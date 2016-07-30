10 очень красивых беседок

Довольно непросто подобрать идеальную беседку по габаритам, стилю, внешнему виду и материалу! Обойдя все магазины и не найдя ничего подходящего по цене и качеству, вам наверняка хотелось бы узнать, а какие красивые типы беседок вообще существуют?
В этой статье мы покажем вам 10 красивых беседок, каждая из которых идеальна для определенного участка. Здесь дело вовсе не в том, какой вариант лучше. Важно понять, какой из них ваш. Поэтому определившись с местом для организации беседки, стоит спросить себя – какой стиль я люблю?
Часто причина неуверенность кроется в страхе совершить ошибку и купить что-то не то. Тогда выбирайте то, что вас радует визуально и больше всего похоже на вашу мечту, а не то, что советуют «практики». И вы точно не прогадаете!
Это потрясающее место для отдыха выложено красной тротуарной плиткой и создано на основе беседки-навеса из ковки. В роли кровли здесь выступает синтетичная ткань, хорошо натянутая и не создающая излишнюю парусность. Высокие кустарники под обрезку и забор делают уголок закрытым от взглядов с улицы.
Точно такую же беседку вы можете реализовать и у себя на участке, ведь все детали продаются и в российских, и украинских магазинах. Сам же проект выполнен в Германии в итальянском стиле и называется «Верона». Габариты беседки – 3 на 4 метра.
Азиатская лаконичность вместе с каменной отделкой пола и темной растительностью смотрится в этом проекте поистине потрясающе. Особенный расслабляющий эффект создает здесь мягкая мебель в тропическом стиле. Такая беседка удобна и тем, что просто ставится на площадку, без крепления, но сама площадка все же должна быть идеально ровной.
Более традиционная беседка из древесины с остроконечной кровлей выглядит, как сказочная! Выполненная в английском, слегка готическом стиле, она напоминает о сказках про королевства, принцев и принцесс.
Расстекловка в беседке – признак готического стиля, дверцы – распашные, на европейский манер, а уровень пола практически идентичен с уровнем газона, что очень важно для создания нужного эффекта.
Возвращаясь к самому простому типу беседки – навесу на основе металлической структуры, мы обнаруживаем еще один вариант, но не для мощеной площадки, а для прямого вкапывания в землю (без фундамента). Такой вариант еще более прост – здесь для беседки можно использовать газонную площадку!
Большая беседка на основе деревянных опорных балок может вместить и кухню, и столовую, и даже бильярдную. Выполненная в белом цвете, она выглядит гораздо более привлекательно и современно, нежели в естественном.
Если у вас на участке есть тенистый уголок, вы можете и вовсе отказаться от навеса – соорудить здесь мощеную площадку и просто поставить мебель!
Беседку можно создать и по типу зимнего сада со стеклянными стенами и потолком. Часть стен при этом используется от здания, забора, сарая.
Особенно эффектно стеклянный павильон выглядит в солнечный день на фоне газона. Кровля у него низкоскатная, а мебель внутри – в стиле параметрики.
Эта симпатичная беседка выглядит очень привлекательно для приема гостей. Здесь вместо традиционной столовой группы – три лавочки по периметру.
Удивительная беседка с панорамным остеклением – не дешевое удовольствие, ведь строится она на основе монолита.
Последняя наша беседка представляет временный, сезонный вариант на основе простых крупных брусков (например, с круглым поперечным сечением). Для такой беседки не нужен даже фундамент, но больше 3-4 месяцев она все же не простоит.
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