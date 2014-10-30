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homify 360°: Роскошный дом с Ferrari

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Кухня в стиле модерн
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В самом сердце живописной набережной Сай Кунг в пригороде Гонконга появилась еще одна достопримечательность – роскошный дом, в гостиной которого стоит настоящая Ferrari. Прогуливаться по Сай Кунг – это одно сплошное  удовольствие, посетителей этой деревушки  ждут прекрасные пляжи с мягким песком и прозрачной водой. Набережная также является излюбленным местом для любителей морепродуктов. Свежую рыбу рыбаки продают прямо с корабля. 

Некоторое время назад 423 квадратных метра набережной заняла необычная вилла, построенная для семьи автолюбителей. Архитекторам из компании Millimeter interior design limited удалось реализовать сложный с точки зрения планировки проект четырехэтажного дома, который включает в себя комплексный гараж, большую гостиную, несколько спальных комнат, гардеробную, подсобное помещение и широкую открытую террасу, откуда открывается потрясающий вид на море.  Пройти мимо этой виллы просто невозможно. Кажется, что в ней собраны все те свойства, которыми должен обладать идеальный дом – красота, инновативность и практичность.

Структура здания

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Дома в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Поверхность сравнительно узкого участка земли была использована оптимально. Архитекторы решили сделать дом четырехэтажным, чтобы максимально увеличить его жилую площадь. Под сад был отведен небольшой прямоугольник, ограниченный с обеих сторон стенами фасада. Этажи здания напоминают составленные в форме неровной пирамиды картонные коробки. На месте этих самых неровностей естественным образом вырисовываются балконы и широкая лоджия.

Зонирование сада

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Бассейн в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Сад разделен на три зоны: терраса, бассейн и зона отдыха. Половину ширины участка занимает бассейн. Его продолговатая форма идеально подойдет для заплывов на скорость. Пресная вода поступает в бассейн с помощью специального отверстия, которое дизайнеры превратили в декоративный элемент. Для облегчения входа в бассейн дизайнеры предусмотрительно построили две широкие ступеньки. Рядом находится лаунж-зона, в которой можно спрятаться от яркого солнца под широким зонтом.

Дом для жизни и для работы

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Гостиная в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Внутри вилла выглядит также роскошно, как и снаружи. Нет сомнений, что в ней живут настоящие автолюбители. Первое, что мы видим, когда заходим в гараж, это дорогой красный Ferrari, заключенный в толстое стекло. Такая показушность легко объясняется тем, что в этом доме не только отдыхают, но и работают. Хозяин виллы частенько проводит в нем деловые встречи и организует общественные мероприятия. Материальные ценности, выставленные напоказ, подчеркивают его статус и помогают произвести правильное впечатление на приглашенных гостей.

Жилая площадь

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Гостиная в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Первый этаж представляет собой большую прихожую и гараж для автомобиля. Широкие стеклянные двери обеспечивают вид на пятиметровый бассейн в саду. Это пространство сложно назвать уютным, однако в нем есть все необходимое для отдыха и уединения. Подозреваем, что пол и бетонные стены были намерянно выполнены в сером цвете, чтобы не отвлекать внимание от главного объекта этой комнаты – красной Ferrari.

Кухня из нержавеющей стали

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Кухня в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Почти незаметно прихожая переходит в кухню. В этом доме нет места банальным решениям. Пространство, предназначенное для приготовления пищи, находится примерно на один метр ниже уровня прихожей, благодаря чему повару и его помощникам не придется наколняться при общении с гостями.  Как видим, в этой кухне все оборудовано по последнему слову техники. 

В традиционной китайской культуре во время потребления пищи принято сидеть на полу, однако большинство китайцев слегка подустали от соблюдения обрядов, европейский стиль жизни становится в этой стране все более популярным. Тенденции современного общества находят отражение и в дизайне предметов мебели. Стол, который вы видите слева от стеклянной перегородки, с помощью нажатия кнопки может стать длиннее, короче, шире и уже.

Гостиная N°2

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Гостиная в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Этажом выше расположена еще одна гостиная. Хозяевам виллы было важно предоставить достаточное количество пространства для многочисленных гостей и клиентов, регулярно посещающих этот дом. Гостиная на втором этаже  немногим отличается от прихожей на первом этаже – схожие планировка и интерьер, за исключением того, что эта комната кажется чуть более теплой, благодаря цветным аксессуарам и полу из широких досок.

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Работать со скоростью гоночного автомобиля

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Рабочий кабинет в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Чтобы позволить себе иметь такую виллу, нужно много и упорно работать. Просторный рабочий кабинет с минимумом мебели, наверняка, является той комнатой, в которой хозяин дома проводит большую часть времени. Подверждением этому служит футуристический тренажер, на котором можно делать упраждения практически для всех групп мышц.

Спальная комната

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Спальня в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Жители этого роскошного дома могут не только работать, но и отдыхать. Подтверждением тому служит очень уютно оформленная спальная комната, в которой нет ничего лишнего. Только широкая кровать, плоский телевизор и раздвижные двери размером с боковую стену. Перед сном жители этого дома наверняка любуются на чудный гористый пейзаж Сан Кунг.

Ванная комната

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Ванная комната в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Мы завершаем экскурсию по дому осмотром ванной комнаты, пройти в которую можно прямо из спальни. Интерьер ванной выглядит очень элегантно и благородно. Шикарная подсветка зеркал, темный мраморный пол и современный дизайн раковины и ванны. 

Мы, конечно же, незнакомы лично с хозяевами этой виллы, но, судя по интерьеру,  это люди с очень хорошо развитым воображением и эстетическим вкусом. Они много работают и не стесняются продемонстрировать миру материальные ценности, которыми обладают.

Новая инкарнация традиционной скамьи
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