Топ 5 – Лучшие проекты недели

Летний сезон в самом разгаре. Кто-то из наших читателей в поте лица трудится на дачном участке, а кто-то отправился с семьей в долгожданный отпуск. Поэтому на этой неделе мы решили не перегружать вас информацией, а порадовать интереснейшими подборками домов для быстрой стройки, идей для обустройства сада и открытого пространства на природе.
Дома из SIP-панелей имеют огромный ряд преимуществ. Они позволяют решить многие вопросы молодой семьи – о бюджетности, размере, облике будущего дома. С домом из SIP-панелей вы можете получить свой дом «под ключ» в три-четыре раза быстрее, чем кирпичный или блочный, и все это с современной оригинальной планировкой и актуальным внешним видом.
Мы собрали для вас 10 сборных домов, больше половины которых спроектированы по технологии SIP-панелей.
Сегодня мы хотим поделиться с вами интересным проектом загородного дома, который действительно заслуживает внимания читателей homify. Постройка в скандинавском стиле была разработана в 2016 году, общая площадь составляет 256 кв.м. Габариты дома 17,54*16,62 м. Давайте прогуляемся по этому замечательному дому.
Что если на время, абстрагировавшись от стандартных решений в оформлении вашего дома, выйти за рамки представлений о внутреннем и внешнем его виде? Ведь все мы привыкли четко и однозначно разделять один от другого. Имея типичное представления об этом, оформляя пространство внутри дома и вокруг него, чаще всего прибегают к уже устоявшимся дизайнерским приемам. Может и имеющим свою собственную «изюминку», но вряд ли претендующим выйти за границы обыденного восприятия пространства, внутри стен вашего жилья и всего что находится вне их.
Однако же из любого правила есть исключения!
Ваш сад требует обновлений и ремонта? А вы сами ищите идеи для комфортабельного отдыха в саду? Тогда вам понравятся наша новая Книга Идей, отражающая комплексный подход к обустройству вашего сада.
Что будет, если совместить современный стиль фахверк, атмосферу пляжной виллы, практичный немецкий модерн и семейный коттедж? Потрясающе современный и очень красивый дом, которым сможет гордиться любая семья!
Студия DAVINCI HAUS GMBH & CO. KG реализована такой проект для семьи с сыном-школьником и навсегда изменила их жизнь. В таком доме всегда царит хорошее настроение, комнаты залиты солнцем, а вид на собственный бассейн и эстетичные дизайнерские интерьеры радуют глаз! Давайте посмотрим на проект повнимательнее.