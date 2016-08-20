​10 ошибок в дизайне спальни, которые все совершают

Дизайн спальни – это не просто наши мечты и нужды, но еще и распродажа в соседнем магазине, доступность тех или иных декоративных деталей, стоимость мебели и постельного белья. Часто мы совершаем ошибки, просто решая, что эта идея «временная», а затем забываем об этом.

Так, из-за экономии наши спальни могут всего за год или два превратиться в совершенно не модные интерьеры. Давайте найдем 10 самых популярных и зачастую банальных ошибок, которые мы всегда когда-то совершали, и пойдем вперед – следом за модой и красотой 2016-ого года.