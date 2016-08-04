​15 идей дизайна для маленького сада

Маленький сад – вовсе не наказание, а прекрасная возможность создать привлекательную атмосферу очаровательного места для отдыха. Даже 4 кв. метра возле дачи, мощеные плиткой, могут стать вашим новым любимым местом для отдыха с креслом, и даже маленький сад, где лишь 1-2 сотки вы можете отдать под декоративную часть, может быть вашей отдушиной!
В этой Книге Идей мы собрали простые идеи дизайна маленького сада, которые можно комбинировать на ваше усмотрение. Планировки некоторых представленных садов очень практичны, а декоративные приемы могут быть воплощены в любом климате с любыми растениями.
Такую же идею можно реализовать в формате деревянной террасы с клумбой по периметру. Ей тоже нужна столовая группа, пара светильников и растений в кашпо. Кроме того, мы советуем вам добавить подсветку – гирлянду или стеклянные светильники в этническом стиле.
Вдоль дачи или загородного дома, забора можно организовать красивую клумбу. Главное – учесть несколько ярусов, чтобы она была более живописной. Например, кустарники крупные и маленькие, кашпо на постаменте и маленькие кустики.
Из такого набора получится шикарное дополнение к домику, который стоит на участке в 6 соток. Туалет здесь справа, душ – слева, раковина выведена на улицу, чтобы использовать ее и для мойки овощей и фруктов.
Терраса рядом представляет собой зону отдыха площадью около 20 кв. метров. Всего на две эти структуры потребуется минимум 40 кв. метров (0,4 сотки) площади.
В углах – на месте соединения забора и дома, в углу забора, в дальнем конце участка – часто скрывается вовсе нелицеприятное местечко. Оформить красиво его можно с помощью засыпки камнями или галькой, красивой изогнутой клумбы перед газонной травой. В саму клумбу стоит посадить кустарники, пару хвойников и многолетники.
Чем плохи растения в кашпо для обычного сада на даче? Их нужно постоянно поливать! А если в кашпо посадить суккуленты, кактусы, почвопокровные, не требующие много влаги? Тогда из такого ансамбля получится шикарный пустынный рокарий!
Чтобы реализовать такое идеальное место для отдыха, вам понадобится фундамент и мощеная площадка, опорные балки, прикрепленные к столбчатому фундаменту, навес из деревянных балок, кирпичные стены, столовая группа и множество кашпо. Для красоты можно добавить занавески, люстру с подсвечниками, новую посуду.
Азиатский сад камней основан на камнях, гальке, засыпке мелкими камешками, каменных скульптурах или вазах, недалеко расположенной деревянной террасе и… мхах! Такой вариант отлично подойдет для тенистого уголка сада!
Каждый дачник хочет видеть парадный вход на дачу украшенным! Так сделайте здесь маленькую клумбу с красивым мульчированием корой или галькой, добавьте любимый кустарник или поставьте кашпо с растением под стрижку (или с туей).
Если в вашем распоряжении всего 2 сотки, а вам нужна и кухня, и столовая, и патио – посмотрите на этот современный сад с почти сплошным мощением плиткой и термодеревом! Он выглядит современным, ощущается как тропический, светлый и очень красивый!
Другой вариант – семейный сад не только с площадкой для столовой и кухни, но и газонной площадкой для игр детей. Здесь на 2 сотках мы видим больше зелени.
Такой стеллаж позволит вам освободить участок от бесконечных, рассеянных то тут, то там растений, ждущих высадки, пересадки или еще чего-либо.
Такой шикарный пруд, основанный на пленке, которая по краям заложена красивыми камнями, с водопадом с моторчиком и газонной площадкой может стать настоящей жемчужиной вашего сада! Для пруда и газона потребуется всего лишь 1,5-2 сотки! Не забудьте обсадить его растениями в три-четыре яруса.
У этой шикарной клумбы есть маленький секрет! Главную роль здесь играют весенние растения, посаженные в центр (нарциссы, гиацинты, тюльпаны или любимые другие луковичные), а летом клумба красиво обрамляется однолетниками, которые меняются по мере отцветания.
Красивый сад можно устроить и на 2-х квадратных метрах, если точно знать, чего хочешь!
Эти два трендовых дополнения к террасе помогут вам реализовать детский уголок отдыха!
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— Как создать современный сад для семейного отдыха;