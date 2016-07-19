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До и После: Фантастическая реконструкция дома

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
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Во французском городе Ренн архитектор Франк Лэбэй занялся переделкой устаревшего дома прошлого века. Ремонт был очень сложным, потому что старые стены должны были сохранить свой традиционный вид, но тем не менее быть адаптированными к современным потребностям жителей.

До: заброшенный сад

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Давайте начнем наше путешествие в прошлое со двора. Полностью тут дикий и заросший сад, фасад дома едва виден. Растительность беспрепятственно развивается, за ней не ухаживали. Тем не менее, дом источает очарование и можно, конечно, понять, почему владельцы взяли это здание.

После: терраса

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Хозяева мечтали получить больше места в современном, но традиционном контексте. Поэтому архитектор решил планировать расширение существующего здания. Изменился внешний вид дома. Вместо серого отштукатуренного фасада мы видим древесину медового цвета. Таким образом, благодаря горизонтальному расположению панелей здание кажется значительно шире, чем на самом деле.

До: фасад

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Традиционный вид дома внес большой вклад, поэтому владельцы влюбились в здание и купили его в конце концов. На следующем фото вы можете увидеть, как ремонт продолжался.

После: фасад

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Общие черты дома сохранились, так как изменения не были большими. Каменный фасад был сохранен, он источает французский стиль. Были заменены целые окна на новые. Когда-то белый забор теперь заменен на более амбициозную модель.

Освещение

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Давайте посмотрим на новый дизайн пространства. Тема древесины продолжается и здесь. Естественный свет играет важную роль в этом зале, и оно обеспечивается с помощью большой раздвижной двери. В качестве подсветки также был запланирован квадратный просвет в потолке, чтобы можно было наслаждаться французским небом с дивана.

До: коридор

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

До реконструкции вход в дом казался очень темным. Этот эффект создавали серые стены и полуразрушенный пол.

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После: коридор

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Яркий и дружелюбный коридор сияет после ремонта. Стены побелели, положен новый каменный пол, имеющий цветочный декор. Для того чтобы обеспечить больше яркости в этой области, окна были установлены в соседней комнате.

До: кухня

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Девиз “Flower Power” был когда-то в  кухне. В этом дизайне уже не было необходимости, а мебель была использована в течение нескольких лет, поэтому все здесь заменялось.

После: кухня

Projet de Rénovation et d'Extension - RENNES - FRANCE, Franck LABBAY Architecte Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte
Franck LABBAY Architecte

Дом был оборудован современной кухней. Эти цвета приносят свежесть и чистоту в комнату. Поскольку все помещение было недавно отремонтировано, оригинальная кухня едва узнаваема. Небольшой встроенный бар с сочетающимися табуретками выступают в качестве практического сидения и занимает мало места.

Дом в Празмове из необычных материалов

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