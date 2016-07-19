Современный дом за небольшие деньги – не миф, а реальность!

Когда суета городской жизни начинает нас утомлять мы задумываемся о том, что было бы здорово поселиться на берегу моря, в горах или в лесу.

Такая, казалось бы, нереальная мечта может обрести совершенно реальную форму! В подтверждение этому мы сегодня представляем вашему вниманию модульный дом по проекту австрийской студии Pilzarchitektur. Такие дома – конструкторы очень популярны в наше время. Существуют базовые модели с минимальными габаритами, которые допускают последующее расширение, что очень удобно. Впоследствии вы спокойно сможете пристроить к такому дому офис, комнату для гостей или веранду, например.

Давайте ближе познакомимся с одним из таких домов и разберемся в чем же секрет их популярности.