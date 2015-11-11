Как сделать балдахин над кроватью? Просто и доступно

Современный мир все чаще стремится в оформлении собственных домов использовать старинные элементы, воспроизвести стили и эпохи тех времен. Роскошные балдахины – это одновременно показатель изящности, утонченности вкуса хозяина дома и обеспечение спокойного сна и комфорта в собственной спальне.
Школа Ремонта.
Существует несколько видов балдахинов, отличие которых состоит в визуальной картинке и технике крепления.
Классическим считается прямоугольный балдахин натянутый над кроватью на четырех стойках. Как сделать балдахин над кроватью такого плана? Несложно. Из каждого угла кровати, а их четыре, выходят вверх опорные ножки, из металла или из дерева, которые наверху повторяют прямоугольную фигуру кровати. На эту конструкцию и крепится ткань. Подобная рама является очень практичной и может выдержать большой вес тяжелых тканей, поэтому смело можно цеплять громоздкий бархат в несколько слоев. Такой вид балдахина требует большого пространства и соответствие интерьера. В этом случае кровать будет напоминать царское роскошное ложе.
Балдахин – это изящный элемент, нарядная ткань, которая крепится над кроватью с целью создания уюта в комнате и обеспечения спокойного крепкого сна. Изначально балдахины использовали как деталь роскоши над кроватями турецких султанов. Но не только Ближний Восток использовал его. В Древней Руси также цепляли ткань над детскими кроватками, чтобы защитить ребенка от неблагоприятных для сна погодных условий и внешних раздражителей.
Спальная комната – это зона отдыха и релаксации человека в доме. Именно здесь забываются все проблемы, и люди отправляются в «мини-отпуск». Спальня должна излучать комфорт и уют. Именно поэтому были придуманы балдахины – с целью отстранить человека от повседневной суеты и обеспечить новой энергии для нового дня. Балдахин – сперва практичная нужная вещь в доме, а потом уже деталь декора: защита от яркого света, холода, надоедливых насекомых и сквозняков. Именно поэтому люди все чаще интересуются, как сделать балдахин над кроватью. Почувствовать защиту и некую безопасность в собственной спальне – вот для чего стоит приобрести себе такой аксессуар.
Главным преимуществом балдахина является изоляция и отстранение человека от внешних раздражителей. Он отделит зону комфорта от солнечного света, комаров и других насекомых, холодных потоков воздуха и сквозняков. Балдахин будет поддерживать температуру и создаст интимную обстановку, что является неотъемлемой частью, например, романтического вечера.
Единственный недостаток балдахина – это ткань, которая расположена к скоплению пыли. Чтобы упростить уборку и стирку, лучше в самом начале выбирая из чего и как сделать балдахин над кроватью, обратить внимание на ткани легкой фактуры.
Второй, не менее популярный, вид – балдахин в виде купола. Примерно над центром кровати нужно закрепить кольцо. Это может быть обыкновенный обруч или даже кольцо для вышивания (если кровать небольшого размера, например, детская). На это кольцо крепится ткань, которая волнами спадает на кровать. Такая конструкция менее прочная и выдержит не слишком тяжелую ткань.
Балдахин – это отличный и практичный способ показать тут или иную эпоху и стиль интерьера. Давайте же разберемся, как сделать балдахин над кроватью в разных стилях.
Используя каркас из дерева, повесив ткань в виде накидки или навеса, окунаемся в эпоху Средних веков. Любителям легкой полупрозрачной ткани следует обратиться к эпохе Возрождения. А тяжелая роскошная ткань, типа бархата или шелка, изящные ленты, исключительная вышивка – это пример дизайна в стиле барокко, который характеризует достаток в доме. Молодой семейной паре стоит окунуться в классицизм, так как именно в этом стиле балдахины несут романтическое настроение.
Балдахин – это самая настоящая роскошь, поэтому и цена у нее соответствующая. Намного дешевле сделать его собственноручно. И не надо бояться сложностей, так как сделать балдахин над кроватью совершенно не тяжело. На начальном этапе следует определиться с выбором ткани, ведь от этого выбора зависит вид будущего крепления: на прямоугольном каркасе, в виде купола, с помощью растяжек или будем крепить к потолку. Далее следует просмотреть примерные фотографии в Интернете и гармонично скомбинировать балдахин с имеющимся интерьером. Немаловажным этапом являются замеры. Они осуществляются по принципу объединения особенностей спальной комнаты, самой кровати и ее размещения в комнате.
Длина ткани регулируется самостоятельно. По желанию можно продлить балдахин до самого пола, а можно ограничиться несколькими сантиметрами ниже уровня ложа. Сшить полог, так же как сделать балдахин над кроватью в целом – очень просто. Ткань вырезаем по определенному эскизу, края следует прострочить, а к части, которую будем закреплять, нужно пришить петельки.
После окончания создания появится возможность дать совет близким, как сделать балдахин над кроватью собственноручно.
Главное, что нужно помнить, – ткань, выбранная для дальнейшей миссии под названием «как сделать балдахин над кроватью», должна вписываться в интерьер и гармонично смотреться в целом. Для обеспечения комфорта специалисты советуют выбирать легкую полупрозрачную ткань, которая даст доступ к свежему воздуху и небольшому количеству света. Для такого полога можно использовать ткань для оконных гардин и легких шторок. Но есть и любители закрыться от окружающего мира. Плотный балдахин даст полную изоляцию и зонирование, и обеспечит надежную защиту от сквозняков и посторонних звуков. Такую тяжелую ткань лучше шить с подкладкой, так как подобные ткани отличаются своей яркостью и пестрым рисунком, а для крепкого здорового сна нужен однотонный успокаивающий цвет.
Подарить сказу своему ребенку – главное задание родителей в оформлении детской комнаты. В детстве мы все когда-то строили домики из подушек, пытаясь создать свой собственный крохотный мир. Для маленькой принцессы самым волшебным подарком станет балдахин над ее королевским ложем.
Так как детская кровать отличается от взрослой своими небольшими габаритами, то и использовать подручные материалы можно небольшие. Для каркаса следует приобрести кольцо для вышивания. Ткань в этом случае выбираем нетяжелую. Если ребенок живет в отдельной комнате, используйте полупрозрачную ткань, если с родителями – более плотную. Подвесьте окружность над кроватью, примерно в центре, и пропустите через него ткань. Королевская кроватка принцессы готова!
Когда первые шаги сделаны, пора обратиться к выбору модели каркаса.
Самым утонченным и аристократичным видом является так называемая «Корона». Это тот самый классический прямоугольный или круглый каркас, размещенный в центре кровати. Ткань в этом случае будет по-королевски проходить через него.
С помощью «Дуги» можно двигать ткань по принципу оконных штор.
«Шнуры» – самый простой способ крепления, где ткань цепляется на веревочные крюки, подвешенными над углами кровати.
Царская роскошь теперь доступна каждому! Ведь мы разобрались с вами в основных моментах, как сделать балдахин над кроватью своими руками. Как оказалось, ничего сложного в этом абсолютно нет. И уже совсем скоро такая изысканная вещица будет декором для романтических встречь с любимым или же она просто станет
тайным домиком для вашего чада. Добавте в свою жизни новшества вместе с нами!