Стили дизайна кухни с островом

Многие из нас мечтают о кухне с островом! Для одних она привлекательна из-за барной стойки, для других – из-за открытой планировки кухни-гостиной, а третьи мечтают интегрировать в сам остров раковину или плиту, чтобы быт был современным и удобным.

Студия URBAN WOOD поделилась с нами вдохновляющими идеями в дизайне кухонных гарнитуров с островом. Давайте же посмотрим на них!