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​13 фантастических внутренних двориков

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hotel Villa Mérida, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Конференц-центры в эклектичном стиле
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Наличие патио и внутреннего дворика при доме – современный международный тренд в архитектуре. Площадка, позволяющая летом иметь полноценное место для отдыха, детских игр и даже домашней вечеринки, ценится во всех странах – от Швеции до Бразилии!

​Мексиканский внутренний дворик

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Потрясающий мексиканский внутренний дворик хорош своей мульти-функциональностью. Так как такие дворики в Мексике есть даже в самых бюджетных новых домах (стоимостью 600 тыс. рублей и площадью в 80 кв. метров), данную традицию вполне можно назвать живой.

Мексиканский внутренний дворик это прежде всего – мощеная плиткой или камнем площадка, а также раковина у выхода на него, которая составляет основу летней кухни. В Мексике дома даже продаются сразу с раковиной на таком внутреннем дворике!

Дополнения – подсветка, навесы, ландшафтный дизайн и бассейн – появляются уже после, в процессе реализации дизайн-проекта.

​Патио из дерева своими руками

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire Сад в стиле модерн Песчаник
Lithic Fire

Ayrshire outdoor living

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

Такое патио для внутреннего дворика можно сделать, если у вас есть свободные 2,5x2,5 метра. Оно рассчитано на очаг посередине, построенный из кирпича, и может вместить сразу 8 гостей. Деревянные лавочки имеют каркасную деревянную структуру и обшивку деревянными досками с  предварительной обработкой лаком. Терраса располагается на столбчатом фундаменте.

​Тайский внутренний дворик

Seth Residence , Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Маленький азиатский или конкретно тайский внутренний дворик обязательно предусматривает наличие маленького водоема, с глубиной как минимум 30 см. Можно сделать из него и мини-бассейн для детей с глубиной около 60-80 см и размером 3x3 метра. Бассейн получится дешевый и стильный.

В тайском стиле очень важна цветовая гамма. Для создания должного антуража здесь очень важно множество серых оттенков, необычные аквамариновые темные воды, как в джунглях, темно-зеленый цвет листвы. Плитка выбирается под имитацию серого камня, а мозаика для бассейна – бирюзово-зеленых оттенков.

​Средиземноморский дворик

Casa de Campo Helvetia, Marcelo Bicudo Arquitetura Marcelo Bicudo Arquitetura Терраса в колониальном стиле
Marcelo Bicudo Arquitetura

Marcelo Bicudo Arquitetura
Marcelo Bicudo Arquitetura
Marcelo Bicudo Arquitetura

С трех сторон средиземноморской виллы мы легко найдем мощеные площадки, которые покрывают все удобные уголки для отдыха. В тени расположилось патио, под навесом – столовая группа, возле бассейна – терраса с шезлонгами.

​Индийский внутренний дворик

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates Сад в эклектичном стиле
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Особенный дизайн индийского внутреннего дворика подразумевает особенную цветовую гамму – яркие зеленый, красный, желтый и оранжевый сливаются здесь с темным, почти черным цветом камня и темной древесиной, а также белыми оштукатуренными фасадами.

В таком стиле важны реечные ставни или экраны для окон, этнические орнаменты или светильники, а также необычные для нас и весьма колоритные сочетания в декоре. Например, пурпурный + оранжевый + золотой или фиолетовый + золотой + оранжевый.

​Современная площадка для патио

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Современный внутренний дворик для патио будет выглядеть так – под навесом площадка 3x3 метра, мощеная керамической плиткой, с красивым видом на террасу, сад или бассейн. Находится она прямо рядом с гостиной или столовой, на выбор.

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​Колониальный внутренний дворик

Hotel Villa Mérida, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Конференц-центры в эклектичном стиле Гостиницы
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Этот потрясающий колониальный внутренний дворик, собравший все самое лучшее из арабской, средиземноморской и тропической культур выглядит просто сногсшибательно. Главная его особенность – открытые галереи с арочными сводами, которые являются местом для прогулок, расположения летней кухни, столовых групп, патио, игровой зоны. В центре – водоем с фонтанчиком, окруженный мощеной площадкой для прогулок вокруг него. Возле стен дома по периметру дворика – пальмы, бугенвиллии, высокие кустарники и лианные.

​Патио на газоне

RESIDÊNCIA AB 2016, AMIR SAMAD SHAFA AMIR SAMAD SHAFA Дома в стиле модерн
AMIR SAMAD SHAFA

AMIR SAMAD SHAFA
AMIR SAMAD SHAFA
AMIR SAMAD SHAFA

Стильный внутренний дворик можно организовать благодаря L-образной форме здания. Патио может располагаться на мощеной площадке, террасе или даже прямо на газоне!

​Патио на крыше

SADHWANI BUNGALOW, 1 Square Designs 1 Square Designs Сад в стиле модерн
1 Square Designs

1 Square Designs
1 Square Designs
1 Square Designs

Стильное патио на крыше в Индии имеет подсветку подиума, мебель из техноротанга, интересную кровлю со световыми окнами и пальмы в контейнерах!

​Тропический шик

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes Сад в средиземноморском стиле
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

Только посмотрите на это миниатюрное патио с деревянным навесом за бассейном (справа)! Оно имеет плетеную мебель и шикарный вид на бассейн.

​Патио на вилле

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes Сад в средиземноморском стиле
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

Еще одно прекрасное патио расположено на крыльце, возле проезжей части, на участке с виллой. Вокруг него – густая растительность, создающая приятный микроклимат и нужную приватность.

​Патио при доме

Gazebo with intergrated garden store Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле Дерево Эффект древесины gazebo,garden store,veranda,outdoor seating,shelter,woodstore,practical,store,quality,flat roof,bike store
Garden Affairs Ltd

Gazebo with intergrated garden store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Если взять достаточно древесины, можно вплотную к кирпичному или блочному дому реализовать идею патио с акцентом на кантри. Деревянная стена и навес позволяют сделать аналог беседки, поставить туда диванчик и радоваться результату!

Внутренний дворик с водоемом

Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos Дома в тропическом стиле
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

Все пространство внутреннего дворика или патио может занимать водоем и лишь 5-10 кв. метров можно отдать террасе или площадке. Окна из гостиной, кухни и спален по периметру дворика могут выходить видом прямо на собственную лагуну!

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