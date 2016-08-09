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TOP-10 дешевых сборных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MÓDULOS QUE SE CONVIERTEN EN HOGARES, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA
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Ищите простой вариант для переезда в пригород всей семьей? Тогда подумайте о сборных домах, которые в перспективе сэкономят вам до 50% бюджета и расходов по ремонту в первые 10 лет. Сборные дома – это комплект из структуры, остекления и кровли, отопления, коммуникаций и даже мебели, которые монтируются на готовый фундамент на вашем участке!

После вашего заказа у фирмы будет около 1-2 месяца для сборки этого дома на фабрике, и потом (за считанные дни!) он будет установлен у вас. Многие фирмы уже имеют готовые дома, поэтому сроки сокращаются втрое.

​Дом для молодоженов

Estudios de cubiertas inclinadas 5, ecospace españa ecospace españa Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Эта модель имеет площадь около 24 кв. метров и идеально подходит для одного человека или пары без детей. Как показывает фотография, эта модель может служить в качестве приложения к основному месту жительства для размещения гостей, дачи, рабочего места. Как основной дом он служит аналогом квартиры-студии.

Сборка всей конструкции не займет больше недели. Дом отделан снаружи альпийской лиственницей и сосной и имеет внутренние гипсокартонные перегородки. Наверху, на мансарде, расположена спальня с окном в небо.

​Стильный сборный коттедж

House W, Peter Ruge Architekten GmbH Peter Ruge Architekten GmbH Дома в стиле модерн
Peter Ruge Architekten GmbH

House W

Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH

Этот дом расположен на участке площадью в 6,5 соток и может быть рекомендован  для строительства на маленьком участке, например, в дачном поселке. Расположен он в природной местности с видом на озеро и густой лес.

Квадратный дом разделен на две зоны: слева – кухня-гостиная, справа – две спальни и ванная комната. Таким образом, дом идеален для семьи с 1-2 детьми!

​Дом из контейнера

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA Балкон и терраса в стиле модерн
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

Этот стильный дом из контейнера является очень экономичной альтернативой загородному мини-дому. В этой модели мы найдем спальню, которая может превращаться в гостиную (благодаря мебели-трансформеру), кухню, столовую, ванную комнату.

Стоимость использованного контейнера – около 100-200 тыс. рублей. Отопление, утепление, кровля, окна и отделка с мебелью займут у вас еще около 500-800 тыс. рублей. Таким образом, за 1 млн рублей (плюс со стоимость участка) вы получите дом на двоих.

Утепление дома стоит производить в холодном климате как с внутренней (маленькая часть), так и с внешней (большой слой) сторон. Кровлю стоит обязательно предусмотреть для ската снега и осадков. Пристроив к дому террасу площадью 30 кв. метров с летней кухней (ок. 100 тыс. рублей), вы можете увеличить площадь дома летом вдвое.

​Коттедж «Чипиона»

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Дома в стиле модерн
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Красивый коттедж под названием «Чипиона» уже десятками строится в Валенсии, Испания, и имеет площадь в 75 кв. метров. Продается он вместе с мебелью, сантехникой, даже декором. Интерьеры дома можно посмотреть здесь.

​Для молодой семьи

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Дома в стиле модерн
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Этот маленький домик воплощает идею прекрасной жизни в пригороде на троих – молодой пары и ребенка. Здесь есть две спальни, а общая площадь дома – 37 кв.метров.

​Сборная вилла

MÓDULOS QUE SE CONVIERTEN EN HOGARES, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

Эта шикарная вилла тоже является сборным проектом и представляет собой иной образ жизни – комфортабельный и размеренный, на основе той же быстрой стройки и возведения. Выполненная в стиле минимализм, она стоит в два раза дешевле такого же дома, построенного по обычной схеме. Экономия идет за счет проверенной технологии сборки, быстрого и менее затратного строительства и полной комплектации с мебелью и мелочами.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Футуристичная вилла

Proyecto Lleida , Acero Modular S.L Acero Modular S.L Дома в стиле модерн
Acero Modular S.L

Acero Modular S.L
Acero Modular S.L
Acero Modular S.L

Этот прекрасный проект виллы с панорамным остеклением – тоже сборный! Он развеивает миф о том, что сборные дома – простые, безликие и на вид бюджетные!

​Сборный кантри

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Дома в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Этот деревянный коттедж в Фукуока, Япония, тоже сборный, но представляет собой технологию SIP-панелей.  Маленький и атмосферный, он отлично вписывается в скромный бюджет.

​Мини-хаус

NaK-house, 門一級建築士事務所 門一級建築士事務所 Дома в стиле модерн Железобетон Белый
門一級建築士事務所

門一級建築士事務所
門一級建築士事務所
門一級建築士事務所

Еще один маленький дом мы нашли в городке Наха, который расположен на юге острова Окинава в Японии. Внутри он представляет собой свободную планировку площадью около 60 кв. метров. В дом есть ванная комната, гардеробная, зона кухни и гостиной, а вот количество спальне еще не определено. Можно разбить пространство справа от гостиной на три спальни по 9 кв. метров, на две по 13,5 или оставить открытой площадью в 27 кв. метров.

​Сборный модерн

瀬戸の平屋, 有限会社 橋本設計室 有限会社 橋本設計室 Дома в стиле модерн
有限会社 橋本設計室

有限会社 橋本設計室
有限会社 橋本設計室
有限会社 橋本設計室

Этот интересный коттедж мы нашли в городке Коти, Япония. Он выглядит очень современно и даст фору многим бюджетным загородным домам! Интерьеры можно посмотреть здесь.

​Вилла с бассейном

Casa Saüc (NOEM), NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Последний дом в нашей подборке является прекрасным примером люксового сборного жилья. Такая тенденция тоже существует, ведь многие не хотят тратить бесценные 2-3 года жизни на ожидание!

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