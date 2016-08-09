TOP-10 дешевых сборных домов

Ищите простой вариант для переезда в пригород всей семьей? Тогда подумайте о сборных домах, которые в перспективе сэкономят вам до 50% бюджета и расходов по ремонту в первые 10 лет. Сборные дома – это комплект из структуры, остекления и кровли, отопления, коммуникаций и даже мебели, которые монтируются на готовый фундамент на вашем участке!
После вашего заказа у фирмы будет около 1-2 месяца для сборки этого дома на фабрике, и потом (за считанные дни!) он будет установлен у вас. Многие фирмы уже имеют готовые дома, поэтому сроки сокращаются втрое.
Эта модель имеет площадь около 24 кв. метров и идеально подходит для одного человека или пары без детей. Как показывает фотография, эта модель может служить в качестве приложения к основному месту жительства для размещения гостей, дачи, рабочего места. Как основной дом он служит аналогом квартиры-студии.
Сборка всей конструкции не займет больше недели. Дом отделан снаружи альпийской лиственницей и сосной и имеет внутренние гипсокартонные перегородки. Наверху, на мансарде, расположена спальня с окном в небо.
Этот дом расположен на участке площадью в 6,5 соток и может быть рекомендован для строительства на маленьком участке, например, в дачном поселке. Расположен он в природной местности с видом на озеро и густой лес.
Квадратный дом разделен на две зоны: слева – кухня-гостиная, справа – две спальни и ванная комната. Таким образом, дом идеален для семьи с 1-2 детьми!
Этот стильный дом из контейнера является очень экономичной альтернативой загородному мини-дому. В этой модели мы найдем спальню, которая может превращаться в гостиную (благодаря мебели-трансформеру), кухню, столовую, ванную комнату.
Стоимость использованного контейнера – около 100-200 тыс. рублей. Отопление, утепление, кровля, окна и отделка с мебелью займут у вас еще около 500-800 тыс. рублей. Таким образом, за 1 млн рублей (плюс со стоимость участка) вы получите дом на двоих.
Утепление дома стоит производить в холодном климате как с внутренней (маленькая часть), так и с внешней (большой слой) сторон. Кровлю стоит обязательно предусмотреть для ската снега и осадков. Пристроив к дому террасу площадью 30 кв. метров с летней кухней (ок. 100 тыс. рублей), вы можете увеличить площадь дома летом вдвое.
Красивый коттедж под названием «Чипиона» уже десятками строится в Валенсии, Испания, и имеет площадь в 75 кв. метров. Продается он вместе с мебелью, сантехникой, даже декором. Интерьеры дома можно посмотреть здесь.
Этот маленький домик воплощает идею прекрасной жизни в пригороде на троих – молодой пары и ребенка. Здесь есть две спальни, а общая площадь дома – 37 кв.метров.
Эта шикарная вилла тоже является сборным проектом и представляет собой иной образ жизни – комфортабельный и размеренный, на основе той же быстрой стройки и возведения. Выполненная в стиле минимализм, она стоит в два раза дешевле такого же дома, построенного по обычной схеме. Экономия идет за счет проверенной технологии сборки, быстрого и менее затратного строительства и полной комплектации с мебелью и мелочами.
Этот прекрасный проект виллы с панорамным остеклением – тоже сборный! Он развеивает миф о том, что сборные дома – простые, безликие и на вид бюджетные!
Этот деревянный коттедж в Фукуока, Япония, тоже сборный, но представляет собой технологию SIP-панелей. Маленький и атмосферный, он отлично вписывается в скромный бюджет.
Еще один маленький дом мы нашли в городке Наха, который расположен на юге острова Окинава в Японии. Внутри он представляет собой свободную планировку площадью около 60 кв. метров. В дом есть ванная комната, гардеробная, зона кухни и гостиной, а вот количество спальне еще не определено. Можно разбить пространство справа от гостиной на три спальни по 9 кв. метров, на две по 13,5 или оставить открытой площадью в 27 кв. метров.
Этот интересный коттедж мы нашли в городке Коти, Япония. Он выглядит очень современно и даст фору многим бюджетным загородным домам! Интерьеры можно посмотреть здесь.
Последний дом в нашей подборке является прекрасным примером люксового сборного жилья. Такая тенденция тоже существует, ведь многие не хотят тратить бесценные 2-3 года жизни на ожидание!
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;