Восхитительные столовые комнаты

К большому сожалению, именно столовым комнатам уготована роль жертвы непрерывно растущих цен на арендное жилье. Потенциальные квартиросъемщики в целях экономии частенько отказываются от квартир со столовыми. Они полагают, что с ролью этой комнаты вполен успешно справятся кухня или гостиная. Однако, как показывает практика, наибольший комфорт мы испытываем в домах, где каждая комната имеет свое четкое предназначение. Кухня используется для приготовления пищи, гостиная – для отдыха, коридор – для того, чтобы сменить уличную одежду на домашнюю. Цель столовой комнаты – собрать за широким столом жителей дома и предоставить им возможность вести задушевные беседы и наслаждаться кулинарными изысками.

Попытки совместить столовую с гостиной или кухней, как правило, не заканчиваются успехом. Оформление столовой комнаты требует особого подхода, который должен учитывать ее функциональное предназначение. В этой комнате недопустим яркий свет, поскольку он возбуждает аппетит и приводит к быстрому поглащению пищи. В ней также не должно быть лишних аксессуаров и предметов мебели, которые будут отвлекать домашних от общения друг с другом. Рискните отдать одну из комнат вашей квартиры под столовую, и вы убедитесь, насколько стремительно улучшится качество жизни всей вашей семьи.