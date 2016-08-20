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До и После: Ремонт квартиры сталинки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Appartement M03, 3B Architecture 3B Architecture Кухня в стиле модерн
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Всегда желать большего, воплощать в жизнь свои мечты похвально. Но мало купить дом или квартиру, нужно еще и создать в нем максимально идеальные условия для себя и своих близких. А если квартира старая, работы там предостаточно. Совсем не обязательно делать все самому. Признание того, что ты чего-то не умеешь на должном уровне и приглашение для реализации этого специалистов вовсе не лишает тебя статуса супер-героя. Это показывает, что ты ценишь чужой труд и готов внимательно слушать кого-то кроме себя. И это здорово!

Ремонтом этой квартиры занимались профессионалы из студии 3B Architecture, находится она во Франции. Но ее исходные характеристики так похожи на многие старые (сталинские) дома в России, что мы не могли не вынести это сходство в заголовок, чтобы привлечь внимание к возможностям этих домов в деле обустройства по-новому. Космополитичность сообщества homify делает каждого из нас сильнее, показывая многочисленные варианты со всего мира именно для нашего дома. Радость человека, воплотившего свою мечту, многократно умножается. И у каждого из нас грамм за граммом увеличивается количество веры в то, что и наши желания вполне-таки реальны!

Итак, к делу – посмотрим, что же там получилось после того, как демонтировали практически все, что можно.

​До: убрать все

Appartement M03, 3B Architecture 3B Architecture
3B Architecture

3B Architecture
3B Architecture
3B Architecture

Ну, или почти все. После сноса всех внутренних перегородок получилось пространство невероятных размеров, наполненное светом и воздухом. Теперь полету мечты архитекторов и владельцев ничто не мешает.

​Гостиная

Appartement M03, 3B Architecture 3B Architecture Гостиная в стиле модерн
3B Architecture

3B Architecture
3B Architecture
3B Architecture

Огромное окно с низким подоконником в прошлом скорее всего использовалось для расстановки гераней в горшочках. Теперь площадь подоконника увеличена вдвое, дополнительная конструкция продолжена вдоль всей стены с окном, а по углам добавлены закрытые тумбы. На стене – открытый модуль для хранения. А теперь представьте, как все это наполнится вещами. На подоконнике появится плед и мягкая подушка. Перед окном – диван или пара кресел, возможно даже повернутых именно к нему. На полочках будут стоять книги, журналы, сувениры из путешествий и фотография прапрабабушки в кринолине…

​Кухня

Appartement M03, 3B Architecture 3B Architecture Кухня в стиле модерн
3B Architecture

3B Architecture
3B Architecture
3B Architecture

Невероятно, как гармонично решено это пространство. Оно приняло в себя все современные изыски типа раковины цельного литья со столешницей и насыщенного красного нижней части гарнитура. Но все же не пытается скрыть свой почтенный возраст, наоборот громко напоминает о нем новым изысканным паркетом, сдвижными дверцами навесных шкафчиков в ретро-стиле и общей цветовой гаммой.

​Столовая

Appartement M03, 3B Architecture 3B Architecture Столовая комната в стиле модерн
3B Architecture

3B Architecture
3B Architecture
3B Architecture

Ретро-атмосфера присутствует и здесь. Тот же ярко-красный оттенок, паркет, и надставка подоконника. За современность здесь отвечают зеркальные вставки на перегородке.

​Коридор

Appartement M03, 3B Architecture 3B Architecture Гардеробная в стиле модерн
3B Architecture

3B Architecture
3B Architecture
3B Architecture

Некоторую часть пространства коридора «съел» шкаф на входе в квартиру. Чтобы минимизировать нанесенный ущерб, дверцы гардероба сделали прозрачными.

​Спальня

Appartement M03, 3B Architecture 3B Architecture Спальня в стиле модерн
3B Architecture

3B Architecture
3B Architecture
3B Architecture

Лаймовый оттенок на стене со встроенным шкафом встречает нас в спальне. Площадь спальни не большая, ее планируется использовать лишь по прямому назначению – здесь будет установлена лишь кровать.

​Ванная

Appartement M03, 3B Architecture 3B Architecture Ванная комната в стиле модерн
3B Architecture

3B Architecture
3B Architecture
3B Architecture

Бодрящий апельсиновый цвет был выбран для ванной комнаты. Мозаичное оформление эффектно дополняет функциональную простоту.

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