До и После: новый уютный интерьер

Этот дом претерпел немалые изменения. Теперь он имеет элегантный, ухоженный общий вид. Такая переделка хозяевам понадобилась перед его продажей. При продаже он будет иметь явные преимущества, что поможет продать его дороже. Какой поразительный эффект от фотографий До и После. Наслаждайтесь!
В гостиной этого семейного дома нет ничего, что напоминало бы об уютной атмосфере. Помещение полностью опустошенное и скучное. Только окна от пола до потолка и красивый паркет ждали нового интерьера.
Наш специалист создал в пустой гостиной иллюзию тепла и комфорта при помощи различных тканей и мягких цветов. Нейтральная мебель универсально привлекательна и позволяет заинтересовать посетителей.
Даже кухня дома выглядела чрезвычайно тускло и непривлекательно. Шторы пропускают очень мало света, а само помещение обставлено мебелью из темного дерева, что делает его мрачным. В нем также не было надлежащего искусственного освещения и акцентов.
На этом фото кухня просто преобразилась! Исчезли шторы и старая мебель. Небольшая кухня теперь выглядит просторнее и уютнее. Кремовый ковер покрыл некрасивый линолеум, а достаточное освещение обеспечивает приятный свет.
Здесь уложены пыльные ящики и старые технические устройства. Старомодные обои уродуют комнату. По мере необходимости большие изменения коснулись этого помещения, так что потенциальные покупатели явно захотят здесь остаться.
Обои, старые занавески и все вещи, к счастью, исчезли! То, что остается в настоящее время, является более стильным, оптимизирующим пространство, которое действует гораздо удобнее и ярче. Старый ковер был убран.
Такой вид комнаты удручает и даже немного пугает, потому что кажется темным, пустым и несоответствующим требованиям к рабочей области. Но это все получилось удачно исправить!
Рабочий кабинет полностью преобразился. Простой ковер снова скрывает старый пол. Стеклянный стол и простой стул отметили рабочую зону. Многие источники света и абстрактная живопись на стене создают приятную домашнюю атмосферу.