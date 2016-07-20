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До и После: Вот это ремонт!

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Abbruch und Neubau WOHNHAUS, di architekturbüro di architekturbüro Дома в стиле модерн
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Сегодня мы с вами познакомимся с потрясающей реконструкцией жилого дома, который расположен в городе Нойффен у подножия горного массива Шва́бский Альб, что на юге Германии. Ответственными за фундаментальные изменения были архитекторы из  Di Architekturbüro. Давайте же посмотрим, как опытные специалисты создали совершенно новый дом на базе старого в течении всего шести месяцев. 

До реконструкции

Abbruch und Neubau WOHNHAUS, di architekturbüro di architekturbüro Дома в классическом стиле
di architekturbüro

di architekturbüro
di architekturbüro
di architekturbüro

Так выглядел дом до реконструкции. Всем жителям окрестностей знаком такой тип жилья, который был особенно популярен в семидесятых и восьмидесятых годах. Простая прямоугольная форма с двускатной крышей, черно-белый контраст на фасаде и небольшие окна. На крыше мы видим несколько слуховых окон, которые добавляют естественного света мансардному этажу. Фасад отделан белой гладкой штукатуркой, а второй этаж деревянным сайдингом. Крыша покрыта темной металлочерепицей. 

В общем дом выглядит достаточно аккуратно, но немного старомодно, поэтому хозяева решились на полную реконструкцию и расширение, после которого дом выглядит совершенно современно и восхитительно. Убедитесь сами!

После

Abbruch und Neubau WOHNHAUS, di architekturbüro di architekturbüro Дома в стиле модерн
di architekturbüro

di architekturbüro
di architekturbüro
di architekturbüro

Трудно поверить, что перед нами тот же самый дом, только после реконструкции. Исходная структура практически не угадывается, разве что прямоугольный объем и двускатная крыша (в этой части). Всего за полгода архитекторам и строителям удалось полностью преобразить старый дом, превратив его в жемчужину современной архитектуры. 

Входная зона

Abbruch und Neubau WOHNHAUS, di architekturbüro di architekturbüro Дома в стиле модерн
di architekturbüro

di architekturbüro
di architekturbüro
di architekturbüro

Теперь фасад дома полностью отделан деревом. Вертикальный сайдинг неоднородного цвета выглядит очень стильно. Новая фальцевая кровля теперь не выступает, а плавно переходит в поверхность фасада. Главный вход расположен в углублении. Стиль и цвет оконных рам напоминают прошлые, только теперь они выступают на фасаде. 

Задний фасад

Abbruch und Neubau WOHNHAUS, di architekturbüro di architekturbüro Дома в стиле модерн
di architekturbüro

di architekturbüro
di architekturbüro
di architekturbüro

Как мы уже говорили, заказчики не обошлись одной лишь реконструкцией старого здания. Со стороны сада мы видим то самое расширение дома. Новый объем имеет плоскую кровлю и по форме отличается от реконструируемого, однако, это не мешает их гармоничному взаимодействию. С этой стороны мы видим большие панорамные окна (в том числе угловые), через которые в интерьер проникает большое количество естественного света. В сторону сада также обращены балконы и деревянная терраса.

Отделка первого этажа напоминает белый гладкий фасад дома до реконструкции, а деревянный сайдинг на втором вписывает дом в природный ландшафт. 

Вид с торца

Abbruch und Neubau WOHNHAUS, di architekturbüro di architekturbüro Дома в стиле модерн
di architekturbüro

di architekturbüro
di architekturbüro
di architekturbüro

С торца дом имеет совершенно неповторимый силуэт. Несколько объемов разного размера и формы образуют целостную картину. Окна с этой стороны практически полностью отсутствуют. Фасад напоминает современную абстрактную картину. Дерево, белый и графитовый цвет прекрасно сочетаются между собой.

Кухня

Abbruch und Neubau WOHNHAUS, di architekturbüro di architekturbüro Кухня в стиле модерн
di architekturbüro

di architekturbüro
di architekturbüro
di architekturbüro

Знакомство с интерьером дома мы начнем на кухне. В этом пространстве дизайнеры использовали классическое сочетание вне времени – белого и черного. Эти цвета идеально подходят для кухонь и ванных комнат, так как от них вы никогда не устанете. Шкафы гарнитура имеют прямую форму и скрывают за гладкими фасадами достаточно мест для хранения. 

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Винтовая лестница

Abbruch und Neubau WOHNHAUS, di architekturbüro di architekturbüro Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
di architekturbüro

di architekturbüro
di architekturbüro
di architekturbüro

Отличительными материалами интерьера являются: дерево, камень, сталь, стекло и бетон. Вместе они создают сильный эффект. Центром композиции этого кадра является винтовая лестница, которая выглядит воздушно несмотря на то, что выполнена из металла. Такого эффекта архитекторы добились с помощью просветов между ступенями и прозрачной балюстрады. За счет бетонного пьедестала и центрального расположения этот элемент больше похож на скульптуру. 

Ванная комната

Abbruch und Neubau WOHNHAUS, di architekturbüro di architekturbüro Ванная комната в стиле модерн
di architekturbüro

di architekturbüro
di architekturbüro
di architekturbüro

На мансардном этаже под крышей расположена ванная комната. Идеальное расположение чаши ванной относительно окон делает это место поистине привлекательным. Принимая ванну вечером, например, можно насладиться видом на звездное небо. 

Цветовая гамма комнаты поддерживает общий дизайн дома. Здесь все достаточно минималистично, стильно и элегантно. 

Дом в стиле баухаус
Как вам такое преображение? Поделитесь с нами своими впечатлениями ниже.

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