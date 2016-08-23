Фантастичные и необычные дома

Необыкновенные, фантастичные, удивительные дома, о которых хочется узнать по-больше! Именно такие мы собрали для вас сегодня.
В нашей новой Книге Идей вас ждут захватывающие проекты талантливых архитекторов, которые выходят за рамки обычного загородного жилья. В них можно не только найти оригинальные решения для дизайна коттеджа, но и увидеть будущее архитектуры.
Реконструкция этот удивительного дома в графстве Девон поражает с первого взгляда. Расположен он на британской ривьере. Ощущение уединенности и приватности, присутствующее в каждой комнате этого дома, нельзя сравнить ни с чем иным. Спокойствие и безмятежность жизни у моря и в отдалении от ближайших соседей, пожалуй, одно из самых лучших решений для повседневности. Этот дом олицетворяет легкую драматичность британского побережья и при этом вдохновляет своим размахом.
Эта фантастичная вилла с панорамным остеклением, удивительным бассейном в цвете «Стратосфера», подсветкой и люксовым дизайном интерьера еще и находится в тропической Бразилии!
Она расположена в фешенебельном пригороде неподалеку от города Белу-Оризонти, а остальные ее фасады, поверьте, еще более удивительны!
Этот удивительный дом понравится всем, кто ищет люкс пентхауса и глянцевый шик в дизайне загородного дома. Построенный в стиле минимализм, он имеет особенную цветовую гамму, основанную на кофейных и каменных оттенках. Справа находится гостевая зона, слева – основное здание.
Эта шикарная вилла имеет общественную зону на втором этаже с двумя огромными террасами со стеклянными перилами и приватную зону со спальнями – на первом, с выходом прямо в сад! К тому же этот дом расположен прямо на первой береговой линии, а с террас и из гостиной видно пляж и море. Увидеть это своими глазами можно здесь.
Еще один потрясающий проект расположен на озере и имеет не менее захватывающие виды. Невероятный склон горы, полностью занятый старым лесом, и терраса с видом на воду – что может быть удивительнее, чем жить в таком фантастичном окружении! Интерьеры проекта понравятся всем любителям минимализма и шале.
Реконструкция этого старого дома основывалась на идее создать полностью стеклянный фасад с одной из сторон. Для дизайна был выбран стиль лофт, благодаря которому металлические конструкции органично вписались в интерьер.
Этот удивительный домик имеет маленький гардероб для матрасов, подушек и книг, а также общую зону для сна в прекрасную летнюю ночь. Он идеален для детей, заменяет им палатку в саду или даже для отдыха на берегу моря или озера.
Этот эффектный домашний офис на заднем дворике – потрясающее доказательство того, что современный параметрический дизайн открывает нам огромные возможности для импровизаций в 21-ом веке.
Еще один не менее интересный проект спроектирован для реализации в Анапе. Современная вилла с бассейном, террасой, летней кухней, бассейном и садом отлично вписывается в теплый климат юга страны. Общая площадь дома – 250 кв. метров.
Не менее увлекательно смотреть и на этот турецкий проект с бассейном, который установлен прямо рядом с террасами. Двери-слайдеры открываются со всех трех сторон гостиной, обеспечивая летом в жаркий день доступ свежему воздуху и ветру с гор.
Потрясающие комплексы с бассейнами, в удивительных цветах и стилях строятся сейчас по всему миру. В Болгарии и Египте можно найти самые бюджетные (от 6-7 тыс. евро) варианты покупки квартир в таких местах, а в Испании, Таиланде, Японии и Австралии – самые фантастические.
Эта вилла является прекрасным образцом дома мечты для традиционной бразильской семьи. Еще недавно именно приземистые бунгало с большой площадью ценились здесь больше всего. В этом проекте есть еще и терраса у бассейна в виде острова, уже взрослые пальмы и отдельный домик для летней кухни!
Очаровательный маленький домик площадью до 150 кв. метров уместился на участке площадью менее 3-х соток! Это – привлекательный пригород с комплексной застройкой в Индии, который смотрится, как картинка из сказки!
Еще один проект из Индии предлагает нам познакомиться с современной вариацией французского стиля с особенным типом мансарды. Здесь – другая планировка, интерьеры и объемы. Но очарование буржуазности сохранено.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;