Идеальный современный одноэтажный дом

сложных конструктивных решений и очень удобная планировка. Актуальный дизайн интерьера и расстановка мебели позволяют использовать одноэтажный формат на все 100%.
Этот привлекательный коттедж был спроектирован студией ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW и имеет общую площадь в 210 кв. метров.
Дом спроектирован для постройки из керамического пустотелого блока Porotherm (25 см), с утеплением пенопластом (20 см) и отделкой штукатуркой. Перекрытия – железобетонная плита. Кровля четырехскатная, с наклоном 20 градусов. Котел на твердом топливе (+газ как альтернатива).
Красивый дом с экстерьером в приглушенной цветовой гамме – это образ стиля и комфортабельности пригорода 21-ого века. Для дизайна фасадов здесь была использована белая штукатурка и покраска в трюфельный цвет, а также деревянные декоративные панели шоколадного цвета. Кровля выбрана каменно-серая, а отделка цоколя – серо-каменная. Отличная комбинация для небольшого дома!
С этой стороны мы найдем удивительно удачную комбинацию из террас, одна из которых находится во внутреннем дворике, образованном формой здания («П»). Здесь всегда полутень и нет ветра, что идеально для отдыха. Эта терраса оборудована столовой группой, а вторая, на переднем плане, является патио и имеет красивый вид на участок (такой же, как у гостиной).
Глядя с этой стороны, можно отлично представить планировку. Общественная и приватная зоны красиво разделены как раз эти внутренним двориком и аналогичной комнатой за ней, за дверьми слайдерами, которая является каминной – центром дома.
Из центра можно попасть в гараж и прихожую на заднем плане, справа – гостиная, столовая и кухня в ряд, слева – три спальни с видом на дворик + четвертая и ванная комната с выходом окон на другую сторону. Плюс к этому в доме есть прачечная, котельная, гостевая туалетная комната и кладовая на кухне. Дом имеет гараж на два автомобиля, а при трех спальнях из 4-х есть гардеробные комнаты.
Гостиная находится в доме возле патио. Отсюда просматривается и камин (на биотопливе) со стеклянными стенками. Модульная мебель для гостиной очень красиво закрывает угол строения, за ним – внутренний дворик со столовой группой.
Красивая столовая находится между кухней, окна которой выходят на улицу, и гостиной. Здесь есть и собственный модуль остекления в виде дверей-слайдеров, и арочные проходы со стеклянными дверьми-слайдерами на кухню.
Простая отделка в дизайне интерьера подразумевает оштукатуренные и окрашенные стены, подвесные потолки с подсветкой, на полу – керамическую плитку и ламинат светлых оттенков.
Стильная кухня имеет очень современный формат – она представлена сразу четырьмя модулями гарнитура. Один находится вдоль одной из стен, другой стоит вдоль противоположной, третий (остров) находится посередине, четвертый занимает дальнюю от столовой стену. Тот симпатичный модуль углового остекления, что вы видели на первой фотографии в статье, относится как раз к кухне.
Общая площадь кухни – 22 кв. метра плюс кладовая за дверью около 3 кв. метров. Такой размер идеально подходит для семьи с тремя-четырьмя детьми и является самым оптимальным. Дизайн кухни выполнен в стиле минимализм, а фасады выбраны бледного голубого оттенка. Столешницы – композитные каменные.
Планировка позволит вам рассмотреть дом и представить, каково это – жить в доме площадью в 210 кв. метров с удобной современной планировкой. Площадь гостиной-столовой здесь – 51 кв. метр, а у спален под цифрами 9, 11, 12 и 15 получается 11, 14, 20 и 15 кв. метров, соответственно.
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