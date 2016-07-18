Дом, милый дом!

Ритм жизни ускоряется, и в этой вечной спешке нам все труднее найти время для общения со своими близкими и родными людьми. Поможет ли решить эту проблему удобное обустройство дома, легкая современная архитектура и продуманная планировка пространства?

Японская студия Миюки Дизайн хочет убедить нас, что хорошо спроектированный дом повышает качество жизни человека. Этот проект был разработан для молодой супружеской паре с маленькими детьми. Площадь дома 118 квадратных метров. Главная цель планировки комнат – соединение их в единое светлое пространство, где совместное время будет счастливым и радостным.