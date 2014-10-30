homify 360°: Роскошный дом с Ferrari

В самом сердце живописной набережной Сай Кунг в пригороде Гонконга появилась еще одна достопримечательность – роскошный дом, в гостиной которого стоит настоящая Ferrari. Прогуливаться по Сай Кунг – это одно сплошное удовольствие, посетителей этой деревушки ждут прекрасные пляжи с мягким песком и прозрачной водой. Набережная также является излюбленным местом для любителей морепродуктов. Свежую рыбу рыбаки продают прямо с корабля.

Некоторое время назад 423 квадратных метра набережной заняла необычная вилла, построенная для семьи автолюбителей. Архитекторам из компании Millimeter interior design limited удалось реализовать сложный с точки зрения планировки проект четырехэтажного дома, который включает в себя комплексный гараж, большую гостиную, несколько спальных комнат, гардеробную, подсобное помещение и широкую открытую террасу, откуда открывается потрясающий вид на море. Пройти мимо этой виллы просто невозможно. Кажется, что в ней собраны все те свойства, которыми должен обладать идеальный дом – красота, инновативность и практичность.