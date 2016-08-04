Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​15 идей дизайна для маленького сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
FiaFlora Expogarden | 2010, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Сад в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Маленький сад – вовсе не наказание, а прекрасная возможность создать привлекательную атмосферу очаровательного места для отдыха. Даже 4 кв. метра возле дачи, мощеные плиткой, могут стать вашим новым любимым местом для отдыха с креслом, и даже маленький сад, где лишь 1-2 сотки вы можете отдать под декоративную часть, может быть вашей отдушиной!

В этой Книге Идей мы собрали простые идеи дизайна маленького сада, которые можно комбинировать на ваше усмотрение. Планировки некоторых представленных садов очень практичны, а декоративные приемы могут быть воплощены в любом климате с любыми растениями.

​Терраса на 7 кв. метрах

FiaFlora Expogarden | 2010, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Сад в рустикальном стиле
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

Такую же идею можно реализовать в формате деревянной террасы с клумбой по периметру. Ей тоже нужна столовая группа, пара светильников и растений в кашпо. Кроме того, мы советуем вам добавить подсветку – гирлянду или стеклянные светильники в этническом стиле.

​Клумба вдоль домика

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад Горшки и вазы
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Вдоль дачи или загородного дома, забора можно организовать красивую клумбу. Главное – учесть несколько ярусов, чтобы она была более живописной. Например, кустарники крупные и маленькие, кашпо на постаменте и маленькие кустики.

​Туалет и душ в тропическом стиле с террасой

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila Ванная комната в рустикальном стиле Твердая древесина Коричневый
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

Из такого набора получится шикарное дополнение к домику, который стоит на участке в 6 соток. Туалет здесь справа, душ – слева, раковина выведена на улицу, чтобы использовать ее и для мойки овощей и фруктов.

Терраса рядом представляет собой зону отдыха площадью около 20 кв. метров. Всего на две эти структуры потребуется минимум 40 кв. метров (0,4 сотки) площади.

​Угловая клумба

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE Сад в стиле модерн
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

В углах – на месте соединения забора и дома, в углу забора, в дальнем конце участка – часто скрывается вовсе нелицеприятное местечко. Оформить красиво его можно с помощью засыпки камнями или галькой, красивой изогнутой клумбы перед газонной травой. В саму клумбу стоит посадить кустарники, пару хвойников и многолетники.

​Пустынный рокарий

PAISAJE PARQUE VIVIENDA CHALET, milena oitana milena oitana Сад в эклектичном стиле
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Чем плохи растения в кашпо для обычного сада на даче? Их нужно постоянно поливать! А если в кашпо посадить суккуленты, кактусы, почвопокровные, не требующие много влаги? Тогда из такого ансамбля получится шикарный пустынный рокарий!

​Площадка на 7 кв. метрах

CASA VILLA LOBOS.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Сад в классическом стиле
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Чтобы реализовать такое идеальное место для отдыха, вам понадобится фундамент и мощеная площадка, опорные балки, прикрепленные к столбчатому фундаменту, навес из деревянных балок, кирпичные стены, столовая группа и множество кашпо. Для красоты можно добавить занавески, люстру с подсвечниками, новую посуду.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Сад камней

Kleiner Garten ganz Moos (Groß), Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Сад в азиатском стиле
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Азиатский сад камней основан на камнях, гальке, засыпке мелкими камешками, каменных скульптурах или вазах, недалеко расположенной деревянной террасе и… мхах! Такой вариант отлично подойдет для тенистого уголка сада!

​Клумба при входе

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Каждый дачник хочет видеть парадный вход на дачу украшенным! Так сделайте здесь маленькую клумбу с красивым мульчированием корой или галькой, добавьте любимый кустарник или поставьте кашпо с растением под стрижку (или с туей).

​Современный сад на 2 сотках

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor Сад в стиле модерн
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

Если в вашем распоряжении всего 2 сотки, а вам нужна и кухня, и столовая, и патио – посмотрите на этот современный сад с почти сплошным мощением плиткой и термодеревом! Он выглядит современным, ощущается как тропический, светлый и очень красивый!

​Семейный сад на 2 сотках

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Сад в стиле модерн
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

Другой вариант – семейный сад не только с площадкой для столовой и кухни, но и газонной площадкой для игр детей. Здесь на 2 сотках мы видим больше зелени.

​Стеллаж для рассады и растений в горшках

CASA MORUMBI.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Сад в классическом стиле
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Такой стеллаж позволит вам освободить участок от бесконечных, рассеянных то тут, то там растений, ждущих высадки, пересадки или еще чего-либо.

​Пруд и газон на 2 сотках

Projeto arquitetônico de Área de Lazer - Residência Nova Higienópolis , Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Сад в тропическом стиле
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras

Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras

Такой шикарный пруд, основанный на пленке, которая по краям заложена красивыми камнями, с водопадом с моторчиком и газонной площадкой может стать настоящей жемчужиной вашего сада! Для пруда и газона потребуется всего лишь 1,5-2 сотки! Не забудьте обсадить его растениями в три-четыре яруса.

Клумба два в одном

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Сад в стиле минимализм
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

У этой шикарной клумбы есть маленький секрет! Главную роль здесь играют весенние растения, посаженные в центр (нарциссы, гиацинты, тюльпаны или любимые другие луковичные), а летом клумба красиво обрамляется однолетниками, которые меняются по мере отцветания. 

Сад горшочков

PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Сад в стиле модерн
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Красивый сад можно устроить и на 2-х квадратных метрах, если точно знать, чего хочешь! 

Вигвам и гамак на террасе

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Эти два трендовых дополнения к террасе помогут вам реализовать детский уголок отдыха! 

Далее на homify:

— Как создать современный сад для семейного отдыха;

— Дизайн гостиной в эклектичном стиле.

До и После: Ремонт старой трешки 55 квадратов
Поделитесь фотографиями своего сада в комментариях или на Форуме!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо