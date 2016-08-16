До и После: Перепланировка однушки 44 метра

Если вы планируете строительство своего дома или ремонт квартиры, ваш разум практически не знает покоя. Приходя в гости, вы замечаете недостатки планировки или расстановки мебели, проходя мимо витрин мебельных салонов, вы не можете удержаться и не примерить к себе этот диванчик, в голове крутятся планы и разные схемы выплаты кредита. Признаем, это очень сложно. И очень ответственно. Свить собственное гнездо по силам только настоящему супер-герою. Но страшная правда в том, что, к сожалению, вы не сможете учесть все.
Вы можете 5 лет вынашивать идеальный план, просмотреть тысячи вариантов всего, пригласить самых лучших специалистов (или сделать дом от и до своими руками) и все равно не получить идеал. Но это вовсе не повод не начинать и не стремиться к лучшему. Это просто жизнь! Нужно просто принять решение, купить первый гвоздь (или торшер) и стараться! Стараться все сделать максимально хорошо из того, что тебе по силам. А если понял, что это выше твоих возможностей, стоит позвать другого супер-героя на помощь – архитектора, дизайнера, декоратора, плиточника! Вместе c командой вы сможете воплотить вашу мечту в наиболее оптимальном варианте.
Так и новые владельцы этой квартиры, не день и не два думали о том, как свою маленькую инвестицию привести в надлежащий вид. 44 квадратных метра, которые выходят окнами на узкий и темный переулок, расположены на первом этаже в очень старом доме (ему более 60-ти лет). Изначально все это не внушало доверия.
Если мы хотим получить самый комплексный результат, всегда стоит звать на помощь дизайнера. Из множества вариантов владельцы выбрали студию AGENCE ADI-HOME за их опыт работы именно со старыми квартирами.
В этой квартире были заменены полы, потолки, выровнены стены. Проведена новая система отопления. В главной комнате – гостиной – был добавлен уголок для зоны кабинета (за серым диваном). Стены получились контрастные – светло-серые и белые.
Старая ванная комната была полностью оформлена белой плиткой, что явно уже вышло из моды. К сожалению, авторы проекта не предоставили фотографию «После» ванной комнаты, но вы можете легко представить себе здесь новую светлую плитку в стиле модерн, интегрированный слив для унитаза, новую душевую кабину.
Как вы видите на фотографии выше, слева мы найдем кухню, справа – гостиную, по центру – спальню, слева от нее – ванную комнату, справа – гардероб (кладовую). Двери реализованы в формате деревянных ставней в стиле коастал, что выглядит очень симпатично.
На кухне решили ограничиться минимумом мебели – маленьким холодильником, столовой группой на двоих. Есть здесь и столешница, и плита с духовкой.
Стильная гостиная имеет комплект модульной мебели, которая позволила обеспечить хранение, спрятать провода по максимуму и визуально разгрузить облик интерьера. Площадь спальни здесь – 10 кв. метров, ванной комнаты – 4 кв. метра, кладовой – 2 кв. метра. Общая площадь квартиры – 44 кв. метра, а общей комнаты (кухни-гостиной с коридором) – около 28 кв. метров.
Главные приемы дизайнера интерьера – нейтральная цветовая гамма, легкие приглушенные акценты, часть мебель белая плюс новая удобная планировка, актуальное зонирование (спинка дивана) и белые стены, которые позволяют визуально расширить маленькое пространство.
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— До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей;