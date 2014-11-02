Топ 5: лучшие проекты недели

И наконец, мы подходим к лидеру нашего хит-парада – дому на пляже в Рио-де-Жанейро. Как говорят бразильцы: Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день он создал Рио-де-Жанейро. Мы же, глядя на изображения этого архитекурного шедевра, решили, что на восьмой день день Бог построил виллу Casa Fohla. Фасад виллы, напоминающий лист клена, визуально разделяет дом на шесть частей с большим атриумом посередине. В сумерках Casa Fohla просто неотразима -- мягкая подсветка словно обволакивает здание снизу и подчеркивает необычность его экзотической формы.

Загляните сюда, чтобы увидеть, что такое настоящая красота по-бразильски.