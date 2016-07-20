До и После: Вот это ремонт!

Так выглядел дом до реконструкции. Всем жителям окрестностей знаком такой тип жилья, который был особенно популярен в семидесятых и восьмидесятых годах. Простая прямоугольная форма с двускатной крышей, черно-белый контраст на фасаде и небольшие окна. На крыше мы видим несколько слуховых окон, которые добавляют естественного света мансардному этажу. Фасад отделан белой гладкой штукатуркой, а второй этаж деревянным сайдингом. Крыша покрыта темной металлочерепицей.

В общем дом выглядит достаточно аккуратно, но немного старомодно, поэтому хозяева решились на полную реконструкцию и расширение, после которого дом выглядит совершенно современно и восхитительно. Убедитесь сами!