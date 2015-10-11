В данной статье рассмотрена декоративная штукатурка в спальне. Вы узнаете, какой вид подобрать, какие цвета для спальни подходят больше.
Во время ремонта квартиры или при покупке нового жилья всегда встает вопрос о том, как лучше отделать стены, какой декоративный материал больше подходит. Также важны такие критерии, как качество, экологическая чистота, эстетичность и практичность. Всем данным показателям полностью соответствует декоративная штукатурка. С ее помощью стены могут приобрести уникальный вид. Особенно способна преобразить помещение декоративная штукатурка в спальне.
Декоративная штукатурка в спальне может смело применяться, так как она обладает большим количеством преимуществ. Благодаря свойствам этого материала он отлично подходит для стен с разными покрытиями. Он просто наносится на поверхность, этот процесс не занимает много времени. Декоративная штукатурка также отличается прочной поверхностью, которая не поддается выгоранию на солнце, изменению цвета, она не отслаивается со временем. Кроме того, такая штукатурка наносится не только на стены, но и на потолки. Материал можно выбрать разной фактуры и с различной толщиной покрытия. Имеется широкий выбор цветовой гаммы. В зависимости от применяемой штукатурки и инструмента можно получить совершенно эксклюзивный дизайн помещения. С ее помощью можно скрыть все дефекты и недочеты стен, потолка, замаскировать все неровности.
Для спальни, а особенно для отделки стен, нужно выбирать только экологически чистые материалы, поскольку там человек проводит достаточно большое количество времени. Для создания декоративной штукатурки используются только природные компоненты.
Декоративная штукатурка различается по видам, каждый из которых имеет разные свойства. Выбор покрытия следует осуществлять по следующим показателям: прочность к истиранию, паропроницаемость, износостойкость и водоотталкиваемость. Например, водоотталкиваемость и паропроницаемость являются противоположными свойствами. Паропроницаемый материал впитывает влагу из окружающей среды, если надо поверхность промывать водой, то нужны водотталкивающие свойства. К примеру, штукатурка, сделанная из минеральных известковых компонентов, имеет паропоглощающие свойства. Дизайнеры рекомендуют такой материал закрывать акриловым лаком для лучшего сохранения.
Фактурная поверхность штукатурки может иметь рельефный рисунок, а может быть гладкой. Вид готовой отделки будет зависеть от способа нанесения, количества слоев и состава штукатурки. Поэтому перед самим процессом нужно все эти нюансы продумать и определиться, что вы хотите видеть, например, облака, кору дерева, текстуру под кожу, волнистую песчаную поверхность.
Поклеить обои может почти каждый человек, но красиво отделать стену в спальной комнате смогут не все. В продаже можно найти пакеты сухой смеси, а можно взять уже готовую штукатурку. Декоративное покрытие наносят на основную штукатурку снизу вверх, потом выравнивается и структурируется с помощью шпателя, валика или губки. Для создан рельефа в комнатах дома или квартиры используют больше структуру под названием «Шагрень». Такая штукатурка высыхает за день, если вы хотите придать ей оттенок, то можно ее колорировать.
Венецианская штукатурка сохнет примерно три дня. Помещение следует закрыть от солнечных лучей и сквозняка, больше никакие работы проводить нельзя в помещении, особенно связанные с влагой. Если соблюсти эти условия, то долгое время не понадобится никакая реставрация. Смена декора происходит легко, так как не нужно снимать всю поверхность, достаточно убрать верхний рельеф и стена будет готова к новой отделке.
Если помещение небольшое с невысокими потолками, то не выбирайте темные тона и мелкий рисунок, иначе комната станет еще меньше. В таких случаях нужна светлая цветовая гамма, нейтральные оттенки.
В просторной спальни можно применить всю фантазию, здесь можно использовать венецианскую штукатурку любого вида, можно сочетать разные цвета. Важно, чтобы они выглядели гармонично и сочетались друг с другом.
Если вы планируете создать интерьер спальной комнаты в классическом стиле, то лучше всего подойдет декоративная штукатурка под шелк или под бархат. В составе такого материала содержится большое количество мелких частиц разных материалов, что выглядит на поверхности, как имитация настоящего шелка или бархата. Есть разные варианты нанесения этого декоративного покрытия. Например, декоративная штукатурка в спальне может быть сделана под жатый шелк, под старинный бархат, с набивным перламутровым узором или рисунком, просто переливающаяся поверхность. Такая отделка позволит подчеркнуть стиль спальной комнаты, добавит уюта, так как обработанные поверхности приобретают бархатность на ощупь. Покрытия таких видов можно протереть влажной тряпкой. Отлично подчеркнет данную отделку наличие молдингов, декоративных карнизов, колонн, плинтусов.
В случае чего декоративная штукатурка в спальне под шелк или бархат может быть легко реставрирована. Чтобы ее поверхность стала более прочной, следует ее покрыть финишным слоем защитного лака.
Нужно обращать также внимание на то, куда выходят окна вашей спальной комнаты. К примеру, если местоположение спальни на северной стороне, то предпочтительно использовать кофейные, оранжевые, бежевые, розовые, бордовые цвета. Если спальная комната находится преимущественно на солнечной стороне, то следует постараться не нагружать ее насыщенной цветовой гаммой. Лучше всего придать такому помещению холодный зеленый или голубой оттенок, подойдет также серый цвет в зависимости от стилистической направленности интерьера. Не стоит забывать, что если вы хотите придать интерьеру помещения больше комфорта и уюта, то в дизайн нужно включить аксессуары, детали в красном или бежевом цветах.
Прежде всего, цена декоративной и даже венецианской штукатурки не сильно отличается от варианта отделки стен обоями (конечно, если выбирать качественные обои, имеющие натуральную основу). Свойства штукатурки намного практичнее обоев. При поклейке обоев, особенно дорогих, есть множество разных нюансов, которые обязательно нужно соблюдать. С декоративным покрытием можно сэкономить и финансы, и время. Его рисунок будет уникальным и неповторимым, чего не скажешь об обоях. Подготовка стен для штукатурки и для обоев проводится одинаково. Особого выравнивания стен не требуется. Но есть некоторые виды декоративной штукатурки, для которых нужна идеально ровная поверхность. В основном дополнительные работы нужны для венецианской штукатурки, так как стена должна быть идеально выровненной, поскольку покрытие наносится тонким слоем.
Можно выделить изголовье у кровати, например, украсив его более яркими тонами, создав что-то структурное и оригинальное при помощи декоративной штукатурки. На фоне декоративного покрытия хорошо будут смотреться панно с металлическими, стеклянными или деревянными вставками. При ремонте спальной комнаты следует хорошо продумать дизайн и в соответствии с этим подобрать нужный вид штукатурки, удовлетворяющий всем требованиям. Лучше, конечно же, обратиться за советом к дизайнерам. Они помогут сделать правильный выбор. При выборе декора в первую очередь обратите внимание на размер спальной комнаты.
Таким образом, декоративная штукатурка в спальне – это практичный и стильный вариант, который поможет сэкономить и силы, и деньги, и время. Важно правильно выбрать вид штукатурки и соблюсти все требования нанесения.