До и После: Ремонт квартиры сталинки

Всегда желать большего, воплощать в жизнь свои мечты похвально. Но мало купить дом или квартиру, нужно еще и создать в нем максимально идеальные условия для себя и своих близких. А если квартира старая, работы там предостаточно. Совсем не обязательно делать все самому. Признание того, что ты чего-то не умеешь на должном уровне и приглашение для реализации этого специалистов вовсе не лишает тебя статуса супер-героя. Это показывает, что ты ценишь чужой труд и готов внимательно слушать кого-то кроме себя. И это здорово!
Ремонтом этой квартиры занимались профессионалы из студии 3B Architecture, находится она во Франции. Но ее исходные характеристики так похожи на многие старые (сталинские) дома в России, что мы не могли не вынести это сходство в заголовок, чтобы привлечь внимание к возможностям этих домов в деле обустройства по-новому. Космополитичность сообщества homify делает каждого из нас сильнее, показывая многочисленные варианты со всего мира именно для нашего дома. Радость человека, воплотившего свою мечту, многократно умножается. И у каждого из нас грамм за граммом увеличивается количество веры в то, что и наши желания вполне-таки реальны!
Итак, к делу – посмотрим, что же там получилось после того, как демонтировали практически все, что можно.
Ну, или почти все. После сноса всех внутренних перегородок получилось пространство невероятных размеров, наполненное светом и воздухом. Теперь полету мечты архитекторов и владельцев ничто не мешает.
Огромное окно с низким подоконником в прошлом скорее всего использовалось для расстановки гераней в горшочках. Теперь площадь подоконника увеличена вдвое, дополнительная конструкция продолжена вдоль всей стены с окном, а по углам добавлены закрытые тумбы. На стене – открытый модуль для хранения. А теперь представьте, как все это наполнится вещами. На подоконнике появится плед и мягкая подушка. Перед окном – диван или пара кресел, возможно даже повернутых именно к нему. На полочках будут стоять книги, журналы, сувениры из путешествий и фотография прапрабабушки в кринолине…
Невероятно, как гармонично решено это пространство. Оно приняло в себя все современные изыски типа раковины цельного литья со столешницей и насыщенного красного нижней части гарнитура. Но все же не пытается скрыть свой почтенный возраст, наоборот громко напоминает о нем новым изысканным паркетом, сдвижными дверцами навесных шкафчиков в ретро-стиле и общей цветовой гаммой.
Ретро-атмосфера присутствует и здесь. Тот же ярко-красный оттенок, паркет, и надставка подоконника. За современность здесь отвечают зеркальные вставки на перегородке.
Некоторую часть пространства коридора «съел» шкаф на входе в квартиру. Чтобы минимизировать нанесенный ущерб, дверцы гардероба сделали прозрачными.
Лаймовый оттенок на стене со встроенным шкафом встречает нас в спальне. Площадь спальни не большая, ее планируется использовать лишь по прямому назначению – здесь будет установлена лишь кровать.
Бодрящий апельсиновый цвет был выбран для ванной комнаты. Мозаичное оформление эффектно дополняет функциональную простоту.
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— До и После: ремонт квартиры в историческом доме;