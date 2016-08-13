Идеальный современный одноэтажный дом

С этой стороны мы найдем удивительно удачную комбинацию из террас, одна из которых находится во внутреннем дворике, образованном формой здания («П»). Здесь всегда полутень и нет ветра, что идеально для отдыха. Эта терраса оборудована столовой группой, а вторая, на переднем плане, является патио и имеет красивый вид на участок (такой же, как у гостиной).

Глядя с этой стороны, можно отлично представить планировку. Общественная и приватная зоны красиво разделены как раз эти внутренним двориком и аналогичной комнатой за ней, за дверьми слайдерами, которая является каминной – центром дома.

Из центра можно попасть в гараж и прихожую на заднем плане, справа – гостиная, столовая и кухня в ряд, слева – три спальни с видом на дворик + четвертая и ванная комната с выходом окон на другую сторону. Плюс к этому в доме есть прачечная, котельная, гостевая туалетная комната и кладовая на кухне. Дом имеет гараж на два автомобиля, а при трех спальнях из 4-х есть гардеробные комнаты.