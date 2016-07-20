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До и После: новый уютный интерьер

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Eigentumswohnung im Bungalowstil, Siegen, Raumpraesenz-Homestaging Raumpraesenz-Homestaging Гостиная в стиле модерн
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Этот дом претерпел немалые изменения. Теперь он имеет элегантный, ухоженный общий вид. Такая переделка хозяевам понадобилась перед его продажей. При продаже он будет иметь явные преимущества, что поможет продать его дороже. Какой поразительный эффект от фотографий До и После. Наслаждайтесь!

До: гостиная

Eigentumswohnung im Bungalowstil, Siegen, Raumpraesenz-Homestaging Raumpraesenz-Homestaging Гостиная в стиле модерн
Raumpraesenz-Homestaging

Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging

В гостиной этого семейного дома нет ничего, что напоминало бы об уютной атмосфере. Помещение полностью опустошенное и скучное. Только окна от пола до потолка и красивый паркет ждали нового интерьера.

После: гостиная

Eigentumswohnung im Bungalowstil, Siegen, Raumpraesenz-Homestaging Raumpraesenz-Homestaging Гостиная в стиле модерн
Raumpraesenz-Homestaging

Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging

Наш специалист создал в пустой гостиной иллюзию тепла и комфорта при помощи различных тканей и мягких цветов. Нейтральная мебель универсально привлекательна и позволяет заинтересовать посетителей.

До: кухня

Doppelhaushälfte in Rudersdorf, Raumpraesenz-Homestaging Raumpraesenz-Homestaging Кухня
Raumpraesenz-Homestaging

Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging

Даже кухня дома выглядела чрезвычайно тускло и непривлекательно. Шторы пропускают очень мало света, а само помещение обставлено мебелью из темного дерева, что делает его мрачным. В нем также не было надлежащего искусственного освещения и акцентов.

После: кухня

Doppelhaushälfte in Rudersdorf, Raumpraesenz-Homestaging Raumpraesenz-Homestaging Кухня
Raumpraesenz-Homestaging

Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging

На этом фото кухня просто преобразилась! Исчезли шторы и старая мебель. Небольшая кухня теперь выглядит просторнее и уютнее. Кремовый ковер покрыл некрасивый линолеум, а достаточное освещение обеспечивает приятный свет.

До: спальня

Doppelhaushälfte in Rudersdorf, Raumpraesenz-Homestaging Raumpraesenz-Homestaging Спальня в стиле кантри
Raumpraesenz-Homestaging

Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging

Здесь уложены пыльные ящики и старые технические устройства. Старомодные обои уродуют комнату. По мере необходимости большие изменения коснулись этого помещения, так что потенциальные покупатели явно захотят здесь остаться.

После: спальня

Doppelhaushälfte in Rudersdorf, Raumpraesenz-Homestaging Raumpraesenz-Homestaging Спальня
Raumpraesenz-Homestaging

Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging

Обои, старые занавески и все вещи, к счастью, исчезли! То, что остается в настоящее время, является более стильным, оптимизирующим пространство, которое действует гораздо удобнее и ярче. Старый ковер был убран.

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До: рабочий кабинет

Fachwerkhaus in Mudersbach, Raumpraesenz-Homestaging Raumpraesenz-Homestaging Кантри
Raumpraesenz-Homestaging

Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging

Такой вид комнаты удручает и даже немного пугает, потому что кажется темным, пустым и несоответствующим требованиям к рабочей области. Но это все получилось удачно исправить!

После: рабочий кабинет

Fachwerkhaus in Mudersbach, Raumpraesenz-Homestaging Raumpraesenz-Homestaging Кантри
Raumpraesenz-Homestaging

Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging
Raumpraesenz-Homestaging

Рабочий кабинет полностью преобразился. Простой ковер снова скрывает старый пол. Стеклянный стол и простой стул отметили рабочую зону. Многие источники света и абстрактная живопись на стене создают приятную домашнюю атмосферу.

До и После: Вот это ремонт!

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