До и После: Ремонт квартиры сталинки

Всегда желать большего, воплощать в жизнь свои мечты похвально. Но мало купить дом или квартиру, нужно еще и создать в нем максимально идеальные условия для себя и своих близких. А если квартира старая, работы там предостаточно. Совсем не обязательно делать все самому. Признание того, что ты чего-то не умеешь на должном уровне и приглашение для реализации этого специалистов вовсе не лишает тебя статуса супер-героя. Это показывает, что ты ценишь чужой труд и готов внимательно слушать кого-то кроме себя. И это здорово!

Ремонтом этой квартиры занимались профессионалы из студии 3B Architecture, находится она во Франции. Но ее исходные характеристики так похожи на многие старые (сталинские) дома в России, что мы не могли не вынести это сходство в заголовок, чтобы привлечь внимание к возможностям этих домов в деле обустройства по-новому. Космополитичность сообщества homify делает каждого из нас сильнее, показывая многочисленные варианты со всего мира именно для нашего дома. Радость человека, воплотившего свою мечту, многократно умножается. И у каждого из нас грамм за граммом увеличивается количество веры в то, что и наши желания вполне-таки реальны!

Итак, к делу – посмотрим, что же там получилось после того, как демонтировали практически все, что можно.