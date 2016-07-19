6 вариантов обустройства красивого душа

В настоящее время все реже можно встретить ванную комнату, в которой не было бы душевой. Динамичный ритм современной жизни все больше подталкивает нас к достаточно быстрым (но при этом частым) гигиеническим процедурам, нежели расслабленному лежанию в ванне с пеной. Идеальным вариантом, безусловно, является ванная комната, которая в состоянии уместить весь набор жизненно важных сегментов для водных процедур и санитарно-гигиенических действий.
При планировании ремонта или реконструкции в ванной комнате, важно помнить, что пространство возле душа нуждается в особенном обустройстве. Это место подвержено повышенному воздействию влаги и температурных перепадов, именно поверхности душевой кабины или отсека с душем вам придется мыть чаще других. Исходя из этих сведений и руководствуясь личными предпочтениями, финансовыми возможностями и размерами ванной комнаты можно выбирать дизайн для осуществления ремонта.
Стеклянные перегородки для душа стали использоваться в обстановке современных ванных не так давно, но своей практичностью и эстетичным внешним видом уже полюбились многим людям, которые хотели грамотно оптимизировать пространство комнаты. Эти прозрачные и кажется невесомые конструкции привносят в интерьер чувство легкости, которого иногда так не хватает в ванной! Помимо классических прозрачных стеклянных перегородок на рынке представлены оригинальные варианты с нанесением пескоструйного рисунка, фотопечати, а также нестандартной формы и размеров, созданные по вашему индивидуальному заказу.
Стеклянная перегородка для душа представляет собой тонкий лист стекла, предварительно обработанный в целях безопасности эксплуатации. Из-за специфики помещения часто применяется матированное стекло, оно прекрасно пропускает свет, не затемняя пространство, и при этом позволяет скрыть от глаз посторонних действия за перегородкой. Преимущество стеклянных перегородок для душа также выражается в том, что они идеально вписываются в любой стиль интерьера и гармонично в нем смотрятся. Подобный пример оптимизации пространства лучше всего подходит для ванных в стиле минимализм и hi-tech.
Шторки для ванной выполняют несколько функций. Первая из них, и самая главная – защита пола и стен ванной от воды. Вторая функция – декоративная, шторки должны подходить к общему интерьеру ванной комнаты и нравиться тому, кто ими пользуется. Третья функция – визуальная защита, они закрывают от постороннего взгляда, что актуально для совмещенных ванных комнат.
Некоторые шторки изготавливаются совершенно с уникальной функциональностью. Бывают шторки, которые светятся в темноте или, например, с кармашками для размещения многочисленных банных принадлежностей.
Виниловые шторки – это потомки полиэтиленовых шторок, которые уже не одно десятилетие занимают первое место по популярности у населения. Этому есть простое объяснение: они дешевы, а значит, их можно легко сменить, как только надоел дизайн или в случае повреждения. Они плотнее полиэтиленовых, не уступают им в цветовой палитре и совсем немного дороже. Так же как полиэтиленовые, виниловые шторки доступны каждому. Выбирайте себе такой вариант, который будет соответствовать вашему вкусу и дизайну ванной.
Карниз для шторы в ванную крепится на панель. Материалов, расцветок, форм масса, поэтому выбрать действительно правильную модель довольно-таки сложно. Пластиковые карнизы стоят дешевле всех. Такие модели подойдут для ванн классического стиля. Для более современных интерьеров подойдут металлические изделия. Они прочны и смотрятся благородно. Фурнитура шторки и способы ее управления бывают разные, выбор зависит от предпочтений самих хозяев. Отдавайте предпочтения моделям, которые гармонируют с самой шторой и общим стилем, тогда ваш выбор обязательно оправдает все ожидания.
Если ваш душ совмещен с чашей ванны, как в данном случае, то вам будут интересны стеклянные шторки. Они имеют каркас, выполненный из металла, устанавливаются прямо на ванну и могут закрывать ее, как по всей длине, так и частично. Благодаря материалу, из которого они выполняются, шторки придают помещению необычный, модный вид. Могут иметь как классическую прямоугольную форму, так и необычные линии. Основным требованием, которое предъявляется к этому виду шторок, является безопасность. Именно поэтому важно проследить, чтобы у стеклянной шторки отсутствовали острые углы. К плюсам таких перегородок можно отнести низкую цену, так как в этом случае отсутствует каркас, который приводит к удорожанию конструкции.
Пришедший к нам из глубокой древности материал для художественных изображений стал отличным способом отделки любых поверхностей многих утилитарных и жилых помещений. Керамическая, стеклянная, пластиковая, зеркальная и металлическая мозаика способна украсить интерьер любой ванной комнаты. Многообразие расцветок. Размеров и форм дает возможность не только отделать сложные поверхности, но и выразить собственную фантазию в рамках ванной комнаты.
Помимо всех, присущих керамической плитке положительных качеств, мозаика обладает еще рядом особенных свойств:
- возможность создания художественных изображений;
- отлично подходит для украшения, отделки отдельных сегментов (душевой), зонирования и окантовки пространства;
- облицовка поверхностей любой сложности – выпуклые и закругленные формы, ниши (полочки в душевой), арки и всевозможные углубления;
- приклеивать можно к любым поверхностям – бетон, штукатурка, дерево, металл, акрил, керамика;
- стеклянная мозаика гораздо долговечнее обычной керамической плитки.
Если вы предпочитаете только оригинальные и нестандартные решения в оформлении интерьера и при проектировании душевой кабины в том числе, то благодаря опытным мастерам вы сможете воплотить в жизнь любое безумное решение и идею. Декорировать душевую кабину можно очень разными способами:
-Очень популярна фотопечать: красочная картинка, которая не боится влаги благодаря покрытию керамической краски и УФ-печати.
- Не менее популярна и пескоструйная обработка, когда после взаимодействия стекла и песчано-воздушной смеси, оно становится матовым.
- Фьюзинг – различные узоры из стекла разных тонов и цветов;
- Лазерная гравировка;
- Роспись красками, устойчивыми к воде.
- Если хочется оформить душевую кабину по высшему разряду, ограждения и перегородки можно сделать из трехслойного стекла-триплекса, добавив во внутренней слой фотографию, рисунок или гербарий. Это не только добавит изысканности изделию, но и прибавит душевой кабине прочности.
- Витражи различных цветов и стилей, нарисованные водостойкой краской.
- Обработка полировкой или шлифованием.
Выбирая стеклянную кабину для душа, вы получите три главных критерия: прочность, стойкость к царапинам, безопасность. Главное аккуратно за ними ухаживать и чистить веществами, не содержащими аммиак.
Поликарбонат хорош тем, что достаточно мало весит и стоит недорого, кроме этого материал позволяет достаточно просто гнуть из него любые формы, что определяет огромный выбор дизайнерских решений душевых дверей из него. Их проще перевозить, переносить, устанавливать. Это безопасные и надежные конструкции.
Недостатком пластика считается быстрая потеря внешнего вида. На нем остаются следы от потеков воды и солевые отложения. Протирать дверь нужно регулярно, после каждого приема душа. Некачественный пластик, в процессе эксплуатации, слоится. Изделие из такого материала лучше приобретать прозрачным. В цветном пластике пигмент выгорает, приводя к обветшалому виду двери.