До и После: Вот это ремонт!

Сегодня мы с вами познакомимся с потрясающей реконструкцией жилого дома, который расположен в городе Нойффен у подножия горного массива Шва́бский Альб, что на юге Германии. Ответственными за фундаментальные изменения были архитекторы из Di Architekturbüro. Давайте же посмотрим, как опытные специалисты создали совершенно новый дом на базе старого в течении всего шести месяцев.
Так выглядел дом до реконструкции. Всем жителям окрестностей знаком такой тип жилья, который был особенно популярен в семидесятых и восьмидесятых годах. Простая прямоугольная форма с двускатной крышей, черно-белый контраст на фасаде и небольшие окна. На крыше мы видим несколько слуховых окон, которые добавляют естественного света мансардному этажу. Фасад отделан белой гладкой штукатуркой, а второй этаж деревянным сайдингом. Крыша покрыта темной металлочерепицей.
В общем дом выглядит достаточно аккуратно, но немного старомодно, поэтому хозяева решились на полную реконструкцию и расширение, после которого дом выглядит совершенно современно и восхитительно. Убедитесь сами!
Трудно поверить, что перед нами тот же самый дом, только после реконструкции. Исходная структура практически не угадывается, разве что прямоугольный объем и двускатная крыша (в этой части). Всего за полгода архитекторам и строителям удалось полностью преобразить старый дом, превратив его в жемчужину современной архитектуры.
Теперь фасад дома полностью отделан деревом. Вертикальный сайдинг неоднородного цвета выглядит очень стильно. Новая фальцевая кровля теперь не выступает, а плавно переходит в поверхность фасада. Главный вход расположен в углублении. Стиль и цвет оконных рам напоминают прошлые, только теперь они выступают на фасаде.
Как мы уже говорили, заказчики не обошлись одной лишь реконструкцией старого здания. Со стороны сада мы видим то самое
расширение дома. Новый объем имеет плоскую кровлю и по форме отличается от реконструируемого, однако, это не мешает их гармоничному взаимодействию. С этой стороны мы видим большие панорамные окна (в том числе угловые), через которые в интерьер проникает большое количество естественного света. В сторону сада также обращены балконы и деревянная терраса.
Отделка первого этажа напоминает белый гладкий фасад дома до реконструкции, а деревянный сайдинг на втором вписывает дом в природный ландшафт.
С торца дом имеет совершенно неповторимый силуэт. Несколько объемов разного размера и формы образуют целостную картину. Окна с этой стороны практически полностью отсутствуют. Фасад напоминает современную абстрактную картину. Дерево, белый и графитовый цвет прекрасно сочетаются между собой.
Знакомство с интерьером дома мы начнем на кухне. В этом пространстве дизайнеры использовали классическое сочетание вне времени – белого и черного. Эти цвета идеально подходят для кухонь и ванных комнат, так как от них вы никогда не устанете. Шкафы гарнитура имеют прямую форму и скрывают за гладкими фасадами достаточно мест для хранения.
Отличительными материалами интерьера являются: дерево, камень, сталь, стекло и бетон. Вместе они создают сильный эффект. Центром композиции этого кадра является винтовая лестница, которая выглядит воздушно несмотря на то, что выполнена из металла. Такого эффекта архитекторы добились с помощью просветов между ступенями и прозрачной балюстрады. За счет бетонного
пьедестала и центрального расположения этот элемент больше похож на скульптуру.
На мансардном этаже под крышей расположена ванная комната. Идеальное расположение чаши ванной относительно окон делает это место поистине привлекательным. Принимая ванну вечером, например, можно насладиться видом на звездное небо.
Цветовая гамма комнаты поддерживает общий дизайн дома. Здесь все достаточно минималистично, стильно и элегантно.