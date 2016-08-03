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До и После: 5 кухонь с новым ремонтом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison de ville à BISCHHEIM, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн
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Стремление сделать мир вокруг себя лучше присуще каждому из нас. Реализуем мы его в разных сферах своей жизни: находим самого лучшего для нас человека, самую лучшую работу, самую лучшую квартиру и начинаем обустраивать свое жилище. Чаще всего начинаем именно с кухни. Она как отражение всего, чего мы к этому моменту достигли. И мы страстно желаем, чтобы увиденное радовало нас и наших близких.

​До: не завидная старость

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

Время и на кухню действует не заметно. Кажется, давно ли выбирал интересную плитку с  орнаментом и кухонный гарнитур. Но сегодня видишь , что от него жутко рябит в глазах, а дверцы шкафчиков даже не хочется чинить. Такой перемены все-равно не достаточно, чтобы кухня вновь стала любимой.

​После: торжество аккуратности

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

А вот на такой кухне еще очень долго захочется готовить самые лучшие блюда для себя и своих любимых. Ее можно назвать вполне обычной для сегодняшнего времени. Встроенные духовка, микроволновка, холодильник, газовая печь со стеклокерамической поверхностью, удобная двойная раковина. Стандарты обычного изменились весьма радикально.

​До: все поместилось и это уже победа

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

На маленьком пространстве не до изысков. Нужно, чтобы столько всего было было под рукой, что до дизайна просто не добираешься. Размер комнаты строго диктует габариты всех компонентов и их количество. О большем мечтать не приходится.

​После: радикальные перемены

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt Гостиная в классическом стиле
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Новые владельцы решили проблему недостаточной площади радикально. Взяли и снесли лишние, по их мнению, стены. И теперь белоснежная кухня – это остров с композитной столешницей по центру, модули для хранения от пола до потолка слева и традиционная часть гарнитура со столешницей и верхними шкафчиками плюс блок со встроенной техникой справа. Такие перемены вдохновляют!

​До: полная ликвидация

Maison de ville à BISCHHEIM, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Наверное это даже хорошо, что мы не увидим всего того, что было здесь до. Владельцы решили, что это не имеет права на дальнейшую жизнь, а увидев то, что получилось на этом месте, мы, безусловно, с ними согласимся.

​После: невероятное преображение

Maison de ville à BISCHHEIM, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

В борьбе за квадратные метры для кухни и ее максимальную комфортабельность хозяева пошли на многое. Наняли специалистов, которые после объединения кухни с комнатой, у которой окна выходят на противоположную сторону, создали невероятное уютную кухню-столовую открытой планировки. Столовая группа расположилась именно в присоединенной комнате с арочным окном, а кухне достался модуль остекления в пол. Обратите внимание на интересное сочетание голубиного оттенка фасадов и натурального дерева.

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​До: совершенство 20-летней давности

Holywell Cottage , Haus12 Interiors Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

Holywell Cottage

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

Глядя на необычную конфигурацию этой кухни, можно оценить старания тех, кто ее проектировал. Техника встроена в отдельном модуле, варочная поверхность тоже уже встраиваемая, раковина у окна. Формально все как надо, но все же все это настолько старое, что однозначно требует замены.

​После: трендовый минимализм

Holywell Cottage , Haus12 Interiors Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

Holywell Cottage

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

Вот это совсем другое дело! Матовая графитовая столешница, выбеленное дерево на фасадах, белые навесные шкафчики, двойная раковина, эффектная стеклокерамика, встроенная техника! Кухня в английском коттедже разбирается в интерьерной моде.

​До: мелкое неудобство

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

В тесном пространстве, с неудобной конфигурацией и недостаточным функционалом новые хозяева жить отказались. И пригласили специалистов решить проблему в контексте ремонта всей квартиры.

​После: практичные инновации

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Главным шагом было присоединение площади лоджии и установка на ней стиральной машины. Эффектное остекление в пол подчеркнуто бетонной параметрикой в отделке фасадов жилого комплекса. Кухня по-прежнему миниатюрна, но она новая и в ней есть все необходимое. Иногда этого достаточно.

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