Перевоплощение старого гаража в современную студию

Сегодня с читателями мы увидим переделку старого подвального помещения, которое, согласно техническому заданию, должно было превратиться в пригодное для жизни и отдыха пространство. Агентство ADI-HOME отнюдь неплохо справилось с задачей. Метаморфозы затронули все поверхности от пола до потолка, представив в итоге теплое, просторное и светлое жилье.
Мы уже не в первый раз рассматриваем проект, нацеленный на преобразование гаража в жилое пространство. Подарить свободу и вторую жизнь
неиспользованному по прямому назначению помещению решаются не часто, однако,
только посмотрите, насколько результат может оправдать все возможные ожидания. Возможно вас заинтересует другой великолепный проект
Перевоплощение старого гаража в современную кухню.
Сделать из подвала что-то большее, чем склад из старых вещей – вот задача, которая требует прежде всего избавления от всего ненужного. Наполнить помещение бесполезной утварью намного проще, чем освободить его. С этого малого и, казалось бы, самого элементарного шага, начинается новая жизнь.
Общая площадь бывшего гаража – 55 кв. м. Стены были утеплены и выровнены, на полу постелен ламинат. Входная зона перенеслась, что позволило создать дополнительные источники дневного освещения. В комнате также появились радиаторы.
Больше об утеплении можно узнать в нашей специальной книге идей.
Центральное место в новой квартире-студии занимает компактная кухня, меблированная современным гарнитуром из натурального дерева. Хозяевам нового жилья еще только предстоит обставить и украсить помещение по собственному вкусу, однако можно сразу сказать, что выбранная цветовая схема является нейтральной и позволит использовать самые разнообразные сочетания материалов и текстур.
Лаконичность только добавляет уют ванной комнате в фарфоровых тонах, где хочется проводить неспешные расслабляющие вечера. Дизайнеры остановились на установке только самого необходимого, в том числе используя различные профессиональные хитрости, чтобы визуально расширить пространство.
Фоном для всего интерьера послужил кремовый цвет, который великолепно дополнил красивый пол, имитирующий деревянную текстуру. Интерьер имеет открытую планировку пространств. Из небольших окон открывается вид на сад.