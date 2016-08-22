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​13 красивых деревенских кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Кухня в рустикальном стиле
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Любовь к стилю кантри свойственна тем, кто готов пожертвовать практичностью ради особенного лесного или деревенского колорита. Вернуться к истокам, начать вести более простой образ жизни и больше не вспоминать о городском комфорте.

Стиль кантри даже в современных вариациях (с бытовой техникой, интегрированными приборами) все равно остается провинциальным и отчасти страдающим от своей близости к природе. Особенно это касается вовсе не внешнего вида, а реальной работы на такой кухне для хозяйки. Дерево и плитка с рельефом плохо отмываются, древесина впитывает все запахи от готовки, которые невозможно вывести, а наличие настоящей печи или мангала приносит дополнительные хлопоты с углем и дровами, да так, что об идеальной чистоте можно просто забыть.

Но если вас не страшат все эти дополнительные хлопоты, мы с радостью представляем вам 13 чудесных и очень романтичных деревенских кухонь в различных стилях кантри.

​Средиземноморский кантри

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Кухня в рустикальном стиле Мрамор
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Итальянский кантри имеет очень интересную структуру. Столешница здесь располагается на нескольких уровнях (там, где удобно), печь занимает более 40% пространства, а места для резки обычно располагаются либо на столе для обеда, либо на острове.

​Колониальный кантри

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila Кухня в стиле модерн Керамика Многоцветный
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

Современный тропический колониальный кантри в Бразилии с использованием деревянной мебели гораздо более практичен. Гарнитуры здесь создаются на португальский манер, из глиняной структуры с каменными столешницами и интегрированными раковиной или плитой. Буфеты же, стулья и столы остаются деревянными. Правда, такая кухня уже является брендовой и дизайнерской и потому стоит не менее 300 тыс. рублей.

​Деревенский кантри

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Кухня в рустикальном стиле Мрамор
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Стандартный деревенский кантри также стоит недешево. Кухня с печью, дымоходом и остальной техникой для площади в 14 кв. метров обойдется вам с отделкой в сумму, близкую к 400 тыс. рублей. Гарнитуры в стиле кантри стоят от 50-80 тыс. рублей, камин или барбекю – около 150-300 тыс. рублей, отделка займет около 100 тыс. рублей из-за использования тематической плитки и декоративного камня.  К тому же бытовая техника, которая подойдет по стилю и цвету к такому гарнитуру, будет стоить минимум в 2, а иногда и в 3 раза дороже стандартной стальной, глянцевой черной или глянцевой белой.

​Современный кантри

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Кухня в рустикальном стиле Мрамор
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Более современный кантри можно создать на основе обычного гарнитура с деревянными фасадами. Такие кухни начинаются со стоимости около 15 тыс. рублей за погонный метр, выглядят более презентабельно и современно. Правда, стоимость бытовой техники и мангала остается прежней. Сэкономить можно на отделке камнем, выбрав стандартную бежевую плитку для фартука, стен и пола.

Кирпичная кухня

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Кухня в рустикальном стиле Мрамор
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Кухня в стиле кантри может быть создана и самостоятельно на кирпичной основе. Вам понадобится кирпич, каменная столешница, деревянные дверцы и полочки внутри. Стоимость такой кухни в самостоятельной сборке и с верхними шкафчиками – около 40 тыс. рублей за гарнитур шириной в 2 метра.

​Кухня с очагом

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Кухня в рустикальном стиле Мрамор
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Особенного внимания заслуживают деревенские кухни с печами, позволяющими добавить им особенного антуража. Такой вариант идеален для дачи или летней кухни в загородном доме.

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​Мини-кухня на даче

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Кухня в рустикальном стиле Мрамор
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Совсем маленькая кухня на даче может стоит гораздо дешевле – около 30-40 тыс. рублей за гарнитур плюс 50 тыс. рублей за всю технику (плита, духовка, раковина, холодильник, мелкая бытовая техника).

​Кухня в срубе

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Кухня в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Эта удивительно колоритная кухня находится в загородном доме (в срубе) и идеально сюда подходит! Часть стен здесь оформлена декоративным кирпичом, а фасады кухни покрашены в нежно-голубой оттенок.

​Кухня из массива

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Кухня в рустикальном стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Кухня из массива больше похоже на стиль шале или рустик, чем кантри, но также может выглядеть и как американский, благородный кантри. Для американского варианта вам потребуется площадь от 25 кв. метров, ведь здесь обычно есть три зоны – кухня, уголок для завтраков и отдельная столовая (15 и 10 кв. метров). Кухни из массива стоят от 600-800 тыс. рублей за большой гарнитур.

​Кухня в деревянном коттедже

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Кухня в рустикальном стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Если вы строите коттедж из дерева, деревенский стиль для кухни или кантри очень органично впишется в ваш проект. С небольшими элементами классики, как в проекте выше, гарнитур будет стоить около 350-450 тыс. рублей.

​Практичный кантри

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Кухня в рустикальном стиле
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Более практичный кантри можно реализовать на основе гарнитура в стиле модерн (от 10 тыс. рублей за гарнитур шириной в 2 метра из ЛДСП) с фасадами с имитацией ценных пород дерева. Добавьте сюда отделку плиткой в стиле пэчворк или средиземноморскую мозаику, а также плиту на полу «под дерево», и вы получите похожий эффект, но с удобной кухней!

​Бразильский шик

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores Кухни в эклектичном стиле
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

В маленьких домах в Бразилии очень популярны кухни в стиле модерн, дополненные элементами в стиле кантри. Например, большие гарнитуры в красном цвете, со столешницей с узором «под камень», из ЛДСП стоят около 40-60 тыс. рублей.

​Английский кантри

Ericeira - Um apartamento na vila , Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Кухонные блоки Дерево Серый
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling

Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling

Этот нежный оттенок голубого сразу выдает в дизайне кухни английские нотки. Такая кухня стоит около 50-60 тыс. рублей за большой гарнитур, правда, выполняется не из массива, а столешница – из клееного дерева.

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— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

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— Шикарные классические кухни.

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