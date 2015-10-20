Двуспальные кровати в квартире

Различные исследования и их результаты говорят о том, что человек половину своей жизни проводит во сне. Для комфортной жизни это очень важно – когда человек хорошо высыпается и отдыхает, работа становится более продуктивной и жизнь играет всеми своими красками. От удобства кровати зависит настроение и здоровье человека.

Без кровати не обойдется ни одна квартира. Это один из самых важных в доме предметов мебели, ведь от нее зависит Ваш крепкий и здоровый сон. А от сна в свою очередь зависит Ваш плодотворный рабочий день и расположение духа. В доме, где проживает супружеская пара двуспальная кровать просто необходима, чтобы оба супруга с удобством могли спать и высыпаться. Двуспальная кровать почти всегда выглядит громоздко, но от этого не убежать, ведь широкая кровать – залог крепкого и комфортного сна людей в квартире. Чем шире кровать – тем комфортнее сон на ней.

Выбирая кровать для одного человека мы особо не стоим перед выбором, но при выборе двуспальной кровати стоит учитывать мнение двух человек, а это уже значительно осложняет задачу, ведь приходится учитывать мнение каждого. Кровать используется как для крепкого и здорового сна, так и для бурного секса – поэтому она должна быть прочной и комфортной. Слишком тесная кровать будет неудобной и пара не будет нормально высыпаться. Поэтому главным критерием при выборе кровати становится размер.

Сегодня дизайнеры всеми силами пытаются найти способы и хитрые уловки, чтобы сэкономить место в малогабаритных квартирах и при этом установить там полноценную двуспальную кровать. В ход идут всевозможные устройства хранения, складные механизмы, задвигающиеся механизмы и многое другое.

В этой статье мы рассмотрим самые разные варианты двуспальных кроватей – от шикарных и дорогих, до складных и дешевых. Приятного чтения!