Современный дом за небольшие деньги – не миф, а реальность!

Когда суета городской жизни начинает нас утомлять мы задумываемся о том, что было бы здорово поселиться на берегу моря, в горах или в лесу.
Такая, казалось бы, нереальная мечта может обрести совершенно реальную форму! В подтверждение этому мы сегодня представляем вашему вниманию модульный дом по проекту австрийской студии Pilzarchitektur. Такие дома – конструкторы очень популярны в наше время. Существуют базовые модели с минимальными габаритами, которые допускают последующее расширение, что очень удобно. Впоследствии вы спокойно сможете пристроить к такому дому офис, комнату для гостей или веранду, например.
Давайте ближе познакомимся с одним из таких домов и разберемся в чем же секрет их популярности.
Модульный дом – это интересный и современный вариант жилья. Он прекрасно подойдет для небольших семей, супружеских пар, студентов или просто людей, которые ценят свободу перемещения и не нуждаются в больших площадях. Такой дом легко заказать, его быстро доставляют и монтируют. Модульный дом оборудован всем необходимым, в том числе мебелью. От заказчика требуется только подготовить площадку для дома и для разгрузки грузовика с модулями.
В базовый комплект входит доставка и монтаж. Он имеет все необходимые элементы для подключения электричества и водоснабжения. В доме есть отдельная ванная комната с душевой кабиной, туалетом и раковиной, а также все необходимое для подключения кухни.
Базовый вариант доступен за 195.600 Euro, а время ожидания, примерно, четыре месяца с момента заказа.
Модульный дом данной комплектации можно назвать
базовый+. В данной комплектации присутствует мебель и дополнительное оборудование. Дом этой версии стоит от 292.200 Euro.
Вы также можете заказать дополнительные компоненты: деревянную террасу, бассейн, сауну. Все зависит от конкретных требований заказчика. Проект каждого комплекта был разработан профессиональными архитекторами. Доставку и монтаж также обеспечивают квалифицированные специалисты.
Стены, полы, окна и двери собираются и монтируются на заводе, что ускоряет и упрощает процесс сборки на участке. Все коммуникации вмонтированы в тело дома, чтобы не нарушать визуальную эстетику.
Горизонтальная деревянная полоска на фасаде делает дом стильным и совершенно особенным. А его натуральный цвет позволяет идеально сочетаться с природным ландшафтом.
Вход в дом расположен с восточной стороны. При входе мы видим компактные ниши , которые могут быть использованы в качестве мест хранения или небольшой гардеробной. Сразу за пространством прихожей находится зона с открытой кухней, к которой в свою очередь прилегают столовая и гостиная. Большие окна и раздвижные стеклянные двери пропускаю большое количество естественного света и позволяют легко попадать из дома на террасу, а оттуда в сад.
В отделке интерьера дома были использованы только высококачественные материалы, которые безусловно влияют на качество жизни потенциальных покупателей. Здесь преобладает древесина. Для архитекторов было очень важно постоянное взаимодействие с окружающей средой. Вы не найдете ярких цветов. Цветовая гамма представляет собой различные оттенки шоколадно-коричневого и черного. Такое сочетание выглядит очень стильно и современно.
Каждая из комнат в доме может трансформироваться в соответствии с конкретными потребностями хозяев. Это значит, что спальня, например, может служить офисом или гостиной, так как мебель спроектирована таким образом, что по желанию может интегрироваться со стеной и исчезнуть. Несмотря на небольшой размер такой собственности, внутри предусмотрено много мест для хранения, что значительно облегчает поддержание порядка.
В завершении нашего обзора мы представляем вашему вниманию комнату, которая по замыслу архитекторов должна служить спальней. Она полностью отделана деревом, что делает пространство очень теплым и уютным. Как мы видим, древесина является излюбленным материалом дизайнеров и ее можно найти в отделке всех комнат в доме.
В результате мы видим, что даже на небольшой площади в 47 м2 можно разместить все необходимые комнаты и пространства, получив в итоге функциональный дом с характером!
Еще больше примеров модульных домов вы найдете в нашей статье TOП-11 модульных домов.