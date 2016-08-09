TOP-10 дешевых сборных домов

Ищите простой вариант для переезда в пригород всей семьей? Тогда подумайте о сборных домах, которые в перспективе сэкономят вам до 50% бюджета и расходов по ремонту в первые 10 лет. Сборные дома – это комплект из структуры, остекления и кровли, отопления, коммуникаций и даже мебели, которые монтируются на готовый фундамент на вашем участке!

После вашего заказа у фирмы будет около 1-2 месяца для сборки этого дома на фабрике, и потом (за считанные дни!) он будет установлен у вас. Многие фирмы уже имеют готовые дома, поэтому сроки сокращаются втрое.