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​18 примеров барбекю и летних кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Кухня в стиле кантри
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В этой Книге Идей мы собрали для вас потрясающие летние кухни и барбекю! Многие из них вы уже видели, другая же половина появилась в сообществе homify совсем недавно! Давайте вместе найдем для вас что-нибудь подходящее – для дачи или коттеджа!

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад в средиземноморском стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Кирпичная кухня с купольной печью и барбекю

Здесь мы тоже нашли потрясающий угольный гриль, а слева – настоящую купольную печь. Стоит кухня на мощеной площадке рядом со входом на кухню в доме и газонной площадкой.

​Кирпичная кухня с мангалом и пицца-мейкером

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Эта шикарная кухня очень проста для воплощения своими руками! По правде говоря, она просто гениальна! Слева – мангал с решетками барбекю, который позволяет готовить на дровах и углях, справа – пицца-мейкер, который мало чем отличается от купольной печи, разве что, большим дымоходом и наличием специальной лопатки для пиццы! По центру – раковина и столешница для сервировки и готовки! Идеально!

​Кирпичная кухня с интегрированной техникой

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в рустикальном стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Эта шикарная кирпичная кухня имеет интегрированный угольный гриль(справа) и плиту на газе (слева, на баллоне). Кирпичная стена является очень старой (а не состаренной) и добавляет особенного антуража. Такая кухня может стоить от 6 тыс. рублей за каркас и от 30 тыс. рублей за технику. Средняя цена – около 80-90 тыс. рублей за все.

​Летняя кухня с казаном и мангалом

Барбекю "Трио" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Трио

Barbecue
Barbecue
Barbecue

В этой кухне была создана очень интересная система. Слева, например, мы найдем казан, еда в котором готовится на углях. А вот справа – маленький покупной мангал был использован без ножек для того, чтобы на самодельной кухне готовить с удобством!

​Газовое бразильское стеклянное барбекю

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Кухня в стиле кантри
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Особенным барбекю является бразильское. Традиция такой печи очень интересна и предназначена для большого количества продукции. Здесь могут быть и решетки, и шампуры – инструменты съемные, есть вертел. Стоит такое барбекю от 45-65 тыс. в небольшом варианте, как на фотографии выше. Он очень прост в использовании, есть модели из нержавеющей стали. В оригинале называется Barbecue grill, готовит на газу (баллон). Всего в такой печи 3-4 керамические горелки, мощность двигателя около – 14W, скорость составляет 2,5 оборота в минуту. Подходит для готовки кебаба. Специальный поддон так же легко чистится, как сталь и стекло.

​Летняя кухня на даче

NA COPA DAS ÁRVORES, SCALI & MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL SCALI & MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL Кухня в рустикальном стиле
SCALI &amp; MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL

SCALI & MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL
SCALI &amp; MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL
SCALI & MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL

Эта потрясающе атмосферная кухня на даче выглядит практически идеальной для жизни на природе! Здесь есть кухонный стол в стиле кантри на колесиках, который является кухонным островом, столешница с раковиной, буфет, стеллаж и большая печь с духовкой. Интерьеры сруба аутентично дополняют такую кухню, а бесшовное остекление (от 15 тыс. рублей за модуль) может складываться и превращать кухню в веранду.

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​Греческая летняя кухня

Trulli sul mare, Elena Salerno Photos Elena Salerno Photos Сад в стиле кантри
Elena Salerno Photos

Elena Salerno Photos
Elena Salerno Photos
Elena Salerno Photos

На греческих островах летняя кухня – это практически данность. Создается она на основе тех же материалов, что и дом. Столешницы – из керамической плитки, самодельные. Сюда подведена вода и электричество, а комплект функций всегда разный.

​Купольная печь

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Эта грандиозная купольная печь в одном из интересных современных шале подходит для настоящего шефа, который любит устраивать вечеринки для друзей и семьи!

​Итальянская печь

Villa Gio' Marsala (TP)/2014, danielainzerillo architetto&relooker danielainzerillo architetto&relooker
danielainzerillo architetto&amp;relooker

danielainzerillo architetto&relooker
danielainzerillo architetto&amp;relooker
danielainzerillo architetto&relooker

Эта старая средиземноморская печь выполнена в итальянском формате с особенной формой дымохода, она интегрирована в забор. Дрова здесь кладутся прямо в нишу, в ней же есть выступы для решетки.

​Железный мангал

Thorwa® Design Feuerstellen , Thorwa Metalltechnik Thorwa Metalltechnik Сад Грильницы
Thorwa Metalltechnik

Thorwa Metalltechnik
Thorwa Metalltechnik
Thorwa Metalltechnik

Переносной мангал, в котором можно быстро и легко приготовить мясо или подогреть суп, сейчас в моде!

Навесное барбекю

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Это стильное навесное барбекю покорит любого любителя простых и современных решений! 

Переносной мангал с решеткой

CONE Charcoal grill - Holzkohlegrill, höfats GmbH höfats GmbH Сад Грильницы Черный
höfats GmbH

höfats GmbH
höfats GmbH
höfats GmbH

Более продвинутая модель имеет два уровня для расположения продуктов и очень удобную крышку для тушения.

Мангал для балкона

Accesorios para terrazas y jardínes, Icool Icool Балкон, веранда и террасаМебель
Icool

Icool
Icool
Icool

Маленький мангал для балкона может решить все ваши проблемы, если накормить нужно лишь пару человек.

Пляжный мангал

Na Grilla z designem od Fabryka Form, Fabryka Form Fabryka Form Сад Грильницы
Fabryka Form

Fabryka Form
Fabryka Form
Fabryka Form

Шикарный пляжный мангал имеет интересные функции – сверху на него ставится круглая решетка, а картошка может запекаться в разогретом мангале, так как он очень долго держит тепло.

Кирпичный мангал

CASA DE FAZENDA, IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores Кухня в рустикальном стиле
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

Этот шикарная кирпичная печь и плита на дровах (слева) делают эту кухню очень интересной! Заметьте, что кирпичная печь работает на газовом балконе!

Мини-кухня

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Кухня в рустикальном стиле
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Эта маленькая летняя кухня на даче тоже может считаться вполне полноценной – здесь есть плита, раковина и холодильник!

​Летняя кухня на веранде

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte Кухня в стиле кантри Кирпичи Красный
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

Пристройка с остеклением и кровлей из натуральных материалов смотрится очень колоритно!

​Газовый мангал своими руками

Sugestões Tosco, Amop Amop Сад в стиле модерн
Amop

Amop
Amop
Amop

Для того, чтобы сделать газовый мангал своими руками, вам потребуется функциональная покупная часть и кладка, сделанная самостоятельно.

​Атмосферная летняя кухня

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Летняя кухня может быть основана и просто на маленькой переносной печи-барбекю, террасе со столовой группой и навесе!

Далее на homify:

— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

— Деревянный домик;

— Шикарные классические кухни.

Нью-йоркский стиль в дизайне интерьера
А вам какую бы кухню хотелось иметь у себя?

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