Идеи современных садовых дорожек

В этой Книге Идей мы собрали для вас коллекцию современных садовых дорожек в стилях модерн и минимализм. Все они отлично подойдут для дизайна стильного и модного сада при загородном доме или даже при даче.
Конечно, данные проекты на порядок сложнее обычной дорожки из плитки, но и эффект от них гораздо более заметный. С помощью двух-трех дорожек, созданных в соответствии с модными трендами, вы можете полностью изменить облик вашего сада, в том числе и дачного огорода!
Еще один вариант может быть создан на площадке, полностью подготовленной с помощью слоев в грунте. Здесь можно расположить мощение различными типами плит, добавить щебень, гравий или гальку, крупные камни для декора в японском стиле.
Любой тип мощения самой дорожки отлично дополняется галькой или щебнем по обе стороны с точечными посадками небольших декоративных кустарников. Отлично смотрятся в таком контексте хосты и папоротники, лилии, кустарники под стрижку, луковичные растения. Только представьте, как весной на этой дорожке появятся тюльпаны или, например, гиацинты.
Еще один вариант – поперечные посадки в местах дорожки, где нет мощения. Здесь отлично подойдут почвопокровные растения, которые не вырастут слишком высокими – очитки, мох.
Актуальны также и округлые плавные грани для всего – дорожек, террас, бассейнов, колонн, клумб. Такой тренд сложно реализовать везде и сразу, но если вы подумайте о чем-то подобном – смело воплощайте!
Извилистая дорожка все равно требует фундамента, как и любая другая, хотя кажется, что плиты просто элегантно положены на газон. Напоминаем, что фундамент должен иметь слои (снизу к поверхности) – песка (5 см), щебня или тощего бетона (10-15 см) и сухой цементно-песчаной смеси (5-10 см). На дне – уплотненный грунт (очень хорошо уплотненный). Можно добавить в слой песка арматурную сетку для укрепления и максимально ровных горизонталей.
Для зоны засыпки гравием или мелкой галькой, в идеале, тоже нужны все слои. Правда, можно ограничиться и уплотнением грунта, песком с сеткой (5 см), щебнем (5 см) и цементно-песчаной сухой смесью (5 см).
Прямая дорожка из плит отлично смотрится на фоне простого газона! Она имеет особую динамику и отлично подойдет к дизайну коттеджа в стиле модерн или минимализм.
Эта интересная дорожка создана по типу террасы и имеет интегрированные клумбы для деревьев и кустарников.
Бетонные плиты, ровно уложенные по той же схеме (песок-щебень-цементная смесь), отлично подойдут для дизайна сада в стиле модерн. Дополнить по периметру их можно засыпкой щебнем, гравием, галькой.
Для простой дорожки из щебня тоже нужны вышеозвученные слои (песок-щебень-цементная смесь). Стоит делать дорожку с запасом – по обеим сторонам на 10 см больше, чем вам нужно, ведь листва растений частично закроет дорожку.
Комбинированный тип дорожек очень популярен в современных проектах и выглядит более стильно, если выполнен в единой цветовой гамме.
Последний вариант в нашей фото-подборке является дорожкой-террасой с подсветкой под мощением. Очень стильно и современно!
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