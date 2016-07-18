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Дом, милый дом!

Перла Вереника Перла Вереника
大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Гостиная в скандинавском стиле
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Ритм жизни ускоряется, и в этой вечной спешке нам все труднее найти время для общения со своими близкими и родными людьми. Поможет ли решить эту проблему удобное обустройство дома, легкая современная архитектура и продуманная планировка пространства? 

Японская студия Миюки Дизайн хочет убедить нас, что хорошо спроектированный дом повышает качество жизни человека. Этот проект был разработан для молодой супружеской паре с маленькими детьми. Площадь дома 118 квадратных метров.  Главная цель планировки комнат – соединение их в единое светлое пространство, где совместное время будет счастливым и радостным. 

Прозрачность и простота

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Дома в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Архитектура дома Together  выполнена чрезвычайно лаконично, в простых геометрических формах. Линии прямые и решительные, кроме крыши все углы прямые. Низкая крыша акцентирует внимание на оригинально организованной системе входов и выходов в доме. Белый фасад на фоне деревянной террасы смотрится свежо и элегантно. 

Просторная прихожая

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Дома в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Этот широкий вход открывается со стороны улицы. Теплая древесина практично сочетается с каменным полом. Размер прихожей позволяет разместить здесь все нужное для семьи с ребенком: коляску, велосипед. 

Сердце дома

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Гостиная в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Центр дома – открытое пространство столовой с кухней. Этот простой интерьер кажется особо уютным благодаря светлой древесины, которая выступает главным и единственным декором, что дает великолепный эффект. Особое внимание стоит обратить на форму потолка, который также отделан светлыми деревянными панелями. Светлую гамму деревянной отделки подчеркивают контрастные черные элементы: светильники, кубическая вытяжка в минималистичном дизайне. 

Навстречу солнцу

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Кухня в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Верхушка крыши оформлена в виде квадратного окна, а дверной проем оформлен в виде  широкого портала сдвижных стеклянных панелей. Благодаря этого солнечный свет проникает внутрь комнат со всех сторон и заполняет и без того легкий интерьер воздушной невесомостью и теплотой. Окно в конусе крыши кроме того еще и смягчает сходящиеся в одной точке треугольники скатов, и освобождает комнату от ощущения скованности. Особую роль, конечно же, в радушной атмосфере интерьера играет отделка большинства поверхностей древесиной позитивного светло-карамельного оттенка. В центре комнаты – кухонный остров, а напротив стеклянный дверей – столовая зона. Кажется этот дом с самого порога приглашает к общение и дружеским посиделкам. 

Черное и белое

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Гостиная в стиле модерн
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Гостиная в этом доме выполнена в традиционном для Японии оформлении. Вместо паркета – японские напольные маты, которые кстати несмотря на всю свою многовековую историю, смотря очень оригинально и стильно. Еще одним нетривиальным решением в интерьере стала черно-грифельная стена, контрастно подчеркивающая мягкость светлой древесины. 

Солнечная детская

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Спальня в стиле модерн
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Сразу из столовой можно попасть в детскую комнату. Здесь интерьер такой же светлый и спокойный, как и во всем доме. Можно назвать такое оформление слишком лаконичным для детской. Но, возможно, именно такой интерьер  - как белый лист для художника, станет отличным фоном для развития ребенка, его собственной фантазии, свободной от каких-либо навязанных извне штампов. 

Современный минимализм

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Ванная комната в стиле модерн
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Небольшой ванной комнате значительно добавляет простора широкое зеркало на стене и четкий минимализм всех элементов. Светлые тона отделки, ставшие уже визитной карточкой этого дома, здесь дополнительно освежают бирюзовые стеновые панели. 

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Минимализм может быть и уютным, не правда ли?

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