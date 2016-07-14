8 идей для райского сада

Эти 8 идей помогут вам найти интересное решение для декора одной из зон сада или даже для всех! Не пропустите!
С помощью небольшого ограждения из блоков, кирпичей или деревянных экранов в форме буквы L и размером 1,5x1,5 метра с высотой около 1,6 метра вы сможете создать приватность для вашего маленького укромного местечка для отдыха.
Саму зону можно замостить тротуарной или керамической плиткой, мелкими камнями, древесиной, создать террасу и дополнить мебелью – лавочкой, столовой, пуфиком. В таком местечке удобно организовать детскую площадку для игр или песочницу. С обратной стороны конструкцию лучше обсадить декоративными растениями, а саму ее оштукатурить и покрасить в белый, бледно-серый, светло-желтый или нежный мятный цвет.
Удивительная идея, где терраса заканчивается альпийской горкой, рокарием, горным ручьем, водоемом и бассейном, очень популярна в современном ландшафтном дизайне.
Крупные кустарники и деревья можно интегрировать в террасу благодаря оригинальному проекту. Размер ниши для их посадки может быть небольшой (для маленьких растений и вовсе 0,5x0,5 метра) и лишь для крупных деревьев старше 30 лет – 2x2 метра. Грунтовое дно такой ниши можно засыпать красивыми галечными камнями, а для самого дерева сделать подсветку снизу. Отлично подойдут хвойные.
Эта шикарная купольная печь, как и любой мангал и печь-барбекю, станут дополнением для вашего сада, которое полюбят все. Разные печи предназначены для разных блюд – в этом, например, лучше всего готовить пиццу, домашний омлет и подобные, на мангале – шашлыки, на печи-барбекю – хот-доги, гамбургеры.
Никто не откажется от создания летнего душа на даче, если есть такая возможность! Для основы идеально подойдет маленькая площадка с мощением деревом. Нужно провести коммуникации, добавить излив и ваш участок жарким июльским днем превратится из разгневанной пустыни в чарующий оазис!
Маленькая мощеная площадка в 4 кв. метра поможет расположить столовую группу на 4 персоны, а навес – укрыть ее от солнца. Добавьте свежих фруктов, вкусное блюдо, сок и любимых людей, и все станет просто идеальным!
Маленький бассейн является важным дополнением райского сада. Удивительно, но его возведение не будет слишком дорогостоящим. Композитная чаша для детского бассейна стоит около 80 тыс. рублей, тогда как самостоятельно бассейн можно соорудить еще дешевле – с помощью собственного проекта, бетонной заливки, керамической плитки.
Лучшие параметры глубины детского бассейна для дошкольников – около 0,5 метра, для младших школьников – около 1 метра, для подростков и взрослых – 1,5 метра, для спортивного плавания – 1,8 метра.
Шикарный внутренний дворик с галереями на первом этаже и на втором можно создать и в бюджетном варианте. Главное – добавить арочные своды (даже без декора) и колонны (можно из кирпича, блоков) на втором этаже. С помощью такого внутреннего дворика можно очень легко организовать безопасный досуг детей на даче или при загородном доме.
Если ваш дом уже построен, создать внутренний дворик помогут пристройки типа гаража, гостевого домика или сарая.
Особенное очарование белоснежных американских заборчиков на фоне идеального газона трудно переоценить. Добавьте такой и для своего райского сада!
Возле любимых роз, в тени небольшого кустарника или домика, на красивом газоне можно расположить плетеную группу из техноротанга. Пара кресел и кофейный столик наверняка станут вашим любимым местом для приема гостей и отдыха на даче!
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