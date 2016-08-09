​13 фантастических внутренних двориков

Потрясающий мексиканский внутренний дворик хорош своей мульти-функциональностью. Так как такие дворики в Мексике есть даже в самых бюджетных новых домах (стоимостью 600 тыс. рублей и площадью в 80 кв. метров), данную традицию вполне можно назвать живой.

Мексиканский внутренний дворик это прежде всего – мощеная плиткой или камнем площадка, а также раковина у выхода на него, которая составляет основу летней кухни. В Мексике дома даже продаются сразу с раковиной на таком внутреннем дворике!

Дополнения – подсветка, навесы, ландшафтный дизайн и бассейн – появляются уже после, в процессе реализации дизайн-проекта.