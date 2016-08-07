Уникальный проект современного коттеджа

Эксклюзивные проекты коттеджей всегда удивляют нас интересными решениями. Например, как в этом, дизайн интерьера которого выполнен студией KATYSHINDESIGN.
Этот загородный дом площадью 234 кв. метра располагается в живописном уголке в окружении леса и голубых озёр. Здесь царит весьма подходящая атмосфера для того, чтобы вырастить детей и даже внуков! Благодаря ландшафтному дизайну кажется, что лес окружает дом со всех сторон, а интерьеры делают это место поистине удивительным.
В проекте была реализована идея заказчика, которая заключалась в гармоничном объединении природных стихий из света, воздуха, дерева и, конечно, жизни. Работа выполнена в авангардном стиле с применением натуральных материалов – дерева, камня, керамической плитки.
В интерьерах мы найдем отголоски яхтенного стиля, немного из эпохи джаза, шоколадные и ванильные оттенки и даже блеск металла лофта!
Несколько серых каменных оттенков гармонично сочетаются с зелеными оттенками окружающей природы. Здесь важными становятся переходы по полутонам, сочетания камня и дерева, кровли и фасада. Гармония теплых оттенков (камня и гравия) и холодных (елей, газона и экстерьера) создается благодаря грамотному дизайн-проекту.
Красивые террасы есть с нескольких сторон дома. На них выходят двери-слайдеры, например, из гостиной или столовой. Такие террасы имеют мощение из натурального дерева и незаменимы в загородной резиденции.
На заднем плане мы видим теплицу – любимое место для хлопот хозяйки и хозяина весной!
Удивительно, но кажется, что в этом доме обязательно всегда должна звучат музыка! Похожий на танцпол джаз-клуба с кухней в роли бара и барной стойкой у острова, а также верхним уровнем, будто в вашем любимом кафе (там находится кабинет) – этот интерьер очень удивляет!
В отличии от польского модерна такой проект требует эксклюзивного подхода и взаимодействия с местными мастерами. В похожем проекте легко найти мебель, сделанную на заказ, панно и декор, единственные в своем роде.
Кроме того, отделку потолка здесь также можно назвать эксклюзивной, т.к. она создавалась под необычную форму ската крыши.
Тем не менее, в дизайне кухни, мягкой мебели и многой другой мебели в доме мы найдем чистый стиль модерн. Такая комбинация заслуживает внимания, так как колорит интерьера не делает его непрактичным, а поддерживает функциональные и удобные решения в быту.
В главной комнате дома совмещаются функции кухни, столовой, гостиной и кабинета (наверху). Это также самая шумная комната в доме, и она же используется детьми для повседневных игр.
На втором этаже расположено несколько спален и ванных комнат. Здесь есть очень удобные встроенные шкафы-купе, а отделка выполнена с помощью керамической плитки, натурального дерева и кирпича. Двери-слайдеры открывают выход на балконы и террасы.
Потрясающая ванная комната с этническим, будто индийским колоритом и цветом свежескошенной травы в качестве акцента смотрится потрясающе в нестандартном пространстве этой комнаты. Косые стены были использованы для красивой интеграции ниш с полочками, выступов для слива и просто интересного декора. Часть стен оформлена в декоративный кирпич белого цвета – креативное решение для ванной комнаты! А традиционное (в виде мозаичного панно на полу) заставляет считать эту ванную комнату достойной дорого бутик-отеля на Шри—Ланке.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;