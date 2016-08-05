Шикарные деревянные кухни

Компания URBAN WOOD работает в РФ, ЕС и ОАЭ, занимаясь изготовлением эксклюзивной стильной мебели из дерева. Индивидуальные дизайнерские проекты, выверенность до миллиметра и мебель, которая станет воплощением вашей мечты – главные характеристики работ компании.
В URBAN WOOD не только можно выбрать любую комплектацию кухни, столовой группы и другой мебели, но и оттенки, стиль, материалы, модули, индивидуальную высоту и ширину каждого модуля. От классики до ар-нуво, от романтизма до барокко, от кантри до американской кухни – любая задача становится праздником!
Обратите внимание на дизайн деревянной кухни не только в контексте планировки и внешнего облика фасада, но и подборки бытовой техники под цвет, расположение относительно окна, дизайн ручек, комбинацию модулей. Очень многие кухни из подборки являются мульти-функциональными и очень удобными для большой семьи.
Потрясающая кухня в классическом стиле имеет встроенный холодильник side-by-side слева, интегрированные духовку, микроволновку и кофе-машину, а также красивую столешницу справа, которая напоминает кухонный остров. Такая кухня очень удобна для сервировки и готовки.
Одним из самых популярных стилей в дизайне деревянной кухни является кантри. Заслуживший славу как самого привлекательного для оформления дачи и загородного дома, он основан на древесине не только в мебели, но и в отделке помещений, и в декоре.
Деревянная кухня в стиле кантри имеет интересные дополнения в виде интегрированной хлебницы, верхних шкафчиков с реечными экранами, особенного оформления зоны «дымохода» (вытяжки) для плиты. Столешницы здесь обычно деревянные, в отличие от стиля рустик, где она может быть каменной.
Роскошная итальянская классика, которая имеет очарование идеальной кухни в загородном доме формата люкс – именно то, что нужно семье со взрослыми детьми. Темные фасады дерева делают интерьер на вид более дорогостоящим, а золотые или кремовые ручки подчеркивают элегантность кухни.
Столешница в классическом стиле обычно выполняется под камень или мрамор, создается на основе композитного материала.
Роскошь такой кухни подчеркивается темными акцентами – столешницей, техникой, деталями, посудой. Очень важно купить для кухонного гарнитура люксовую плитку для фартука и пола, иначе весь образ рассеется.
В модулях над плитой – буфетные дверцы с зеркалами, под плитой слева и справа – маленькие ящики для мелочей, а слева от плиты – местечко для мелкой бытовой техники.
В современных деревянных кухнях легко найти встроенную технику – холодильник, посудомоечную машину, духовку, микроволновку, кофе-машину. Мелкая бытовая техника обычно остается либо стоять на столешнице, либо для нее предусматривается отдельный модуль по типу буфета (с узкой столешницей, где в ряд стоят приборы, например, слева от гарнитура).
Еще один вариант деревянной кухни – нежный прованс – имеет угловую раковину, плиту из стеклокерамики и встроенные духовку и микроволновку. Справа – холодильник side-by-side, а кухонный фартук реализован с помощью светлой плитки с декором в оттенке лаванды.
Потолок здесь с подсветкой, высота гарнитура небольшая, на французский манер, есть модули для бутылок, маленькие и средние по размеру ящики, а также верхний шкафчик по типу буфета со стеклянной дверцей. Слева от холодильника вы можете заметить открытую посудомоечную машину за деревянным фасадом.
В стиле прованс популярны бежевые, серые и белые оттенки с добавлением из сиреневого, лавандового, бледно-розового декора. Ручки здесь точно подобраны под стиль – будто антикварные, они сделаны из керамики и имеют белый цвет.
Далее на homify:
— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;