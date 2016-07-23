Перевоплощение старого гаража в современную студию

Общая площадь бывшего гаража – 55 кв. м. Стены были утеплены и выровнены, на полу постелен ламинат. Входная зона перенеслась, что позволило создать дополнительные источники дневного освещения. В комнате также появились радиаторы.

Больше об утеплении можно узнать в нашей специальной книге идей.