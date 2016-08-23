Идеи современных садовых дорожек

В этой Книге Идей мы собрали для вас коллекцию современных садовых дорожек в стилях модерн и минимализм. Все они отлично подойдут для дизайна стильного и модного сада при загородном доме или даже при даче.

Конечно, данные проекты на порядок сложнее обычной дорожки из плитки, но и эффект от них гораздо более заметный. С помощью двух-трех дорожек, созданных в соответствии с модными трендами, вы можете полностью изменить облик вашего сада, в том числе и дачного огорода!