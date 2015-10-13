В данной статье вы узнаете о том, как применяется декоративная штукатурка в ванной комнате, каковы ее преимущества, какие виды подходят больше.
Декоративная штукатурка для ванной является одним из самых подходящих вариантов внутренней отделки. Хотя не так давно еще ее применение в данном помещении воспринималось весьма неоднозначно, так как считается, что стены ванной комнаты должны быть покрыты плиткой. Благодаря появлению новых материалов от этого мнения можно отойти.
Главной особенностью этого помещения является повышенная влажность. Все, что есть в этой комнате, постоянно терпит влияние влаги и иногда даже контактирует с водой. Уже этот фактор приводит к тому, что к выбору отделки нужно подойти крайне серьезно. Для таких условий хорошо подходит декоративная штукатурка. В результате вы сможете получить красивые и рельефные стены, нестандартный вид помещения, сможете выбрать любой оттенок отделки.
У нее имеется хорошая паропроницаемость поверхностей. Такое свойство очень важно, так как из-за высокой влажности ванной комнаты предъявляются повышенные требования к качеству материала. Создается благоприятный микроклимат, способствующий тому, что отсутствуют условия для размножения грибка. Также отмечено отсутствие запотевания стекол и зеркал, поглощение излишней влаги благодаря имеющимся свойствам покрытия. С ее помощью создаются красивые рельефные стены, маскируются все имеющиеся неровности. Помещение может быть оформлено в любой цветовой гамме.
В основном перед нанесением декоративной штукатурки используют универсальные смеси, имеющие в своей основе цемент. Они применяются на любых поверхностях и в любых условиях. Но также есть и более современные материалы, такие как санирующая штукатурка. Ее отличие состоит в том, что она имеет большую прочность по сравнению с универсальной смесью. У нее также есть и другие плюсы. К примеру, она создает гидроизолирующий слой, что является обязательным пунктом при использовании декоративного покрытия. Поглощается лишняя влага, обеспечивая в ванной комнате нужный микроклимат. Наносится такая штукатурка на поверхность легко, со временем не трескается. Она не содержит токсичные вещества и экологически безопасна. С ее помощью при необходимости можно выровнять стены. Санирующее покрытие обладает высокой сульфитной устойчивостью.
Не забывайте и про использование фасадной штукатурки, так как она тоже достаточно популярна. При ее создании применяют синтетические вещества, поэтому она может выдерживать самые сильные атмосферные влияния. Ее отличает наличие водоотталкивающих свойств, она надежная и долговечная. Но следует помнить, что нужно выбирать только те смеси, которые экологичны и нетоксичны. Минусом является то, что отделка получается несколько грубой. Разнообразие такой штукатурки не сильно большое.
Из таких штукатурок наиболее популярен ее гипсовый вариант Ротбанд. Гипс, находящийся в ее составе, не мешает ее использовать в ванной комнате. С ней просто работать, так как она аккуратно наносится на стену и не разбрызгивается, с ее помощью отлично выравниваются стены. Данная штукатурка является хорошим вариантом для стартовой отделки. Но если не дожидаться ее полного высыхания, то можно структурировать и ее поверхность. Это позволяет использовать данное покрытие в качестве декоративной штукатурки.
Самый распространенный вид декоративной штукатурки, используемый для ванной, это венецианская штукатурка. Она имитирует поверхность мрамора, чем создаст в помещении ванной комнаты оригинальный вид.
Наносится она по следующей технологии. Стена должна быть выровнена при помощи штукатурной смеси на основе цемента или санирующей штукатурки. Наносить декоративное покрытие надо на сухую стену при помощи шпателя. Сначала наносят тонкий базовый слой. При его нанесении нужно стараться укладывать материал так, чтобы не было заметно линий между переходами шпателя. Когда первый слой высохнет, нужно приступать ко второму слою – декорирующему. На новый декорирующий слой наносятся мазки фактурного слоя посредством узкого шпателя. Он оставляет полосы, которые формируют оригинальный рисунок. Когда фактурный слой высохнет, его обрабатывают наждачной бумагой. Затем покрывают специальным восковым составом для декоративной штукатурки, чтобы защитить поверхность от влаги.
Если таким способом произвести отделку ванной комнаты при помощи декоративной штукатурки, то можно добиться отличных результатов. Стены, обработанные восковым покрытием, обладают блеском и текстурой, которые характерны для натурального полированного камня.
В качестве подобных материалов применяют специальные различные декоративные смеси. У многих декоративная отделка ванной комнаты ассоциируется только с венецианской штукатуркой, но на самом деле есть выбор больше. Существует такой класс материалов, как фактурные штукатурки. Они позволяют получить оригинальный рельеф отделываемой стены. При этом она не будет гладкой из-за имеющихся рельефов. С помощью такой штукатурки можно получить следующие поверхности – бороздчато-шероховатая (короед), однородно шероховатая (руно, гусиная кожа) и моделирующая (можно получить любой рисунок). Важен тот момент, чтобы эти материалы имели водостойкость.
Есть еще один способ придания неповторимого вида стенам в ванной комнате. Для этого нужны трафареты, предназначенные для декоративной штукатурки. С их помощью можно нанести на слой штукатурки красивый рисунок, что сделает стену еще более оригинальной.
Процесс нанесения декоративной штукатурки достаточно длительный и трудоемкий. Но если вы решите, что декоративная штукатурка для ванной является идеальным вариантом отделки стен, то следует незамедлительно приступать к реализации планов. С самого начала нужно определиться с видом покрытия и с используемыми материалами, о чем можно посоветоваться с дизайнером. Также не стоит забывать и про защитное покрытие, так как поверхность должна быть покрыта воском для придания водостойкости. Технология нанесения штукатурки для каждого его вида отличается, так как есть свои особенности. Но существуют и общие требования, которых нужно придерживаться. Например, декоративная штукатурка для ванной или для любого другого помещения наносится на чистую и сухую основу, то есть поверхность нужно хорошо подготовить.
Сначала наносят гидроизолирующий слой. Он нужен для того, чтобы препятствовать появлению влаги и солей из стен. Также он служит своеобразным барьером для образования плесени. В качестве такого материала хорошо подходит санирующая штукатурка, о которой рассказано выше. Она сможет и выровнять поверхность, на которую потом будет наноситься декоративная штукатурка. Как только вы произвели выравнивание, нужно начать грунтовку стен. После этого уже наносится штукатурка в соответствии с инструкцией, приложенной к упаковке.
Таким образом, декоративная штукатурка для ванной – отличное решение отделки, о котором вы явно не пожалеете. Если при ее нанесении соблюдать все условия и требования, то вы получите стены, которые долгое время будут радовать своей красотой, при этом не теряя первоначального своего вида. Есть разные виды декоративной штукатурки, использующейся для ванной, выбирайте ее, исходя из ваших пожеланий, целей, возможностей.