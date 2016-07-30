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10 очень красивых беседок

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Arquitetos, Stemmer Rodrigues Stemmer Rodrigues Балкон и терраса в стиле модерн
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Довольно непросто подобрать идеальную беседку по габаритам, стилю, внешнему виду и материалу! Обойдя все магазины и не найдя ничего подходящего по цене и качеству, вам наверняка хотелось бы узнать, а какие красивые типы беседок вообще существуют?

В этой статье мы покажем вам 10 красивых беседок, каждая из которых идеальна для определенного участка. Здесь дело вовсе не в том, какой вариант лучше. Важно понять, какой из них ваш. Поэтому определившись с местом для организации беседки, стоит спросить себя – какой стиль я люблю?

Часто причина неуверенность кроется в страхе совершить ошибку и купить что-то не то. Тогда выбирайте то, что вас радует визуально и больше всего похоже на вашу мечту, а не то, что советуют «практики». И вы точно не прогадаете!

​Кованая в итальянском стиле

Gartenpavillon, Holz-Wohn-Bau GmbH - kuheiga.com Holz-Wohn-Bau GmbH - kuheiga.com Сад Беседки и теплицы
Holz-Wohn-Bau GmbH – kuheiga.com

Holz-Wohn-Bau GmbH - kuheiga.com
Holz-Wohn-Bau GmbH – kuheiga.com
Holz-Wohn-Bau GmbH - kuheiga.com

Это потрясающее место для отдыха выложено красной тротуарной плиткой и создано на основе беседки-навеса из ковки. В роли кровли здесь выступает синтетичная ткань, хорошо натянутая и не создающая излишнюю парусность. Высокие кустарники под обрезку и забор делают уголок закрытым от взглядов с улицы.

Точно такую же беседку вы можете реализовать и у себя на участке, ведь все детали продаются и в российских, и украинских магазинах. Сам же проект выполнен в Германии в итальянском стиле и называется «Верона». Габариты беседки – 3 на 4 метра.

​Кованая в стиле минимализм

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Азиатская лаконичность вместе с каменной отделкой пола и темной растительностью смотрится в этом проекте поистине потрясающе. Особенный расслабляющий эффект создает здесь мягкая мебель в тропическом стиле. Такая беседка удобна и тем, что просто ставится на площадку, без крепления, но сама площадка все же должна быть идеально ровной.

​Английская сказочная

Der WOGA Gartenpavillon "Elegance" markant und elegant., WOGA Gartenpavillon WOGA Gartenpavillon Сад в азиатском стиле
WOGA Gartenpavillon

WOGA Gartenpavillon
WOGA Gartenpavillon
WOGA Gartenpavillon

Более традиционная беседка из древесины с остроконечной кровлей выглядит, как сказочная! Выполненная в английском, слегка готическом стиле, она напоминает о сказках про королевства, принцев и принцесс.

Расстекловка в беседке – признак готического стиля, дверцы – распашные, на европейский манер, а уровень пола практически идентичен с уровнем газона, что очень важно для создания нужного эффекта.

​Современная из металла

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Возвращаясь к самому простому типу беседки – навесу на основе металлической структуры, мы обнаруживаем еще один вариант, но не для мощеной площадки, а для прямого вкапывания в землю (без фундамента). Такой вариант еще более прост – здесь для беседки можно использовать газонную площадку!

​Современная из дерева

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Балкон и терраса в стиле модерн
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Большая беседка на основе деревянных опорных балок может вместить и кухню, и столовую, и даже бильярдную. Выполненная в белом цвете, она выглядит гораздо более привлекательно и современно, нежели в естественном.

​Под тенью большого дерева

Casa Arquitetos, Stemmer Rodrigues Stemmer Rodrigues Балкон и терраса в стиле модерн
Stemmer Rodrigues

Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues

Если у вас на участке есть тенистый уголок, вы можете и вовсе отказаться от навеса – соорудить здесь мощеную площадку и просто поставить мебель!

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​Стеклянная пристройка

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Балкон и терраса в рустикальном стиле Дерево
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Беседку можно создать и по типу зимнего сада со стеклянными стенами и потолком. Часть стен при этом используется от здания, забора, сарая.

Стеклянный павильон

Pavillon360 - Eleganz aus Glas, Glas Marte Glas Marte Сад в стиле модерн
Glas Marte

Glas Marte
Glas Marte
Glas Marte

Особенно эффектно стеклянный павильон выглядит в солнечный день на фоне газона. Кровля у него низкоскатная, а мебель внутри – в стиле параметрики.

​Деревянная открытая беседка

projetos, ssarquitetura.producao ssarquitetura.producao Сад в стиле кантри
ssarquitetura.producao

ssarquitetura.producao
ssarquitetura.producao
ssarquitetura.producao

Эта симпатичная беседка выглядит очень привлекательно для приема гостей. Здесь вместо традиционной столовой группы – три лавочки по периметру.

​Беседка на монолитах с остеклением

homify Сад в стиле модерн Алюминий / Цинк
homify

homify
homify
homify

Удивительная беседка с панорамным остеклением – не дешевое удовольствие, ведь строится она на основе монолита.

​Беседка своими руками

Decoración Boda civil, CRIS CAMBA Estudio floral. CRIS CAMBA Estudio floral. Сад Растения
CRIS CAMBA Estudio floral.

CRIS CAMBA Estudio floral.
CRIS CAMBA Estudio floral.
CRIS CAMBA Estudio floral.

Последняя наша беседка представляет временный, сезонный вариант на основе простых крупных брусков (например, с круглым поперечным сечением). Для такой беседки не нужен даже фундамент, но больше 3-4 месяцев она все же не простоит.

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