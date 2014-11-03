homify 360°: Дом на отвесной скале

Чтобы не отвлекать жителей от наслаждения видом на природные стихии, интерьер дома будет выполнен в минималистском стиле. Согласитесь, что узор на обивке мебели или цвет обоев вряд ли сыграют существенную роль, когда за окном открываются такие пейзажи.

Пока дом на отвесной скале является лишь проектом, но его реализация не за горами. Нам остается лишь пожелать успехов смелым архитекторам, взявшимся за осуществление такой необычной идеи. Дом на отвесной скале – это, безусловно, дом будущего, а его заказчики и проектировщики – настоящие новаторы, которым незнакомо чувство страха.