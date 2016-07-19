До и После: Фантастическая реконструкция дома

Давайте начнем наше путешествие в прошлое со двора. Полностью тут дикий и заросший сад, фасад дома едва виден. Растительность беспрепятственно развивается, за ней не ухаживали. Тем не менее, дом источает очарование и можно, конечно, понять, почему владельцы взяли это здание.