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Перевоплощение старого гаража в современную студию

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APPARTEMENT LOCATIF T3 A GRIESHEIM SUR SOUFFEL, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Гостиная в стиле модерн
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Сегодня с читателями мы увидим переделку старого подвального помещения, которое, согласно техническому заданию, должно было превратиться в пригодное для жизни и отдыха пространство. Агентство ADI-HOME отнюдь неплохо справилось с задачей. Метаморфозы затронули все поверхности от пола до потолка, представив в итоге теплое, просторное и светлое жилье.

Старые песни о главном

APPARTEMENT LOCATIF T3 A GRIESHEIM SUR SOUFFEL, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Мы уже не в первый раз рассматриваем проект, нацеленный на преобразование гаража в жилое пространство. Подарить свободу и вторую жизнь неиспользованному по прямому назначению помещению решаются не часто, однако, только посмотрите, насколько результат может оправдать все возможные ожидания. Возможно вас заинтересует другой великолепный проект Перевоплощение старого гаража в современную кухню.

С чистого листа

APPARTEMENT LOCATIF T3 A GRIESHEIM SUR SOUFFEL, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Сделать из подвала что-то большее, чем склад из старых вещей – вот задача, которая требует прежде всего избавления от всего ненужного. Наполнить помещение бесполезной утварью намного проще, чем освободить его. С этого малого и, казалось бы, самого элементарного шага, начинается новая жизнь. 

Пространственная свобода

APPARTEMENT LOCATIF T3 A GRIESHEIM SUR SOUFFEL, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Гостиная в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Общая площадь бывшего гаража – 55 кв. м. Стены были утеплены и выровнены, на полу постелен ламинат. Входная зона перенеслась, что позволило создать дополнительные источники дневного освещения. В комнате также появились радиаторы.

Больше об утеплении можно узнать в нашей специальной книге идей.

Идеальная кухня компактных размеров

APPARTEMENT LOCATIF T3 A GRIESHEIM SUR SOUFFEL, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн ДПК Серый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Центральное место в новой квартире-студии занимает компактная кухня, меблированная современным гарнитуром из натурального дерева. Хозяевам нового жилья еще только предстоит обставить и украсить помещение по собственному вкусу, однако можно сразу сказать, что выбранная цветовая схема является нейтральной и позволит использовать самые разнообразные сочетания материалов и текстур.

Аккуратный санузел3

APPARTEMENT LOCATIF T3 A GRIESHEIM SUR SOUFFEL, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Керамика
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Лаконичность только добавляет уют ванной комнате в фарфоровых тонах, где хочется проводить неспешные расслабляющие вечера. Дизайнеры остановились на установке только самого необходимого, в том числе используя различные профессиональные хитрости, чтобы визуально расширить пространство.

Нежность в цвете

APPARTEMENT LOCATIF T3 A GRIESHEIM SUR SOUFFEL, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Спальня в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Фоном для всего интерьера послужил кремовый цвет, который великолепно дополнил красивый пол, имитирующий деревянную текстуру. Интерьер имеет открытую планировку пространств. Из небольших окон открывается вид на сад.

Расширение дома за счет сарая и веранды
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