​13 красивых деревенских кухонь

Любовь к стилю кантри свойственна тем, кто готов пожертвовать практичностью ради особенного лесного или деревенского колорита. Вернуться к истокам, начать вести более простой образ жизни и больше не вспоминать о городском комфорте.

Стиль кантри даже в современных вариациях (с бытовой техникой, интегрированными приборами) все равно остается провинциальным и отчасти страдающим от своей близости к природе. Особенно это касается вовсе не внешнего вида, а реальной работы на такой кухне для хозяйки. Дерево и плитка с рельефом плохо отмываются, древесина впитывает все запахи от готовки, которые невозможно вывести, а наличие настоящей печи или мангала приносит дополнительные хлопоты с углем и дровами, да так, что об идеальной чистоте можно просто забыть.

Но если вас не страшат все эти дополнительные хлопоты, мы с радостью представляем вам 13 чудесных и очень романтичных деревенских кухонь в различных стилях кантри.