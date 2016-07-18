Дом, построенный будто из кирпичиков Лего

Дизайнеры представили свое творческое видение, сделав этот дом в современном стиле с использованием древесины. Дом имеет привлекательный участок прямой линии, дополненный материалами, которые хорошо сочетаются с деревом – стеклом и металлом. Архитекторы создали минималистский дом, прекрасно сочетающий в себе функциональные возможности с удобством, уникальностью и красотой. Размещение здания в непосредственной близости к природе, безусловно, оказало влияние на характер проекта – вы можете увидеть в нем вдохновение и единство с природой.