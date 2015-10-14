Стеклянные перегородки в квартире

Стеклянные перегородки становятся все более частым явлением в декорировании квартир. Сегодня это совершенные конструкции с точки зрения дизайна и безопасности, ведь изготавливаются они из безопасного каленого стекла, которое помимо всего прочего обладает и другими практическими характеристиками. Такое стекло легко моется, не ржавеет, не гниет, а главное – создает неповторимый по красоте дизайн интерьера.
В свою очередь межкомнатные раздвижные перегородки — это отличный и надо сказать мобильный способ, позволяющий превратить одну комнату в две, и наоборот раздвинув их обе комнаты превращаются в единое пространство. Такие межкомнатные створки, чаще всего имеют размеры от пола до самого потолка.
Большую популярность стеклянные раздвижные перегородки заслужили, после того, как стали появляться квартиры имеющие современную планировку — так называемые квартиры студии, где гостиная объединена с кухней. Связано это в первую очередь стем, что прозрачное стекло перегородок, в закрытом положении визуально не разделяют две комнаты, но при этом эффективно защищают пространство гостиной от кухонных запахов и шумов. Так же следует сказать, что кухня место практичное, и не всегда там бывает порядок, поэтому раздвижные стеклянные створки с матовым стеклом, будут настоящим спасением в квартирах студиях.
Межкомнатные перегородки из стекла бывают фиксированными и раздвижными. Первый вариант перегородок используется чаще всего. При изготовлении таких перегородок используется закаленное стекло с полированной кромкой. Вся конструкция монтируется к поверхностям пола, стен и потолка при помощи особой крепежной арматуры. Искусственная стена при этом будет неподвижной, однако, ее могут дополнять прозрачные двери.
Помимо обычных, прозрачных стекол в таких перегородках используются и другие виды. В некоторых случаях для зонирования комнат необходимо применять не прозрачные стекла. Если к примеру нужно создать две изолирования комнаты при помощи такой перегородки, то применяются матовые стекал или полностью тонированные.
Кроме того, стекло превосходно подвергается фотопечати и рифлению, позволяет наносить всевозможные рисунки при помощи пескоструйного метода и выполнять фигурную обрезку. Стеклянные перегородки превосходно сочетаются со многими распространенными отделочными материалами. Некоторые виды перегородок обладают повышенными звукоизоляционными свойствами.
Эти элементы интерьера уже давно зарекомендовали себя с практической стороны. Стекло – не настолько хрупкий материал, как это кажется на первый взгляд. Благодаря новейшим технологиям, используемым при его изготовлении, за безопасность и надежность стеклянных конструкций можно не переживать. А дополнительную прочность можно получить комбинируя стекло с другими материалами, например, с деревом как в данном случае.
Еще один вариант комбинированной перегородки со стеклянной панелью предлагают нам дизайнеры этой квартиры, которая имеет сложную планировку с очень неудачно расположенными несущими конструкциями и вентканалами. Из-за этого в исходной планировке была очень маленькая ванная комната. Желание заказчика было максимально увеличит ее и установит большую раковину и биде, что было просто не реально сделать в зажатом несущими констукциями помещении.
В результате дизайнеры решились на вольный шаг – «открыть» помещение ванной комнаты и сделать зону для умывания соединяющим «шлюзом» между гостевой зоной и приватной частью квартиры, а душевую и сантехническую часть оставить на прежнем месте. Ванная зона отделена от гостевой бегущим каскадом пузырьковой панели, а мебель для раковины выбрана в продолжение отделки гостиной.
Необычную, интригующую нотку в интерьер можно внести, выстроив перегородку из стеклоблоков между входной зоной и гостиной, как в данном случае.
За стеной из стеклоблоков можно разместить светильник, и вы получите новый эффектный источник света. Некоторые стеклоблоки не только проводят свет, но и передают изображение, проходящее сквозь них, в перевернутом виде. Они могут быть прозрачными, матовыми или окрашенными в яркий цвет.