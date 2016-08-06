Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Стили дизайна кухни с островом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интересные идеи для кухонь, URBAN wood URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Черный
Loading admin actions …

Многие из нас мечтают о кухне с островом! Для одних она привлекательна из-за барной стойки, для других – из-за открытой планировки кухни-гостиной, а третьи мечтают интегрировать в сам остров раковину или плиту, чтобы быт был современным и удобным.

Студия URBAN WOOD поделилась с нами вдохновляющими идеями в дизайне кухонных гарнитуров с островом. Давайте же посмотрим на них!

Английский вариант

Современная кухня URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Белый кухн,столы для кухни,стулья для кухни,традиционная кухня
URBAN wood

Современная кухня

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Более скромные фасады английской кухни, или американского стиля шейкер (shaker), относятся к более ранней культуре, оттого слегка провинциальны. Правда, именно такие кухни появились в особняках и замках, реализованные сперва для повара и слуг, а затем появившиеся и в обычных коттеджах. Здесь очень важен цвет фасада – часто используются цветные краски, типа оливкового, бледно- голубого, желтого, красного, марсалы и всех оттенков бледно-коричневых. Фасады здесь всегда матовые.

Американский формат

Современная кухня URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Белый остров для кухни,кухня,кухня открытой планировки,белая кухня
URBAN wood

Современная кухня

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Американская кухня с островом имеет светлые фасады (белые, бежевые, бледно-коричневые), высокие модули прямо до потолка и композитные каменные столешницы (или мраморные). Кухонный остров здесь очень часто выступает в роли исключительно рабочей поверхности, без раковины, плиты или барной стойки. Правда, возможны все варианты.

Чтобы скопировать образ американской кухни, стоит не забывать про высокие плинтуса, холодильник side-by-side, кухонный фартук из бледной или белой плитки и раковину у окна.

Канадская мелодия

Современная кухня URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Черный черная кухня,остров для кухни,кухонный шкаф,кухня,кухня открытой планировки
URBAN wood

Современная кухня

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

В канадском стиле больше темного дерева и будто осенних оттенков – природных зеленых, бежевых, оранжевых и желтых. Канадский стиль более презентабелен в традиционном плане и скорее всего больше понравится семейным парам старшего поколения.

Столешница на острове также создана на основе композитного камня. В дизайне самой кухни популярны темные фасады (типа венге) и темно-коричневые детали.

Скандинавский стиль

Современная кухня URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Белый кухня,стулья для кухни,небольшая кухня,кухня открытой планировки
URBAN wood

Современная кухня

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

В современном скандинавском стиле кухонный остров может быть как частью гарнитура, так и совершенно импровизированным элементом мебели – деревенским кухонным столом, который используется лишь для сервировки и резки или даже столовой группой. В скандинавском стиле кухня может быть красивой даже в формате 4-5 кв. метров! 

Стиль минимализм

Кухня с островом URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Коричневый кухня,кухня остров,кухня мечты,оборудованная кухня,традиционная кухня,кухня открытой планировки
URBAN wood

Кухня с островом

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

В минимализме популярны фасады с имитацией ценных пород дерева, а также серые, шоколадные, белые и черные гарнитуры. Одинаково моден и глянец, и матовый цвет.  Также очень актуален дизайн кухни с формой гарнитура в стиле буквы «П» или «L». Таким образом, кухонный остров – это часть гарнитура, хотя он и имеет барную стойку и интегрированную технику.

Минимализм отлично подходит как в интерьер квартиры, так и загородного дома, шикарно смотрится в паре со многими стилями и часто бывает даже достаточно бюджетным вариантом. Например, такие кухни в Турции (с имитацией ценной породы дерева на фасаде, как на фотографии выше) стоят от 15 тыс. рублей за гарнитур в 2,4 метра.

Стиль модерн

Современная кухня URBAN wood КухняХранение Стекло Белый кухня,современная кухня,кухня в стиле модерн
URBAN wood

Современная кухня

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

В стиле модерн популярны глянцевые фасады, изогнутые и плавные линии, светильники из железа, стали и стекла. Современный стиль в дизайне кухни очень многогранен, в чем вы можете легко убедиться в нашей тематической фото-галерее. К сожалению, один снимок не может показать вам всех возможностей в дизайне кухни в стиле модерн. 

Кроме озвученных нами ранее, есть также потрясающие классические кухни с островом, брутальный стиль лофт и яркая эклектика, провинциальный кантри и колоритный средиземноморский.

Далее на homify:

— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

— Шикарные классические кухни.

До и После: Ремонт балкона своими руками за 2 тыс. рублей
А вы бы хотели иметь на своей кухне остров? Какой?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо