До и После: Фантастическая реконструкция дома

Во французском городе Ренн архитектор Франк Лэбэй занялся переделкой устаревшего дома прошлого века. Ремонт был очень сложным, потому что старые стены должны были сохранить свой традиционный вид, но тем не менее быть адаптированными к современным потребностям жителей.
Давайте начнем наше путешествие в прошлое со двора. Полностью тут дикий и заросший сад, фасад дома едва виден. Растительность беспрепятственно развивается, за ней не ухаживали. Тем не менее, дом источает очарование и можно, конечно, понять, почему владельцы взяли это здание.
Хозяева мечтали получить больше места в современном, но традиционном контексте. Поэтому архитектор решил планировать расширение существующего здания. Изменился внешний вид дома. Вместо серого отштукатуренного фасада мы видим древесину медового цвета. Таким образом, благодаря горизонтальному расположению панелей здание кажется значительно шире, чем на самом деле.
Традиционный вид дома внес большой вклад, поэтому владельцы влюбились в здание и купили его в конце концов. На следующем фото вы можете увидеть, как ремонт продолжался.
Общие черты дома сохранились, так как изменения не были большими. Каменный фасад был сохранен, он источает французский стиль. Были заменены целые окна на новые. Когда-то белый забор теперь заменен на более амбициозную модель.
Давайте посмотрим на новый дизайн пространства. Тема древесины продолжается и здесь. Естественный свет играет важную роль в этом зале, и оно обеспечивается с помощью большой раздвижной двери. В качестве подсветки также был запланирован квадратный просвет в потолке, чтобы можно было наслаждаться французским небом с дивана.
До реконструкции вход в дом казался очень темным. Этот эффект создавали серые стены и полуразрушенный пол.
Яркий и дружелюбный коридор сияет после ремонта. Стены побелели, положен новый каменный пол, имеющий цветочный декор. Для того чтобы обеспечить больше яркости в этой области, окна были установлены в соседней комнате.
Девиз “Flower Power” был когда-то в кухне. В этом дизайне уже не было необходимости, а мебель была использована в течение нескольких лет, поэтому все здесь заменялось.
Дом был оборудован современной кухней. Эти цвета приносят свежесть и чистоту в комнату. Поскольку все помещение было недавно отремонтировано, оригинальная кухня едва узнаваема. Небольшой встроенный бар с сочетающимися табуретками выступают в качестве практического сидения и занимает мало места.