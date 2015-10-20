Двуспальные кровати в квартире

Различные исследования и их результаты говорят о том, что человек половину своей жизни проводит во сне. Для комфортной жизни это очень важно – когда человек хорошо высыпается и отдыхает, работа становится более продуктивной и жизнь играет всеми своими красками. От удобства кровати зависит настроение и здоровье человека.
Без кровати не обойдется ни одна квартира. Это один из самых важных в доме предметов мебели, ведь от нее зависит Ваш крепкий и здоровый сон. А от сна в свою очередь зависит Ваш плодотворный рабочий день и расположение духа. В доме, где проживает супружеская пара двуспальная кровать просто необходима, чтобы оба супруга с удобством могли спать и высыпаться. Двуспальная кровать почти всегда выглядит громоздко, но от этого не убежать, ведь широкая кровать – залог крепкого и комфортного сна людей в квартире. Чем шире кровать – тем комфортнее сон на ней.
Выбирая кровать для одного человека мы особо не стоим перед выбором, но при выборе двуспальной кровати стоит учитывать мнение двух человек, а это уже значительно осложняет задачу, ведь приходится учитывать мнение каждого. Кровать используется как для крепкого и здорового сна, так и для бурного секса – поэтому она должна быть прочной и комфортной. Слишком тесная кровать будет неудобной и пара не будет нормально высыпаться. Поэтому главным критерием при выборе кровати становится размер.
Сегодня дизайнеры всеми силами пытаются найти способы и хитрые уловки, чтобы сэкономить место в малогабаритных квартирах и при этом установить там полноценную двуспальную кровать. В ход идут всевозможные устройства хранения, складные механизмы, задвигающиеся механизмы и многое другое.
В этой статье мы рассмотрим самые разные варианты двуспальных кроватей – от шикарных и дорогих, до складных и дешевых. Приятного чтения!
В этом проекте используется необычное решение для экономии места в квартире. Выкатная двуспальная кровать убирается в подиум гардеробного отсека. Если кровать задвинуть, освобождается целых 9 квадратных метров, образующие уютную небольшую зону для посиделок с гостями. Решение просто гениальное. Гардеробная комната с другой стороны лишь немного приподнимается за счет подиума на полу, зато кровать теперь не загромождает пространство, ее можно смело задвигать в стену и освобождать пространство для своих нужд.
Подробнее про этот необычный проект малогабаритной квартиры Вы можете почитать в этой статье.
Еще один интересный способ планировки пространства в небольшой квартире. Двуспальной кроватью тут по сути является подиум, со встроенными в него ящичками для белья и прочих вещей. Зона спальни отгораживается от остального помещения небольшой перегородкой. Решение многофункциональное и стильное одновременно.
А если Вам уж совсем приспичило сэкономить место в спальне – можете последовать примеру этих дизайнеров и вынести спальную зону на балкон. Звучит сначала очень смешно, но Вы только посмотрите, как умело и необычно ребята справились с планировкой пространства в малогабаритной квартире. Помимо этого, кровать оснащена внизу выдвижными ящиками для всевозможных мелочей, что делает ее одновременно и двуспальной кроватью и системой хранения. Да еще и вынесена на зону балкона. Восхитительно!
Самая обычная классическая спальня в стиле модерн с нотками скандинавского стиля. Простая кровать из натурального дерева без лишних изысков, парочка необычных прикроватных столиков и нестандартные светильники – вот и все нехитрое убранство комнаты. Двуспальная кровать в этом интерьере широкая и удобная, таки хочется прилечь ненадолго.
Прекрасная спальная комната в неоклассическом стиле вызывает неконтролируемое восхищение с первого взгляда. Шикарная двуспальная широкая кровать выполнена в классическом стиле, спинка кровати обита мягкой тканью нежнейшего оттенка. Перед кроватью стоит винтажная скамейка в классическом стиле. Искусная резьба и витые изящные ножки вызывают чувство восторга с самых первых минут. Огромная хрустальная люстра дополняет образ роскошной спальни. Большие окна до пола с белой рамой и многостекольчатым остеклением впускают в спальню много воздуха и дневного света, подсвечивая все это великолепие белым естественным светом. Вся спальня выполнена в нежнейших пастельных оттенках.
Для стиля кантри характерны деревянные стены, обои с цветочным рисунком и конечно же кованая железная двуспальная кровать. Обилие подушек, мягкие перины и матрасы, уютное одеяло и пледы – стиль кантри отличается своим неповторимым шармом. В спальне витает настроение лета, тепла и уюта. Двуспальная кровать с кованым изголовьем так и манит к себе хоть на часик.
Весьма необычный проект спальни в стиле минимализм. Расцветки простые и однотонные, мебель линейная и обыденная. Ключевой фигурой в этой спальной комнате является большая двуспальная кровать, выполненная в виде квадратной черной коробки. У этой кровати есть боковые стенки и верхняя стенка-крыша. Своей формой и цветом эта двуспальная кровать напомнила нам о черном квадрате Малевича. Возможно, именно эту ассоциацию и пытался вызвать в зрителях дизайнер этого проекта спальной комнаты.
В проекте этой малогабаритной квартиры в стиле лофт была использована вот такая необычная идея с зонированием спального пространства. Здесь тоже, по сути, кроватью является небольшой подиум с матрасом сверху. Вся изюминка в том, что это маленькое пространство отгораживается со всех сторон дверями-купе с матовой поверхностью. Внутри мини-спальни есть само спальное место для двоих и целая библиотека с кучей полок от потолка до пола. Решение удобно тем, что таким образом можно действительно разделить в маленькой квартире несколько функциональных зон без вреда для общего пространства.
Школа Ремонта.
Для любителей средневековой экзотики можно попробовать купить двуспальную кровать с балдахином. Эта кровать явно не для малогабаритных квартир. Ее не спрячешь, не задвинешь и не переставишь. Эта красота довольно массивна и неповоротлива. Но зато такая двуспальная кровать невероятно прекрасна и антуражна. Каждый из нас, кто хоть раз читал сказки про принцесс, средневековых рыцарей и замки, мечтал о такой кровати. Балдахин имеет сразу несколько преимуществ: во-первых, он служит отличным украшением спального места и его изюминкой а во-вторых, балдахин отлично защищает от посторонних глаз пространство кровати.
В интерьере дома суровом скандинавском стиле может находиться и вот такое уютное спальное место для двоих. Кровати тут нет вообще, есть широкая мягкая меховая подстилка и куча разноцветных уютных подушек. Выглядит стильно и уютно, и даже без кровати.