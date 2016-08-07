Уникальный проект современного коттеджа

Эксклюзивные проекты коттеджей всегда удивляют нас интересными решениями. Например, как в этом, дизайн интерьера которого выполнен студией KATYSHINDESIGN.

Этот загородный дом площадью 234 кв. метра располагается в живописном уголке в окружении леса и голубых озёр. Здесь царит весьма подходящая атмосфера для того, чтобы вырастить детей и даже внуков! Благодаря ландшафтному дизайну кажется, что лес окружает дом со всех сторон, а интерьеры делают это место поистине удивительным.

В проекте была реализована идея заказчика, которая заключалась в гармоничном объединении природных стихий из света, воздуха, дерева и, конечно, жизни. Работа выполнена в авангардном стиле с применением натуральных материалов – дерева, камня, керамической плитки.

В интерьерах мы найдем отголоски яхтенного стиля, немного из эпохи джаза, шоколадные и ванильные оттенки и даже блеск металла лофта!