Офис Google в Лондоне

Лондонская штаб-квартира поискового гиганта Google находится в одном из самых известных районов столицы Британии – Ковент-Гарден. Офис корпорации добра занимает около 50 000 м² и, помимо множества помещений для работы, включает в себя мультимедийные залы, конференс-холлы, комнаты для отдыха и игр, столовые и фитнес центры. Кроме того, в распоряжении сотрудников Google имеется несколько открытых площадок, на которых можно подышать свежим воздухом и немного развеяться. Какой интерьер мы ожидаем увидеть в стенах компании, которая в прямом смысле создает будущее? Уж явно не скучные белые стены и однообразную мебель серого цвета.
Лондонская штаб-квартира Google не разочаровала нас. Креативный и инновационный дизайн этого офиса надолго останется в нашей памяти. Его эклектичность, яркость и выразительность поражают воображение. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому давайте вместе посмотрим и проанализируем, как оформленен интерьер в лондонском офисе компании Google.
Первое слово, которое приходит на ум, когда мы смотрим на длинный коридор приемной Google, это – радость! Среди ярких вывесок, светодиодных ламп, стильной мебели, множества плазменных экранов и огромного британского флага, просто невозможно загрустить. Сосредоточиться, кстати, тоже непросто. Хочется творить, общаться с интересными людьми, придумывать необычные проекты, в общем, жить в стиле Google.
Всем известно, что нет в мире компании, прогрессивнее, чем Google. Дизайнеры интерьера поискового гиганта знают, что прогресс – это вовсе не слепое следование модным тенденциям, а создание будущего, с опорой на все лучшее, что можно взять из прошлого. В офисе Google имеются несколько комнат отдыха, оформление которых напомнит вам уютный бабушкин дом в деревне. Обилие мягкой мебели, ковры и плафоны разных цветов создают атмосферу, которая излучает тепло и спокойствие.
Google всячески поощряет общение между сотрудниками. Для того, чтобы коллеги могли в спокойной обстановке встретиться и обсудить проекты, существуют специальные комнаты. Дизайн одной из них нам запомнился особенно. Помещение, которые вы видите на фото, представляет собой внутрикорпоративную библиотеку. Правда, популярность среди сотрудников эта комната снискала вовсе не за счет большой коллекции книг и журналов разнообразной тематики, а благодаря большому круглому белому дивану, на котором очень удобно сидеть, читать и общаться с коллегами.
Как думаете, сможет ли кто-нибудь догадаться, глядя на это изображение, что эта комната для релаксации принадлежит штаб-квартире Google? Вряд ли. Цветочные принты на стенах и обивках мягкой мебели – это совсем не тот дизайн, который мы привыкли ассоциировать с IT компаниями. Вероятнее всего декораторы помещения решили, что время от времени сотрудникам необходимо отдыхать от холодных стен и минималистичных интерфейсов. В такой комнате можно действительно погрузиться в мир грез и ненадолго забыть о работе.
В этой комнате нет окон, зато есть звукоизоляция. Проводить секретные совещания в таком помещении, чем-то напоминающем космический корабль из мультсериала
Футурама, наверняка очень здорово. Главное, чтобы у сотрудников не случился приступ клаустрофобии.
Сотрудники Google считают себя одной семьей не только на словах. Им действительно интересно работать и отдыхать вместе. В столовой Google все сидят рядом друг с дружкой, независимо от занимаемых должностей. Работники шутят, делятся профессиональными советами и общаются на отвлеченные темы. А кормят в Google, как известно, вкусно и разнообразно.
Офис Google уже давно заменил многим сотрудникам родной дом. В нем можно работать, общаться, отдыхать, вкусно питаться и даже проводить веселые вечеринки на открытом воздухе. Пообщаться на интересные темы с любимыми коллегами, выпить пиво или отведать коктейлей от лучших барменов города, чем не идеальный план для пятничного вечера? Для этого в штаб-квартире есть широкая современно оформленная терраса с видом на Ковент-гартен.
В заключении хотелось бы сказать, что дизайн лондонского офиса Google не разочаровал нас. Возможно, дизайнеры где-то слегка
перебрали с эклектикой, за которой не видно общей концепции, зато им удалось избежать однообразия и добиться того, что сотрудникам этой компании искренне хочется проводить в ней много времени.