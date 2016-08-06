Стили дизайна кухни с островом

Многие из нас мечтают о кухне с островом! Для одних она привлекательна из-за барной стойки, для других – из-за открытой планировки кухни-гостиной, а третьи мечтают интегрировать в сам остров раковину или плиту, чтобы быт был современным и удобным.
Студия URBAN WOOD поделилась с нами вдохновляющими идеями в дизайне кухонных гарнитуров с островом. Давайте же посмотрим на них!
Более скромные фасады английской кухни, или американского стиля шейкер (shaker), относятся к более ранней культуре, оттого слегка провинциальны. Правда, именно такие кухни появились в особняках и замках, реализованные сперва для повара и слуг, а затем появившиеся и в обычных коттеджах. Здесь очень важен цвет фасада – часто используются цветные краски, типа оливкового, бледно- голубого, желтого, красного, марсалы и всех оттенков бледно-коричневых. Фасады здесь всегда матовые.
Американская кухня с островом имеет светлые фасады (белые, бежевые, бледно-коричневые), высокие модули прямо до потолка и композитные каменные столешницы (или мраморные). Кухонный остров здесь очень часто выступает в роли исключительно рабочей поверхности, без раковины, плиты или барной стойки. Правда, возможны все варианты.
Чтобы скопировать образ американской кухни, стоит не забывать про высокие плинтуса, холодильник side-by-side, кухонный фартук из бледной или белой плитки и раковину у окна.
В канадском стиле больше темного дерева и будто осенних оттенков – природных зеленых, бежевых, оранжевых и желтых. Канадский стиль более презентабелен в традиционном плане и скорее всего больше понравится семейным парам старшего поколения.
Столешница на острове также создана на основе композитного камня. В дизайне самой кухни популярны темные фасады (типа венге) и темно-коричневые детали.
В современном скандинавском стиле кухонный остров может быть как частью гарнитура, так и совершенно импровизированным элементом мебели – деревенским кухонным столом, который используется лишь для сервировки и резки или даже столовой группой. В скандинавском стиле кухня может быть красивой даже в формате 4-5 кв. метров!
В минимализме популярны фасады с имитацией ценных пород дерева, а также серые, шоколадные, белые и черные гарнитуры. Одинаково моден и глянец, и матовый цвет. Также очень актуален дизайн кухни с формой гарнитура в стиле буквы «П» или «L». Таким образом, кухонный остров – это часть гарнитура, хотя он и имеет барную стойку и интегрированную технику.
Минимализм отлично подходит как в интерьер квартиры, так и загородного дома, шикарно смотрится в паре со многими стилями и часто бывает даже достаточно бюджетным вариантом. Например, такие кухни в Турции (с имитацией ценной породы дерева на фасаде, как на фотографии выше) стоят от 15 тыс. рублей за гарнитур в 2,4 метра.
В стиле модерн популярны глянцевые фасады, изогнутые и плавные линии, светильники из железа, стали и стекла. Современный стиль в дизайне кухни очень многогранен, в чем вы можете легко убедиться в нашей тематической фото-галерее. К сожалению, один снимок не может показать вам всех возможностей в дизайне кухни в стиле модерн.
Кроме озвученных нами ранее, есть также потрясающие классические кухни с островом, брутальный стиль лофт и яркая эклектика, провинциальный кантри и колоритный средиземноморский.
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