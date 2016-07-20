До и После: новый уютный интерьер

Этот дом претерпел немалые изменения. Теперь он имеет элегантный, ухоженный общий вид. Такая переделка хозяевам понадобилась перед его продажей. При продаже он будет иметь явные преимущества, что поможет продать его дороже. Какой поразительный эффект от фотографий До и После. Наслаждайтесь!