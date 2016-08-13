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TOP-10 домов современной мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
おおらかな家, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле
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Эти дома покорят вас практически с первого взгляда! Ведь в них есть все, о чем только может мечтать современная семья!

​Пригородная сказка

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Более провинциальным и семейным кажется этот коттедж, который был спроектирован для реализации в Польше. Площадь дома – 130 кв. метров, не считая котельной и гаража. В нем 3 спальни, две ванные комнаты, отдельная кухня и гостиная-столовая, а также запроектирована терраса площадью более 40 кв. метров. По расчетам польских архитекторов из студии «Архипелаг» стоимость реализации – около 6 млн рублей.

​Райское местечко

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Польские архитекторы не считают, что модерн должен быть простым и скучным. В их распоряжении – панорамное остекление, отделка деревянными панелями и камнем, организация мансарды и мульти-террасы, а также дизайн интерьера с яркими акцентами.

​Европейские инновации

Projekt domu Neo G1 ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Так выглядит европейский дом, спроектированный с любовью к традициям и мансардам с острыми крышами. Здесь на крыше гаража организована терраса с печью-барбекю, а во дворе есть мини-бассейн для игр детей и терраса.

​Привлекательный формат

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Обратите внимание на форму окон в данном проекте – они являются дверьми-слайдерами, но самого маленького и бюджетного формата, потому стоят гораздо дешевле стандартных. Они больше напоминают распашные двери на балкон в Париже или Риме и отлично справляются с ролью дверей на террасу.

​Фантастическая вилла

LOFT CUBE, Studio Fabio Fantolino Studio Fabio Fantolino Дома в стиле модерн
Studio Fabio Fantolino

Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino

Если вы – фанат двусветного освещения, огромных окон, стилей минимализм и лофт, то вам наверняка понравится этот проект коттеджа. Называется он LOFT CUBE, а его интерьеры поразят вас своей эстетикой.

​Современные таунхаусы

homify Дома в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Эти маленькие мексиканские таунхаусы обещают изменить ваше мнение о том, что такое «роскошно»! Только посмотрите на угловое панорамное остекление в главной спальне наверху, на глянцевые интерьеры и поверьте, что такое доступно и вам, если вы решитесь на покупку дома с меньшим участком. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Эффектный и семейный

PROJEKT DOMU EX 13 - nowoczesna stodoła w najlepszym wydaniu! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Кажется, что семейные дома уже давно вышли за рамки небольших простых коттеджей. В этом есть панорамное остекление под кровлю в стиле шале, площадь в 128 кв. метров, три спальни на втором этаже и шикарная зона гостиной, кухни и столовой рядом с остеклением.

​Минимализм на бюджет

おおらかな家, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

Удивительно, но эта шикарная вилла имеет необычайно маленькую площадь и вполне доступна среднестатистической семье. Наверху – три спальни  и ванная комната, внизу – кухня-столовая и гостиная с дополнительной туалетной комнатой и прихожей. Этот дом явно заслуживает вашего внимания. Кстати, его площадь – до 120 кв. метров.

​Самый простой вариант

PROJEKT DOMU Ralf G1 – nowoczesny i energooszczędny dom do 100 m², Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Площадь этого домика – всего лишь 88 кв. метров, плюс гараж и котельная. Здесь есть две спальни, роскошная гостиная и удобная кухня. Стоимость реализации – около 3 млн рублей. Такой рациональный вариант подойдет для тех, у кого в семье 1-2 ребенка. Кухня здесь отдельная, с большим гарнитуром в форме буквы «П», а зона столовой находится в большой гостиной. Проект можно дополнить террасами, бассейном, патио. На снимке вверху вы можете видеть окно в гостиной (слева от него – окно в столовую, на боковом фасаде), а два узких окна справа принадлежат двум спальням.

​Шале в лесу в стиле модерн

Dom jednorodzinny nad jeziorem, ELM Projekt Studio ELM Projekt Studio Дома в стиле модерн
ELM Projekt Studio

ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio

Удивительным вариантом для жизни может стать современный дом с обликом шале прямо в лесу, возле реки, озера или моря. В Турции он бы стоял среди сосен и открывал вид на бирюзовую лагуну, в Египте – на песках в окружении пальм, а в средней полосе – в лесу на берегу маленького озера.

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