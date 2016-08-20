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​10 ошибок в дизайне спальни, которые все совершают

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura Спальня в классическом стиле
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Дизайн спальни – это не просто наши мечты и нужды, но еще и распродажа в соседнем магазине, доступность тех или иных декоративных деталей, стоимость мебели и постельного белья. Часто мы совершаем ошибки, просто решая, что эта идея «временная», а затем забываем об этом.

Так, из-за экономии наши спальни могут всего за год или два превратиться в совершенно не модные интерьеры. Давайте найдем 10 самых популярных и зачастую банальных ошибок, которые мы всегда когда-то совершали, и пойдем вперед – следом за модой и красотой 2016-ого года.

​Заметный шкаф

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura Спальня в классическом стиле
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

Решить проблему шкафа, который будто «нависает» над вашей кроватью, можно лишь одним способом – встроенной мебелью от пола до потолка, рассчитанной с точностью до миллиметра мебельным мастером.

​Слишком яркое постельное белье

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Спальня в стиле модерн
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Яркое постельное белье подходит лишь в белые интерьеры или интерьеры в стиле китч. Даже бледно-бежевые стены скорее примут фиолетовые, сиреневые, бледно-розовые оттенки к себе в интерьер, чем порадуются красным, оранжевым или синим пятнам.

Лучшие цвета для постельного белья – это кофейные, пастельные и бежевые оттенки. Акценты из золота, серебра, модных трендовых оттенков (лаванды, бирюзы, фуксии), но лишь в небольших деталях.

​Отсутствие полочек для мелочей

Apartamento São francisco, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura Спальня в стиле модерн
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

Мелочи в спальне (журналы, книги, декор, вазочки и кружки из-под кофе) появляются обязательно, если не сразу, то со временем. Стоит заранее предусмотреть несколько полочек для них.

​Неправильный размер ковра

WR House, Renata Matos Arquitetura & Business Renata Matos Arquitetura & Business Спальня в тропическом стиле
Renata Matos Arquitetura &amp; Business

WR House

Renata Matos Arquitetura & Business
Renata Matos Arquitetura &amp; Business
Renata Matos Arquitetura & Business

Есть три самых удобных варианта для ковра в спальне – один из них вы видите на фотографии выше. Он занимает площадь слева и справа от кровати, до тумбочек, а также перед кроватью. Такой вариант стоит дороже, а убирать его сложнее всего, ведь место под кроватью остается труднодоступным. Второй вариант – три коврика в тех же местах, кроме как под кроватью. Третий вариант – один коврик в центре комнаты, без теплого подхода к тумбочкам.

​Отсутствие зеркальной отделки

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Спальня в стиле минимализм
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

Для маленькой спальни зеркала – истинное спасение за маленькую цену. Если у вас нет зеркального шкафа-купе, комода или тумбочки, организуйте зеркальную отделку, как минимум, на одной из стен.

​Провода на виду

Casa em Itu, Consuelo Jorge Arquitetos Consuelo Jorge Arquitetos Спальня в стиле минимализм
Consuelo Jorge Arquitetos

Consuelo Jorge Arquitetos
Consuelo Jorge Arquitetos
Consuelo Jorge Arquitetos

Все электронные приборы стоит ставить либо близко к стене с розеткой, чтобы кабель не тянулся вдоль стены, либо интегрировать в стены, специальные ниши и модули. Так, в изголовье могут быть розетки для зарядки телефона, на письменном столе – место для зарядки ноутбука. К проводам от прикроватных ламп тоже стоит отнестись строго.

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​Отсутствие туалетного столика

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Женская зона в спальне традиционно должна занимать больше места. Лучше поставить здесь туалетный столик, чем столик для ноутбука, если у вас не хватает места.

Простая подсветка

Residência LM, Gláucia Britto Gláucia Britto Спальня в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Подсветка, интегрированная в пол, потолок, над изголовьем, для картин или декоративных полочек – новая веха в дизайне спальни, которую стоит принять.

​Слишком много разных оттенков

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Спальня в стиле минимализм
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

В этой потрясающей спальне, выполненной в шикарной кофейной гамме, есть всего пара акцентов – светящееся золото и подушка винного цвета марсала. Большинство интерьеров, оформленных в формате омбре с переходами по полутонам, смотрятся, как минимум, в 2-3 раза дороже, чем они стоят на самом деле.

​Отсутствие письменного столика

Apartamento Parque por mmagalhães estúdio, mmagalhães estúdio mmagalhães estúdio Спальня в стиле модерн
mmagalhães estúdio

mmagalhães estúdio
mmagalhães estúdio
mmagalhães estúdio

Спокойно посидеть за ноутбуком или планшетом вне гостиной, где дети с утра до вечера играют, смеются и шумят – дорогого стоит. Прикроватная тумбочка может стать, таким образом, полочкой, которая вмещает и зону для ноутбука.

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