​10 ошибок в дизайне спальни, которые все совершают

Дизайн спальни – это не просто наши мечты и нужды, но еще и распродажа в соседнем магазине, доступность тех или иных декоративных деталей, стоимость мебели и постельного белья. Часто мы совершаем ошибки, просто решая, что эта идея «временная», а затем забываем об этом.
Так, из-за экономии наши спальни могут всего за год или два превратиться в совершенно не модные интерьеры. Давайте найдем 10 самых популярных и зачастую банальных ошибок, которые мы всегда когда-то совершали, и пойдем вперед – следом за модой и красотой 2016-ого года.
Решить проблему шкафа, который будто «нависает» над вашей кроватью, можно лишь одним способом – встроенной мебелью от пола до потолка, рассчитанной с точностью до миллиметра мебельным мастером.
Яркое постельное белье подходит лишь в белые интерьеры или интерьеры в стиле китч. Даже бледно-бежевые стены скорее примут фиолетовые, сиреневые, бледно-розовые оттенки к себе в интерьер, чем порадуются красным, оранжевым или синим пятнам.
Лучшие цвета для постельного белья – это кофейные, пастельные и бежевые оттенки. Акценты из золота, серебра, модных трендовых оттенков (лаванды, бирюзы, фуксии), но лишь в небольших деталях.
Мелочи в спальне (журналы, книги, декор, вазочки и кружки из-под кофе) появляются обязательно, если не сразу, то со временем. Стоит заранее предусмотреть несколько полочек для них.
Есть три самых удобных варианта для ковра в спальне – один из них вы видите на фотографии выше. Он занимает площадь слева и справа от кровати, до тумбочек, а также перед кроватью. Такой вариант стоит дороже, а убирать его сложнее всего, ведь место под кроватью остается труднодоступным. Второй вариант – три коврика в тех же местах, кроме как под кроватью. Третий вариант – один коврик в центре комнаты, без теплого подхода к тумбочкам.
Для маленькой спальни зеркала – истинное спасение за маленькую цену. Если у вас нет зеркального шкафа-купе, комода или тумбочки, организуйте зеркальную отделку, как минимум, на одной из стен.
Все электронные приборы стоит ставить либо близко к стене с розеткой, чтобы кабель не тянулся вдоль стены, либо интегрировать в стены, специальные ниши и модули. Так, в изголовье могут быть розетки для зарядки телефона, на письменном столе – место для зарядки ноутбука. К проводам от прикроватных ламп тоже стоит отнестись строго.
Женская зона в спальне традиционно должна занимать больше места. Лучше поставить здесь туалетный столик, чем столик для ноутбука, если у вас не хватает места.
Подсветка, интегрированная в пол, потолок, над изголовьем, для картин или декоративных полочек – новая веха в дизайне спальни, которую стоит принять.
В этой потрясающей спальне, выполненной в шикарной кофейной гамме, есть всего пара акцентов – светящееся золото и подушка винного цвета марсала. Большинство интерьеров, оформленных в формате омбре с переходами по полутонам, смотрятся, как минимум, в 2-3 раза дороже, чем они стоят на самом деле.
Спокойно посидеть за ноутбуком или планшетом вне гостиной, где дети с утра до вечера играют, смеются и шумят – дорогого стоит. Прикроватная тумбочка может стать, таким образом, полочкой, которая вмещает и зону для ноутбука.
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