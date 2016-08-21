​18 примеров барбекю и летних кухонь

В этой Книге Идей мы собрали для вас потрясающие летние кухни и барбекю! Многие из них вы уже видели, другая же половина появилась в сообществе homify совсем недавно! Давайте вместе найдем для вас что-нибудь подходящее – для дачи или коттеджа!
Кирпичная кухня с купольной печью и барбекю
Здесь мы тоже нашли потрясающий угольный гриль, а слева – настоящую купольную печь. Стоит кухня на мощеной площадке рядом со входом на кухню в доме и газонной площадкой.
Эта шикарная кухня очень проста для воплощения своими руками! По правде говоря, она просто гениальна! Слева – мангал с решетками барбекю, который позволяет готовить на дровах и углях, справа – пицца-мейкер, который мало чем отличается от купольной печи, разве что, большим дымоходом и наличием специальной лопатки для пиццы! По центру – раковина и столешница для сервировки и готовки! Идеально!
Эта шикарная кирпичная кухня имеет интегрированный угольный гриль(справа) и плиту на газе (слева, на баллоне). Кирпичная стена является очень старой (а не состаренной) и добавляет особенного антуража. Такая кухня может стоить от 6 тыс. рублей за каркас и от 30 тыс. рублей за технику. Средняя цена – около 80-90 тыс. рублей за все.
В этой кухне была создана очень интересная система. Слева, например, мы найдем казан, еда в котором готовится на углях. А вот справа – маленький покупной мангал был использован без ножек для того, чтобы на самодельной кухне готовить с удобством!
Особенным барбекю является бразильское. Традиция такой печи очень интересна и предназначена для большого количества продукции. Здесь могут быть и решетки, и шампуры – инструменты съемные, есть вертел. Стоит такое барбекю от 45-65 тыс. в небольшом варианте, как на фотографии выше. Он очень прост в использовании, есть модели из нержавеющей стали. В оригинале называется Barbecue grill, готовит на газу (баллон). Всего в такой печи 3-4 керамические горелки, мощность двигателя около – 14W, скорость составляет 2,5 оборота в минуту. Подходит для готовки кебаба. Специальный поддон так же легко чистится, как сталь и стекло.
Эта потрясающе атмосферная кухня на даче выглядит практически идеальной для жизни на природе! Здесь есть кухонный стол в стиле кантри на колесиках, который является кухонным островом, столешница с раковиной, буфет, стеллаж и большая печь с духовкой. Интерьеры сруба аутентично дополняют такую кухню, а бесшовное остекление (от 15 тыс. рублей за модуль) может складываться и превращать кухню в веранду.
На греческих островах летняя кухня – это практически данность. Создается она на основе тех же материалов, что и дом. Столешницы – из керамической плитки, самодельные. Сюда подведена вода и электричество, а комплект функций всегда разный.
Эта грандиозная купольная печь в одном из интересных современных шале подходит для настоящего шефа, который любит устраивать вечеринки для друзей и семьи!
Эта старая средиземноморская печь выполнена в итальянском формате с особенной формой дымохода, она интегрирована в забор. Дрова здесь кладутся прямо в нишу, в ней же есть выступы для решетки.
Переносной мангал, в котором можно быстро и легко приготовить мясо или подогреть суп, сейчас в моде!
Это стильное навесное барбекю покорит любого любителя простых и современных решений!
Более продвинутая модель имеет два уровня для расположения продуктов и очень удобную крышку для тушения.
Маленький мангал для балкона может решить все ваши проблемы, если накормить нужно лишь пару человек.
Шикарный пляжный мангал имеет интересные функции – сверху на него ставится круглая решетка, а картошка может запекаться в разогретом мангале, так как он очень долго держит тепло.
Этот шикарная кирпичная печь и плита на дровах (слева) делают эту кухню очень интересной! Заметьте, что кирпичная печь работает на газовом балконе!
Эта маленькая летняя кухня на даче тоже может считаться вполне полноценной – здесь есть плита, раковина и холодильник!
Пристройка с остеклением и кровлей из натуральных материалов смотрится очень колоритно!
Для того, чтобы сделать газовый мангал своими руками, вам потребуется функциональная покупная часть и кладка, сделанная самостоятельно.
Летняя кухня может быть основана и просто на маленькой переносной печи-барбекю, террасе со столовой группой и навесе!
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