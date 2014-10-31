Страшный и смешной декор для Хэллоуина

31 октября большинство англоязычных стран с большим размахом отмечает праздник Хэллоуин. Дети и взрослые надевают маски и ходят от одного дома к другому, выпрашивая у хозяинов сладости и угощения. Символом этого дня стала тыква-светильник. Вырезав несколько кусочков, овощ превращают в страшного монстра, пустые глаза которогу устрашающе светятся в темноте. Главные темы праздника – смерть, зло и оккультизм. Традиционные цвета – черный и оранжевый.
В России этот праздник появился недавно, и его популярность стремительно растет. Особенно любим Хэллоуин среди детей, которые с удовольствием одевают костюмы зомби, пугают друг друга, веселятся и поглощают сладости. Постепенно мрачной эстетикой праздника проникаются и взрослые. Для всех, кто неравнодушен к Хэллоуин, мы предлагаем несколько идей, как добавить в интерьер элементы из фильма ужасов. При подборке декора для Книги идей, посвященной Хэллоуин, мы руководствовались двумя принципами. Первый – аксессуары должны соответствовать концепции праздника, и второй – вам не придется прятать их в кладовку сразу после 31 октября, все нижеперечисленные предметы декора можно оставиь в интерьере, подыскав им другое приминение.
Желаем всем счастливого Хэллоуина!
Решили устроить Хэллоуин у себя дома? Начните с освещения. Светильники, дизайн которых соотвестсвует эстетике праздника, сразу намекнут на то, что в ваш дом пришел Хэллоуин. Оранжевые лампочки, изображенные на фото, наполнят комнату теплым светом, напоминающим мерцание праздничных тыкв-монстров. Такая гирлянда с крупными лампочками будет отлично смотреться не только на потолке, но и на подоконнике, книжном шкафу и других предметах мебели.
Хотите создать в своей квартире уголок, похожий на интерьеры замка графа Дракулы? Покройте часть стен роскошными и мрачными фиолетовыми обоями. В сочетании с тусклым светом фонариков и черной драпировкой, которую можно накинуть на мебель, ваша комната превратится в идеальное место для сбора монстров, мертвецов, ведьм, зомби и прочей нечести. Если вы не готовы к тому, чтобы в комнате всегда доминировал фиолетовый цвет, купите обычные фотообои, которые сможете отклеить в любой момент.
Но возможно, жизнь в фиолетовых стенах придется вам по вкусу и натолкнет на мысль о небольшом редизайне помещения. В этом случае подберите несколько предметов мебели кремового цвета, и вы создадите очень стильную обстановку в интерьере.
Этот диван цвета спелой тыквы отлично дополнит интерьер, оформленный в стиле Хэллоуин. Но когда праздник подойдет к концу и украшения будут сняты, вряд ли кому-то придет в голову ассоциировать его с черно-оранжевым праздником. Вне хэлоуиновского декора диван выглядит как яркий и элегантный предмет мягкой мебели, располагающий к длинным беседам с фарфоровой чашечкой чая в руке.
Переходим к рассмотрению чуть более устрашающих экспонатов. С одной стороны, этот любопытный предмет мебели похож на обычный деревянные ящик, который для чего-то поставили на старомодный стул для фортепиано. Но стоит вам подойти поближе, как перед вами предстанет гигантская муха, очень похожая на живую. Всевозможные насекомые крайне популярны среди любителей Хэлоуина, ведь именно они испытывают недюжий интерес к телам, покинувшим этот мир.
Этот стул никак нельзя назвать жутким и страшным. Но появившись среди праздничного декора, он эффектно дополнит его. Комбинация черного и белого цветов и узор в форме крестов органично впишется в
темную эстетику Хэллоуина.
Бархатный столик, висящий в воздухе, будет восхитительно смотреться среди хэлоуиновского декора. Он особенно подойдет тем, кто не является поклонником эстетики загробного мира и связанных с ней атрибутов. Идея столика была, скорее всего, подсмотрена на шоу фокусников-иллюзионистов. На самом деле, стол, конечно же, не висит в воздухе, а опирается на тонкие длинные металлические балки, большое количество которых позволяет ему прочно стоять на полу. Также как и темно-оранжевый диван, этот стол пригодится вам не только 31 октября. Он всегда будет уместно смотреться в подходящем ему интерьере.
Такой светильник испугает кого угодно. Самая обычная кухонная лампа превратится в настоящий хэлоуиновский аксессуар, стоит только повесить на него парик. Кстати, на плафоне можно также нарисовать страшную рожицу.
Черепа – неотъемлемая часть декора Хэллоуина. С подачи художника Дэмиена Херста, который в 2007 году создал знаменитый череп, инкрустированный бриллиантами на 50 миллионов фунтов стерлингов, этот элемент декора обрел невероятную популярность среди дизайнеров интерьера.
Бирюзовые черепа, представленные на изображении, больше похожи на детские безобидные игрушки, нежели на страшные декорации к Хэллоуину, но, возможно, именно они больше всего позабавят гостей и слегка разбавят черно-оранжевый декор.