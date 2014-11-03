Восхитительные столовые комнаты

К большому сожалению, именно столовым комнатам уготована роль жертвы непрерывно растущих цен на арендное жилье. Потенциальные квартиросъемщики в целях экономии частенько отказываются от квартир со столовыми. Они полагают, что с ролью этой комнаты вполен успешно справятся кухня или гостиная. Однако, как показывает практика, наибольший комфорт мы испытываем в домах, где каждая комната имеет свое четкое предназначение. Кухня используется для приготовления пищи, гостиная – для отдыха, коридор – для того, чтобы сменить уличную одежду на домашнюю. Цель столовой комнаты – собрать за широким столом жителей дома и предоставить им возможность вести задушевные беседы и наслаждаться кулинарными изысками.
Попытки совместить столовую с гостиной или кухней, как правило, не заканчиваются успехом. Оформление столовой комнаты требует особого подхода, который должен учитывать ее функциональное предназначение. В этой комнате недопустим яркий свет, поскольку он возбуждает аппетит и приводит к быстрому поглащению пищи. В ней также не должно быть лишних аксессуаров и предметов мебели, которые будут отвлекать домашних от общения друг с другом. Рискните отдать одну из комнат вашей квартиры под столовую, и вы убедитесь, насколько стремительно улучшится качество жизни всей вашей семьи.
В семье, в которой любят юмор и веселье, столовая частенько становится эпицентром развлечений и хорошего настроения, однако это совсем не значит, что обстановка должна отражать эти эмоции. Как было упомянуто выше, и дизайнеры интерьера, и диетологи в один голос советуют избегать сочных цветов в интерьере столовой, особенно нежелательными считаются зеленый, розовый и красный.
Используйте мягкие оттенки синего, коричневого и белого, чтобы сформировать гармоничную цветовую гамму, способствующую расслаблению. Задача трех одинаковых светильников – сфокусировать внимание на главный объект столовой – обеденный стол. Кстати, использование зеркал не только придает интерьеру изысканность и аристократичность, но и помогает нам непрерывно следить за осанкой, эстетичнее поглощать пищу, как будто нас снимают на камеру.
Если столовой комнате досталось небольшое помещение, рекомендуем не превращать его в площадку для экспериментов, а оформить в классическом стиле. Лушче всего подойдет мебель из ценных древесных пород, например, бук, граб или дуб, которая при всей выразительности текстуры, будет обладать простыми и спокойными формами, напоминая о периоде раннего Возрождения. Подберите к мебели подходящие по стилю и цветовой гамме ковер и занавески, и перед вам столовая, в интерьере которой вы почувствуете себя членом королевской семьи.
Бренд, под названием Cabbages & Rosers, что в переводе означает Капуста & Розы, считает себя истинно британским и специализируется на изготовлении предметов мебели и декора, воспроизводящим подлинную романтику английской провинции. Светло-розовый коврик с геометрическим орнаметом, кремовые шторы в цветочный узор, стол и табуреты с облупившейся белой краской и букеты полевых цветов.
Такой интерьер несложно воспроизвести в собственной квартире, его стоимость также будет невысокой, ибо большинство объектов, которые мы видим на изображении, легко отыщутся на ближайшем блошином рынке.
Необычное сочетание стола из крупного массива дерева, типичное для рустикального стиля, и стульев из плексигласа, которые чаще всего можно встретить в минималистичных интерьерах, вовсе не противоречит принципам правильно оформленной столовой комнаты. Глядя на это изображение, непросто сконцентрироваться. Взгляд постоянно перемещается со стола на стулья и наоборот. Необычный бронзовый арт-объект цвета ржавчины не позволяет прозрачному пластику слиться с белой стеной. Кстати, полюбоваться на стулья из плексигласа, можно заглянув в Книгу идей ’Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе’.
Несколько последних десятилетий столовые комнаты провели в забвении, но мода на них постепенно возвращается. Если средства позволяют, почему бы не создать в своей квартире столовую, оформление которой может соперничать с дизайном столовых пятизвездочных отелей. Роскошь преобразует повседневную жизнь и крайне положительно отражается на нашем настроении. Посуда из хрусталя, стулья с обивкой из белой кожи и длинные шелковые занавески должны стать основными элементами столовой комнаты класса люкс.