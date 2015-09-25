Семейный коттедж на склоне горы

Добротный деревянный дом на прямоугольном участке? Это так скучно! Настоящие авантюристы не ищут легких и проверенных троп, им подавай нестандартные решения с изюминкой, например, дом на склоне горы.
Современные архитекторы охотно берутся за сложные проекты. Чем нестандартнее, тем интереснее! Австрийской группе зодчих из студии Thoma Holz удалось воплотить в жизнь мечту одной семьи – каждый день любоваться на завораживающие вершины альпийских гор.
Представленный дом был построен на участке со средним наклоном. Равновесие постройке удалось удержать благодаря высокому цокольному этажу с прочными каменными стенами. Хотите побывать внутри такого домика? Тогда следуйте за нами!
Жизнь на вершине горы подходит бодрым и оптимистичным людям, которым не до температурных перепадов и изменений в атмосферном давлении. Они полны энергии и движимы желанием каждый день совершать новые открытия. Панорамный вид на знаменитые Альпы вдохновляет на великие дела!
Судя по украшенному цветами балкону, семья интересуется не только горными массивами. Несколько маленьких цветочных садов можно разглядеть на обоих этажах задния.
Чтобы семья беззаботно жила на склоне высокой горы, архитекторам пришлось провести немало сложных расчетов. Благодаря цокольному этажу была
вырезана часть массива склона. Стены, контактирующие с грунтом, подверглись гидроизоляции. Как и большинство подобных проектов, дом состоит из нескольких блоков с отдельным входом на первых двух этажах.
Обратите внимание на каменную кладку цокольного этажа. В нижнем ряду располагаются самые крупные камни, для увеличения прочности подпорной стены они уложены с уклоном внутрь.
Панорамный вид на знаменитые альпийские горы – это то, ради чего затевался проект. Разве найдутся те, кто не мечтает хотя бы один раз попасть на этот балкон? Высаженные в ряд анютины глазки создают приятный контраст покрытым густой зеленью горам.
Следуем прямо в
сердце дома - альпийскую кухню. Оформлена она, мягко говоря, без особого внимания к последним тенденциям в дизайне интерьера. Обычный деревенский стиль и никаких претенций на эксклюзивность. Впрочем, хозяев можно понять, ведь их дом настолько необычен, что в нем обязательно должна быть комната, в которой можно хоть ненадолго почувствовать себя ничем не выделяющимся жителем горного поселка.
При проектировании дома архитекторы старались, чтобы в каждой комнате дома присутствовала частичка окружающей природы, поэтому поверхность большинства дверей была выполнена из стекла.
Сложно переключить внимание на интерьер гостиной, когда за окном открывается такой невероятный вид. Хочется присесть на стоящее посреди комнаты кресло и замереть от красоты пейзажа. Похоже, что жители дома – истинные любители природы, ведь даже просторную гостиную они предпочли заполнить не массивной мебелью, а крупными зелеными растениями.
Подробнее об уютных альпийских домиках под названием шале, вы сможете прочесть в Книге идей ’Дома в стиле шале’.