6 вариантов обустройства красивого душа

Шторки для ванной выполняют несколько функций. Первая из них, и самая главная – защита пола и стен ванной от воды. Вторая функция – декоративная, шторки должны подходить к общему интерьеру ванной комнаты и нравиться тому, кто ими пользуется. Третья функция – визуальная защита, они закрывают от постороннего взгляда, что актуально для совмещенных ванных комнат.

Некоторые шторки изготавливаются совершенно с уникальной функциональностью. Бывают шторки, которые светятся в темноте или, например, с кармашками для размещения многочисленных банных принадлежностей.

Виниловые шторки – это потомки полиэтиленовых шторок, которые уже не одно десятилетие занимают первое место по популярности у населения. Этому есть простое объяснение: они дешевы, а значит, их можно легко сменить, как только надоел дизайн или в случае повреждения. Они плотнее полиэтиленовых, не уступают им в цветовой палитре и совсем немного дороже. Так же как полиэтиленовые, виниловые шторки доступны каждому. Выбирайте себе такой вариант, который будет соответствовать вашему вкусу и дизайну ванной.

Карниз для шторы в ванную крепится на панель. Материалов, расцветок, форм масса, поэтому выбрать действительно правильную модель довольно-таки сложно. Пластиковые карнизы стоят дешевле всех. Такие модели подойдут для ванн классического стиля. Для более современных интерьеров подойдут металлические изделия. Они прочны и смотрятся благородно. Фурнитура шторки и способы ее управления бывают разные, выбор зависит от предпочтений самих хозяев. Отдавайте предпочтения моделям, которые гармонируют с самой шторой и общим стилем, тогда ваш выбор обязательно оправдает все ожидания.