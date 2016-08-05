Шикарные деревянные кухни

Компания URBAN WOOD работает в РФ, ЕС и ОАЭ, занимаясь изготовлением эксклюзивной стильной мебели из дерева. Индивидуальные дизайнерские проекты, выверенность до миллиметра и мебель, которая станет воплощением вашей мечты – главные характеристики работ компании.

В URBAN WOOD не только можно выбрать любую комплектацию кухни, столовой группы и другой мебели, но и оттенки, стиль, материалы, модули, индивидуальную высоту и ширину каждого модуля. От классики до ар-нуво, от романтизма до барокко, от кантри до американской кухни – любая задача становится праздником!

Обратите внимание на дизайн деревянной кухни не только в контексте планировки и внешнего облика фасада, но и подборки бытовой техники под цвет, расположение относительно окна, дизайн ручек, комбинацию модулей. Очень многие кухни из подборки являются мульти-функциональными и очень удобными для большой семьи.