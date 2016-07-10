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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Дома в стиле минимализм
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Летний сезон в самом разгаре. Кто-то из наших читателей в поте лица трудится на дачном участке, а кто-то отправился с семьей в долгожданный отпуск. Поэтому на этой неделе мы решили не перегружать вас информацией, а порадовать интереснейшими подборками домов для быстрой стройки, идей для обустройства сада и открытого пространства на природе. 

1. 10 сборных домов для быстрой стройки

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Дома из SIP-панелей имеют огромный ряд преимуществ. Они позволяют решить многие вопросы молодой семьи – о бюджетности, размере, облике будущего дома. С домом из SIP-панелей вы можете получить свой дом «под ключ» в три-четыре раза быстрее, чем кирпичный или блочный, и все это с современной оригинальной планировкой и актуальным внешним видом.

Мы собрали для вас 10 сборных домов, больше половины которых спроектированы по технологии SIP-панелей

2. Идеальный проект загородного дома «Марини»

Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в скандинавском стиле
Vesco Construction

Марини_256 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Сегодня мы хотим поделиться с вами интересным проектом загородного дома, который действительно заслуживает внимания читателей homify. Постройка в скандинавском стиле была разработана в 2016 году, общая площадь составляет 256 кв.м. Габариты дома 17,54*16,62 м. Давайте прогуляемся по этому замечательному дому

3. Интерьер в стиле открытого пространства на природе

homify Сад Мебель
homify

homify
homify
homify

Что если на время, абстрагировавшись от стандартных решений в оформлении вашего дома, выйти за рамки представлений о внутреннем и внешнем его виде? Ведь все мы привыкли четко и однозначно разделять один от другого. Имея типичное представления об этом, оформляя пространство внутри дома и вокруг него, чаще всего прибегают к уже устоявшимся дизайнерским приемам. Может и имеющим свою собственную «изюминку», но вряд ли претендующим выйти за границы обыденного восприятия пространства, внутри стен вашего жилья и всего что находится вне их. 

Однако же из любого правила есть исключения!

4. 8 идей для обустройства вашего сада

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Сад Мебель Дерево Эффект древесины
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Ваш сад требует обновлений и ремонта? А вы сами ищите идеи для комфортабельного отдыха в саду? Тогда вам понравятся наша новая Книга Идей, отражающая комплексный подход к обустройству вашего сада.

5. Современный дом, которым можно гордиться

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Что будет, если совместить современный стиль фахверк, атмосферу пляжной виллы, практичный немецкий модерн и семейный коттедж? Потрясающе современный и очень красивый дом, которым сможет гордиться любая семья!

Студия DAVINCI HAUS GMBH & CO. KG реализована такой проект для семьи с сыном-школьником и навсегда изменила их жизнь. В таком доме всегда царит хорошее настроение, комнаты залиты солнцем, а вид на собственный бассейн и эстетичные дизайнерские интерьеры радуют глаз! Давайте посмотрим на проект повнимательнее

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