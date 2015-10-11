Декоративная штукатурка в спальне может смело применяться, так как она обладает большим количеством преимуществ. Благодаря свойствам этого материала он отлично подходит для стен с разными покрытиями. Он просто наносится на поверхность, этот процесс не занимает много времени. Декоративная штукатурка также отличается прочной поверхностью, которая не поддается выгоранию на солнце, изменению цвета, она не отслаивается со временем. Кроме того, такая штукатурка наносится не только на стены, но и на потолки. Материал можно выбрать разной фактуры и с различной толщиной покрытия. Имеется широкий выбор цветовой гаммы. В зависимости от применяемой штукатурки и инструмента можно получить совершенно эксклюзивный дизайн помещения. С ее помощью можно скрыть все дефекты и недочеты стен, потолка, замаскировать все неровности.

Для спальни, а особенно для отделки стен, нужно выбирать только экологически чистые материалы, поскольку там человек проводит достаточно большое количество времени. Для создания декоративной штукатурки используются только природные компоненты.