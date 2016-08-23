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Идеи современных садовых дорожек

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento na Foz do Douro, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura Сад в классическом стиле
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В этой Книге Идей мы собрали для вас коллекцию современных садовых дорожек в стилях модерн и минимализм. Все они отлично подойдут для дизайна стильного и модного сада при загородном доме или даже при даче.

Конечно, данные проекты на порядок сложнее обычной дорожки из плитки, но и эффект от них гораздо более заметный. С помощью двух-трех дорожек, созданных в соответствии с модными трендами, вы можете полностью изменить облик вашего сада, в том числе и дачного огорода!

​Дорожка в саду камней

Von den Neunzigern in ein kontemplatives Gartenerleben 2015 - Privatgarten im ZEN - Stil, Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Сад в азиатском стиле
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Еще один вариант может быть создан на площадке, полностью подготовленной с помощью слоев в грунте. Здесь можно расположить мощение различными типами плит, добавить щебень, гравий или гальку, крупные камни для декора в японском стиле.

​Дорожка с галькой и точечными посадками

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Любой тип мощения самой дорожки отлично дополняется галькой или щебнем по обе стороны с точечными посадками небольших декоративных кустарников. Отлично смотрятся в таком контексте хосты и папоротники, лилии, кустарники под стрижку, луковичные растения. Только представьте, как весной на этой дорожке появятся тюльпаны или, например, гиацинты.

​Дорожка с поперечными посадками

JARDINES TROPICALES, Tropico Jardineria Tropico Jardineria Сад в тропическом стиле
Tropico Jardineria

Tropico Jardineria
Tropico Jardineria
Tropico Jardineria

Еще один вариант – поперечные посадки в местах дорожки, где нет мощения. Здесь отлично подойдут почвопокровные растения, которые не вырастут слишком высокими – очитки, мох.

​Округлые плавные грани

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Актуальны также и округлые плавные грани для всего – дорожек, террас, бассейнов, колонн, клумб. Такой тренд сложно реализовать везде и сразу, но если вы подумайте о чем-то подобном – смело воплощайте!

​Извилистая дорожка из плит

Apartamento na Foz do Douro, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura Сад в классическом стиле
GRAU.ZERO Arquitectura

GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura

Извилистая дорожка все равно требует фундамента, как и любая другая, хотя кажется, что плиты просто элегантно положены на газон. Напоминаем, что фундамент должен иметь слои (снизу к поверхности) – песка (5 см), щебня или тощего бетона (10-15 см) и сухой цементно-песчаной смеси (5-10 см). На дне – уплотненный грунт (очень хорошо уплотненный). Можно добавить в слой песка арматурную сетку для укрепления и максимально ровных горизонталей.

Для зоны засыпки гравием или мелкой галькой, в идеале, тоже нужны все слои. Правда, можно ограничиться и уплотнением грунта, песком с сеткой (5 см), щебнем (5 см) и цементно-песчаной сухой смесью (5 см).

​Прямая дорожка из плит

Residência Contemporânea, Studio² Studio² Сад в стиле модерн
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

Прямая дорожка из плит отлично смотрится на фоне простого газона! Она имеет особую динамику и отлично подойдет к дизайну коттеджа в стиле модерн или минимализм.

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​Дорожка из термодерева с интегрированными клумбами

Bruxelas, Camila Vicari Arquitetura da Paisagem Camila Vicari Arquitetura da Paisagem Сад в стиле модерн
Camila Vicari Arquitetura da Paisagem

Bruxelas

Camila Vicari Arquitetura da Paisagem
Camila Vicari Arquitetura da Paisagem
Camila Vicari Arquitetura da Paisagem

Эта интересная дорожка создана по типу террасы и имеет интегрированные клумбы для деревьев и кустарников.

​Дорожка из бетона с дополнением камнями

Pinheiros, Camila Vicari Arquitetura da Paisagem Camila Vicari Arquitetura da Paisagem Сад в стиле модерн
Camila Vicari Arquitetura da Paisagem

Pinheiros

Camila Vicari Arquitetura da Paisagem
Camila Vicari Arquitetura da Paisagem
Camila Vicari Arquitetura da Paisagem

Бетонные плиты, ровно уложенные по той же схеме (песок-щебень-цементная смесь), отлично подойдут для дизайна сада в стиле модерн. Дополнить по периметру их можно засыпкой щебнем, гравием, галькой.

​Дорожка из щебня с обрамлением кустарниками

​Pocket Park, Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur Сад в стиле кантри
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur

Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur

Для простой дорожки из щебня тоже нужны вышеозвученные слои (песок-щебень-цементная смесь). Стоит делать дорожку с запасом – по обеим сторонам на 10 см больше, чем вам нужно, ведь листва растений частично закроет дорожку.

​Дорожка из тротуарной плитки, щебня и керамики

Ästhetische Natürlichkeit, GartenLandschaft Berg & Co. GmbH GartenLandschaft Berg & Co. GmbH Сад в стиле модерн
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH

GartenLandschaft Berg & Co. GmbH
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH
GartenLandschaft Berg & Co. GmbH

Комбинированный тип дорожек очень популярен в современных проектах и выглядит более стильно, если выполнен в единой цветовой гамме.

​Дорожка из древесины с подсветкой

homify Сад в стиле модерн Полиэстер Белый
homify

homify
homify
homify

Последний вариант в нашей фото-подборке является дорожкой-террасой с подсветкой под мощением. Очень стильно  и современно!

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