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8 идей для райского сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Duda Alta, Lanza Arquitetos Lanza Arquitetos Бассейн в стиле модерн
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Эти 8 идей помогут вам найти интересное решение для декора одной из зон сада или даже для всех! Не пропустите!

​Укромный уголок

House HBT3 Lopez Duplan Arquitectos Дома
Lopez Duplan Arquitectos

House HBT3

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

С помощью небольшого ограждения из блоков, кирпичей или деревянных экранов в форме буквы L и размером 1,5x1,5 метра с высотой около 1,6 метра вы сможете создать приватность для вашего маленького укромного местечка для отдыха.

Саму зону можно замостить тротуарной или керамической плиткой, мелкими камнями, древесиной, создать террасу и дополнить мебелью – лавочкой, столовой, пуфиком. В таком местечке удобно организовать детскую площадку для игр или песочницу. С обратной стороны конструкцию лучше обсадить декоративными растениями, а саму ее оштукатурить и покрасить в белый, бледно-серый, светло-желтый или нежный мятный цвет.

​Терраса, заканчивающаяся горным ручьем

homify Сад в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Удивительная идея, где терраса заканчивается альпийской горкой, рокарием, горным ручьем, водоемом и бассейном, очень популярна в современном ландшафтном дизайне.

​Интегрированные в террасу деревья

Duda Alta, Lanza Arquitetos Lanza Arquitetos Бассейн в стиле модерн
Lanza Arquitetos

Duda Alta

Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos

Крупные кустарники и деревья можно интегрировать в террасу благодаря оригинальному проекту. Размер ниши для их посадки может быть небольшой (для маленьких растений и вовсе 0,5x0,5 метра) и лишь для крупных деревьев старше 30 лет – 2x2 метра. Грунтовое дно такой ниши можно засыпать красивыми галечными камнями, а для самого дерева сделать подсветку снизу. Отлично подойдут хвойные.

​Пицца-мэйкер

Backofen, wohnfeuer wohnfeuer Сад в эклектичном стиле Камень
wohnfeuer

wohnfeuer
wohnfeuer
wohnfeuer

Эта шикарная купольная печь, как и любой мангал и печь-барбекю, станут дополнением для вашего сада, которое полюбят все. Разные печи предназначены для разных блюд – в этом, например, лучше всего готовить пиццу, домашний омлет и подобные, на мангале – шашлыки, на печи-барбекю – хот-доги, гамбургеры.

​Летний душ

homify Сад Мебель Железо / Сталь Металлический / Серебристый
homify

homify
homify
homify

Никто не откажется от создания летнего душа на даче, если есть такая возможность! Для основы идеально подойдет маленькая площадка с мощением деревом. Нужно провести коммуникации, добавить излив и ваш участок жарким июльским днем превратится из разгневанной пустыни в чарующий оазис!

​Терраса под навесом

Harbour - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Сад в средиземноморском стиле Синий
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Маленькая мощеная площадка в 4 кв. метра поможет расположить столовую группу на 4 персоны, а навес – укрыть ее от солнца. Добавьте свежих фруктов, вкусное блюдо, сок и любимых людей, и все станет просто идеальным!

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​Мини-бассейн

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Бассейн в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Маленький бассейн является важным дополнением райского сада. Удивительно, но его возведение не будет слишком дорогостоящим. Композитная чаша для детского бассейна стоит около 80 тыс. рублей, тогда как самостоятельно бассейн можно соорудить еще дешевле – с помощью собственного проекта, бетонной заливки, керамической плитки.

Лучшие параметры глубины детского бассейна для дошкольников – около 0,5 метра, для младших школьников – около 1 метра, для подростков и взрослых – 1,5 метра, для спортивного плавания – 1,8 метра.

​Внутренний дворик

Reforma de vivienda en calle San Vicente, Ardes Arquitectos Ardes Arquitectos Сад в стиле модерн
Ardes Arquitectos

Ardes Arquitectos
Ardes Arquitectos
Ardes Arquitectos

Шикарный внутренний дворик с галереями на первом этаже и на втором можно создать и в бюджетном варианте. Главное – добавить арочные своды (даже без декора) и колонны (можно из кирпича, блоков) на втором этаже. С помощью такого внутреннего дворика можно очень легко организовать безопасный досуг детей на даче или при загородном доме.

Если ваш дом уже построен, создать внутренний дворик помогут пристройки типа гаража, гостевого домика или сарая.

​Белоснежный заборчик

Vallas de jardín Privence, Privence Privence Сад в стиле минимализм
Privence

Privence
Privence
Privence

Особенное очарование белоснежных американских заборчиков на фоне идеального газона трудно переоценить. Добавьте такой и для своего райского сада!

​Романтичное местечко

Para tu Jardín, Home by TPD "El Arte de Recibir en Casa" Home by TPD 'El Arte de Recibir en Casa' Сад в классическом стиле
Home by TPD <q>El Arte de Recibir en Casa</q>

Home by TPD "El Arte de Recibir en Casa"
Home by TPD <q>El Arte de Recibir en Casa</q>
Home by TPD "El Arte de Recibir en Casa"

Возле любимых роз, в тени небольшого кустарника или домика, на красивом газоне можно расположить плетеную группу из техноротанга. Пара кресел и кофейный столик наверняка станут вашим любимым местом для приема гостей и отдыха на даче!

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homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify
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