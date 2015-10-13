Декоративная штукатурка для ванной

Самый распространенный вид декоративной штукатурки, используемый для ванной, это венецианская штукатурка. Она имитирует поверхность мрамора, чем создаст в помещении ванной комнаты оригинальный вид.

Наносится она по следующей технологии. Стена должна быть выровнена при помощи штукатурной смеси на основе цемента или санирующей штукатурки. Наносить декоративное покрытие надо на сухую стену при помощи шпателя. Сначала наносят тонкий базовый слой. При его нанесении нужно стараться укладывать материал так, чтобы не было заметно линий между переходами шпателя. Когда первый слой высохнет, нужно приступать ко второму слою – декорирующему. На новый декорирующий слой наносятся мазки фактурного слоя посредством узкого шпателя. Он оставляет полосы, которые формируют оригинальный рисунок. Когда фактурный слой высохнет, его обрабатывают наждачной бумагой. Затем покрывают специальным восковым составом для декоративной штукатурки, чтобы защитить поверхность от влаги.

Если таким способом произвести отделку ванной комнаты при помощи декоративной штукатурки, то можно добиться отличных результатов. Стены, обработанные восковым покрытием, обладают блеском и текстурой, которые характерны для натурального полированного камня.