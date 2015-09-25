Семейный коттедж на склоне горы

Добротный деревянный дом на прямоугольном участке? Это так скучно! Настоящие авантюристы не ищут легких и проверенных троп, им подавай нестандартные решения с изюминкой, например, дом на склоне горы.

Современные архитекторы охотно берутся за сложные проекты. Чем нестандартнее, тем интереснее! Австрийской группе зодчих из студии Thoma Holz удалось воплотить в жизнь мечту одной семьи – каждый день любоваться на завораживающие вершины альпийских гор.

Представленный дом был построен на участке со средним наклоном. Равновесие постройке удалось удержать благодаря высокому цокольному этажу с прочными каменными стенами. Хотите побывать внутри такого домика? Тогда следуйте за нами!