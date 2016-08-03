До и После: 5 кухонь с новым ремонтом

Главным шагом было присоединение площади лоджии и установка на ней стиральной машины. Эффектное остекление в пол подчеркнуто бетонной параметрикой в отделке фасадов жилого комплекса. Кухня по-прежнему миниатюрна, но она новая и в ней есть все необходимое. Иногда этого достаточно.

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