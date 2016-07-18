Дом, построенный будто из кирпичиков Лего

Деревянный дом означает не только традиционность. Этот дом – проект российских архитекторов, он является воплощением современного дизайна. Дерево все чаще используется как стройматериал. Дерево создает уникальный микроклимат, является экологически чистым и прочным.
Дизайнеры представили свое творческое видение, сделав этот дом в современном стиле с использованием древесины. Дом имеет привлекательный участок прямой линии, дополненный материалами, которые хорошо сочетаются с деревом – стеклом и металлом. Архитекторы создали минималистский дом, прекрасно сочетающий в себе функциональные возможности с удобством, уникальностью и красотой. Размещение здания в непосредственной близости к природе, безусловно, оказало влияние на характер проекта – вы можете увидеть в нем вдохновение и единство с природой.
Использование древесины для основной части дома и гладкой металлической крыши создает очень естественное соединение цвета – нейтрального коричневого и глубокого черного. К форме дома был разработан и гараж в рамках открытой, но крытой парковки.
Красота дома имеет также и рекреационное пространство, в одних и тех же нейтральных тонах. На террасе вы можете увидеть структуру используемого материала, что создает впечатление строгости и естественности. Позади него потайное место для хранения дров. Поэтому все внешние компоненты подобраны друг к другу идеально.
Здание не только соответствует его природному окружению, оно также предлагает соответствие между внешним и внутренним дизайном. В середине дома был использован минималистский стиль. Внутри есть мир и гармония, естественный свет, идущий через широкие окна. Ничего не надо делать, только расслабляться!
Интерьером дома является не только приятная и светлая гостиная, но прежде всего и просторная комната отдыха в сочетании с открытой и современной кухней. Использование одного и того же материала по всей площади делает интерьер устроенным. Важный акцент в интерьере – это кухонные шкафы в темных тонах, которые намеренно нарушает монотонность интерьера.
В дополнение к проекту дома архитекторы предложили следующее решение – расширить дом дополнительным модулем, отвечающим потребностям большой семьи. В дополнение к пространству внутри дома включена дополнительная зона отдыха – балкон и терраса на крыше.
Добавление дополнительного пространства на первом этаже также было связано с внесением изменений в интерьер на первом этаже. Оформление стен имеет минималистский эффект – интерьер немного прохладнее, но по-прежнему элегантный, светлый и просторный. Уютное помещение с удобной мебелью создают теплый коричневый оттенок.