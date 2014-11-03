homify 360°: Дом на отвесной скале

Дом на отвесной скале станет домом мечты для всех, кто любит высоту, горы, море и адреналин. Концепция дома была разработана австралийскими архитекторами из компании Modscape по заказу семейной пары, которая пожелала жить в доме, неразрывно связанном с природой. Пятиэтажный дом, прикрепленный к отвесной скале с помощью стальных штифтов, обеспечит не только максимальную близость к природной стихии, но и гарантированно подарит своим обитателям немало острых ощущений. Давайте подробнее рассмотрим это необычное сооружение, которое планируется возвести на юго-западном побережье австралийского штата Виктория.
Источником вдохновения для архитекторов послужили обычные ракушки, цепляющиеся за судно и висящие на нем в вертикальном положении. Так, морские ракообразные подсказали архитекторам решение для крепления дома таким образом, чтобы он выглядел как естественное продолжение скалы.
Постройка представляет несколько соединенных между собой легких модульных конструкций, которые должны выдержать не только людей, но и автомобили, припаркованные на верхнем этаже. Перемещаться с этажа на этаж обитатели дома смогут с помощью специального лифта.
Огромные витражные окна дома на отвесной скале подарят своим обитателям вид на бескрайний океан, от которого захватывает дух. Внутри этой, возможно, самой необычной постройки на земле, найдется все необходимое для полноценной жизни – гостиная, три спальных комнаты, кухня, столовая, небольшой спа-салон. На самом нижнем этаже расположена терраса. Только представьте себе каково это, вокруг – открытое пространство, внизу бушует океан, а вы непринужденно пьете чашечку крепого кофе и поглощаете свежие круассаны. Такой завтрак не для слабонервных.
Чтобы не отвлекать жителей от наслаждения видом на природные стихии, интерьер дома будет выполнен в минималистском стиле. Согласитесь, что узор на обивке мебели или цвет обоев вряд ли сыграют существенную роль, когда за окном открываются такие пейзажи.
Пока дом на отвесной скале является лишь проектом, но его реализация не за горами. Нам остается лишь пожелать успехов смелым архитекторам, взявшимся за осуществление такой необычной идеи. Дом на отвесной скале – это, безусловно, дом будущего, а его заказчики и проектировщики – настоящие новаторы, которым незнакомо чувство страха.