​Дизайн фасадов

homify
homify

homify
homify
homify

Красивый дом с экстерьером в приглушенной цветовой гамме – это образ стиля и комфортабельности пригорода 21-ого века. Для дизайна фасадов здесь была использована белая штукатурка и покраска в трюфельный цвет, а также деревянные декоративные панели шоколадного цвета. Кровля выбрана каменно-серая, а отделка цоколя – серо-каменная. Отличная комбинация для небольшого дома!

​Со стороны дворика

homify
homify

homify
homify
homify

С этой стороны мы найдем удивительно удачную комбинацию из террас, одна из которых находится во внутреннем дворике, образованном формой здания («П»). Здесь всегда полутень и нет ветра, что идеально для отдыха. Эта терраса оборудована столовой группой, а вторая, на переднем плане, является патио и имеет красивый вид на участок (такой же, как у гостиной).

Глядя с этой стороны, можно отлично представить планировку. Общественная и приватная зоны красиво разделены как раз эти внутренним двориком и аналогичной комнатой за ней, за дверьми слайдерами, которая является каминной – центром дома.

Из центра можно попасть в гараж и прихожую на заднем плане, справа – гостиная, столовая и кухня в ряд, слева – три спальни с видом на дворик + четвертая и ванная комната с выходом окон на другую сторону. Плюс к этому в доме есть прачечная, котельная, гостевая туалетная комната и кладовая на кухне. Дом имеет гараж на два автомобиля, а при трех спальнях из 4-х есть гардеробные комнаты.

Просторная гостиная

homify
homify

homify
homify
homify

Гостиная находится в доме возле патио. Отсюда просматривается и камин (на биотопливе) со стеклянными стенками. Модульная мебель для гостиной очень красиво закрывает угол строения, за ним – внутренний дворик со столовой группой.

​Солнечная столовая

homify
homify

homify
homify
homify

Красивая столовая находится между кухней, окна которой выходят на улицу, и гостиной. Здесь есть и собственный модуль остекления в виде дверей-слайдеров, и арочные проходы со стеклянными дверьми-слайдерами на кухню.

​Отделка интерьера

homify
homify

homify
homify
homify

Простая отделка в дизайне интерьера подразумевает оштукатуренные и окрашенные стены, подвесные потолки с подсветкой, на полу – керамическую плитку и ламинат светлых оттенков.

​Современная кухня

homify
homify

homify
homify
homify

Стильная кухня имеет очень современный формат – она представлена сразу четырьмя модулями гарнитура. Один находится вдоль одной из стен, другой стоит вдоль противоположной, третий (остров) находится посередине, четвертый занимает дальнюю от столовой стену. Тот симпатичный модуль углового остекления, что вы видели на первой фотографии в статье, относится как раз к кухне.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Размеры кухни

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь кухни – 22 кв. метра плюс кладовая за дверью около 3 кв. метров. Такой размер идеально подходит для семьи с тремя-четырьмя детьми и является самым оптимальным. Дизайн кухни выполнен в стиле минимализм, а фасады выбраны бледного голубого оттенка. Столешницы – композитные каменные.

​Планировка проекта

homify
homify

homify
homify
homify

Планировка позволит вам рассмотреть дом и представить, каково это – жить в доме площадью в 210 кв. метров с удобной современной планировкой. Площадь гостиной-столовой здесь – 51 кв. метр, а у спален под цифрами 9, 11, 12 и 15 получается 11, 14, 20 и 15 кв. метров, соответственно.

Далее на homify:

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни;

— Установка кондиционера.

​Самые фантастические проекты бассейнов
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо