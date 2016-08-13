TOP-10 домов современной мечты

Удивительным вариантом для жизни может стать современный дом с обликом шале прямо в лесу, возле реки, озера или моря. В Турции он бы стоял среди сосен и открывал вид на бирюзовую лагуну, в Египте – на песках в окружении пальм, а в средней полосе – в лесу на берегу маленького озера.

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