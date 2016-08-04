​15 идей дизайна для маленького сада

Маленький сад – вовсе не наказание, а прекрасная возможность создать привлекательную атмосферу очаровательного места для отдыха. Даже 4 кв. метра возле дачи, мощеные плиткой, могут стать вашим новым любимым местом для отдыха с креслом, и даже маленький сад, где лишь 1-2 сотки вы можете отдать под декоративную часть, может быть вашей отдушиной!

В этой Книге Идей мы собрали простые идеи дизайна маленького сада, которые можно комбинировать на ваше усмотрение. Планировки некоторых представленных садов очень практичны, а декоративные приемы могут быть воплощены в любом климате с любыми растениями.