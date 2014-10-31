Страшный и смешной декор для Хэллоуина

31 октября большинство англоязычных стран с большим размахом отмечает праздник Хэллоуин. Дети и взрослые надевают маски и ходят от одного дома к другому, выпрашивая у хозяинов сладости и угощения. Символом этого дня стала тыква-светильник. Вырезав несколько кусочков, овощ превращают в страшного монстра, пустые глаза которогу устрашающе светятся в темноте. Главные темы праздника – смерть, зло и оккультизм. Традиционные цвета – черный и оранжевый.

В России этот праздник появился недавно, и его популярность стремительно растет. Особенно любим Хэллоуин среди детей, которые с удовольствием одевают костюмы зомби, пугают друг друга, веселятся и поглощают сладости. Постепенно мрачной эстетикой праздника проникаются и взрослые. Для всех, кто неравнодушен к Хэллоуин, мы предлагаем несколько идей, как добавить в интерьер элементы из фильма ужасов. При подборке декора для Книги идей, посвященной Хэллоуин, мы руководствовались двумя принципами. Первый – аксессуары должны соответствовать концепции праздника, и второй – вам не придется прятать их в кладовку сразу после 31 октября, все нижеперечисленные предметы декора можно оставиь в интерьере, подыскав им другое приминение.

Желаем всем счастливого Хэллоуина!