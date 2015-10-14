Стеклянные перегородки в квартире

В свою очередь межкомнатные раздвижные перегородки — это отличный и надо сказать мобильный способ, позволяющий превратить одну комнату в две, и наоборот раздвинув их обе комнаты превращаются в единое пространство. Такие межкомнатные створки, чаще всего имеют размеры от пола до самого потолка.

Большую популярность стеклянные раздвижные перегородки заслужили, после того, как стали появляться квартиры имеющие современную планировку — так называемые квартиры студии, где гостиная объединена с кухней. Связано это в первую очередь стем, что прозрачное стекло перегородок, в закрытом положении визуально не разделяют две комнаты, но при этом эффективно защищают пространство гостиной от кухонных запахов и шумов. Так же следует сказать, что кухня место практичное, и не всегда там бывает порядок, поэтому раздвижные стеклянные створки с матовым стеклом, будут настоящим спасением в квартирах студиях.