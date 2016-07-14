8 идей для райского сада

С помощью небольшого ограждения из блоков, кирпичей или деревянных экранов в форме буквы L и размером 1,5x1,5 метра с высотой около 1,6 метра вы сможете создать приватность для вашего маленького укромного местечка для отдыха.

Саму зону можно замостить тротуарной или керамической плиткой, мелкими камнями, древесиной, создать террасу и дополнить мебелью – лавочкой, столовой, пуфиком. В таком местечке удобно организовать детскую площадку для игр или песочницу. С обратной стороны конструкцию лучше обсадить декоративными растениями, а саму ее оштукатурить и покрасить в белый, бледно-серый, светло-желтый или нежный мятный цвет.