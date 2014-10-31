Офис Google в Лондоне

Лондонская штаб-квартира поискового гиганта Google находится в одном из самых известных районов столицы Британии – Ковент-Гарден. Офис корпорации добра занимает около 50 000 м² и, помимо множества помещений для работы, включает в себя мультимедийные залы, конференс-холлы, комнаты для отдыха и игр, столовые и фитнес центры. Кроме того, в распоряжении сотрудников Google имеется несколько открытых площадок, на которых можно подышать свежим воздухом и немного развеяться. Какой интерьер мы ожидаем увидеть в стенах компании, которая в прямом смысле создает будущее? Уж явно не скучные белые стены и однообразную мебель серого цвета.

Лондонская штаб-квартира Google не разочаровала нас. Креативный и инновационный дизайн этого офиса надолго останется в нашей памяти. Его эклектичность, яркость и выразительность поражают воображение. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому давайте вместе посмотрим и проанализируем, как оформленен интерьер в лондонском офисе компании Google.