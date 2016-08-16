До и После: Перепланировка однушки 44 метра

Если вы планируете строительство своего дома или ремонт квартиры, ваш разум практически не знает покоя. Приходя в гости, вы замечаете недостатки планировки или расстановки мебели, проходя мимо витрин мебельных салонов, вы не можете удержаться и не примерить к себе этот диванчик, в голове крутятся планы и разные схемы выплаты кредита. Признаем, это очень сложно. И очень ответственно. Свить собственное гнездо по силам только настоящему супер-герою. Но страшная правда в том, что, к сожалению, вы не сможете учесть все.

Вы можете 5 лет вынашивать идеальный план, просмотреть тысячи вариантов всего, пригласить самых лучших специалистов (или сделать дом от и до своими руками) и все равно не получить идеал. Но это вовсе не повод не начинать и не стремиться к лучшему. Это просто жизнь! Нужно просто принять решение, купить первый гвоздь (или торшер) и стараться! Стараться все сделать максимально хорошо из того, что тебе по силам. А если понял, что это выше твоих возможностей, стоит позвать другого супер-героя на помощь – архитектора, дизайнера, декоратора, плиточника! Вместе c командой вы сможете воплотить вашу мечту в наиболее оптимальном варианте.