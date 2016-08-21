​18 примеров барбекю и летних кухонь

Особенным барбекю является бразильское. Традиция такой печи очень интересна и предназначена для большого количества продукции. Здесь могут быть и решетки, и шампуры – инструменты съемные, есть вертел. Стоит такое барбекю от 45-65 тыс. в небольшом варианте, как на фотографии выше. Он очень прост в использовании, есть модели из нержавеющей стали. В оригинале называется Barbecue grill, готовит на газу (баллон). Всего в такой печи 3-4 керамические горелки, мощность двигателя около – 14W, скорость составляет 2,5 оборота в минуту. Подходит для готовки кебаба. Специальный поддон так же легко чистится, как сталь и стекло.