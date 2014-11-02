Пришло время собрать в одну Книгу идей лучшие проекты недели. За прошедшие семь дней мы увидели немало удивительных зданий и необычных предметов интерьера – вилла в Рио-де-Жанейро, крыша которой напоминает огромную пальму, часы с изображением балерины вместо стрелок, кресло с вновь вошедшим в моду узором
гусиная лапка. Мы также заглянули за замочную скважину спрятанного в каменных джунглях Осаки частного дома для обеспеченной семьи, узнали как с помощью одной незначительной детали можно преобразить комнату, и почему мы чаще всего ездим на отдых в Европу.
Представляем еженедельную рубрику Топ 5: лучшие проекты недели!
Вряд ли кому-то удастся равнодушно пройти мимо этого дома. Четырехэтажный особняк, внутри которого помещена шикарная красная Ferrari, недавно появился на берегу живописной деревушки Сай Кунг в пригороде Гонконга. Помимо роскошного авто, украшающего огромную не то гостиную, не то прихожую на первом этаже, дом отличился необычной формой, напоминающей неровно поставленные одна на другую картонные коробки (цель этого архитектурного решения – использовать неровности под пространство балкона и широкой лоджии) и длинным и узким бассейном. Одним словом, это неоднозначное архитектурное произведение лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Корпорация добра не перестает удивлять не только выпускаемыми продуктами, но и незаурядным подходом к оформлению своих гигантских офисов. В интерьерах Google прячутся
бабушкины поделки, цветочные обои, персидские ковры и прочие элементы дизайна, которые меньше всего ассоциируются с технологической интернет-компанией. Нажмите сюда, чтобы убедиться, что это не розыгрыш.
Многим из нас знакома подобная ситуация – вы переехали в новую квартиру, красиво и функционально расставили мебель, вроде бы создали в интерьере желаемый стиль, но вас не покидает чувство, что чего-то не хватает. Если получившаяся композиция не совсем соответствует вашим представлениям об идеальном оформлении комнат, не спешите отчаиваться. Возможно, в интерьере не хватает всего лишь одной детали, которая оживит пространство. В этой Книге идей мы подобрали яркие примеры, подтверждающие как одна маленькая деталь может кардинально изменить эстетику пространства
Прошлая неделя прошла под знаком подготовки к всемирно известному празднику Хэллоуин. Мы же задались целью одной Книгой идей убить
двух зайцев – продемонстрировать предметы мебели и декора, которые, с одной стороны, как нельзя лучше подойдут для этого праздника, а с другой, – их не придется прятать в чулан по прошествии Хэллоуина, они органично впишутся в интерьер и ничем не будут напоминать о мрачной эстетики дня ужасов. Заглядываем сюда и черпаем идеи.
И наконец, мы подходим к лидеру нашего хит-парада – дому на пляже в Рио-де-Жанейро. Как говорят бразильцы: Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день он создал Рио-де-Жанейро. Мы же, глядя на изображения этого архитекурного шедевра, решили, что на восьмой день день Бог построил виллу Casa Fohla. Фасад виллы, напоминающий лист клена, визуально разделяет дом на шесть частей с большим атриумом посередине. В сумерках Casa Fohla просто неотразима -- мягкая подсветка словно обволакивает здание снизу и подчеркивает необычность его экзотической формы.
Загляните сюда, чтобы увидеть, что такое настоящая красота по-бразильски.