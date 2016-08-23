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Фантастичные и необычные дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA CELAYA, Tectónico Tectónico Дома в стиле модерн
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Необыкновенные, фантастичные, удивительные дома, о которых хочется узнать по-больше! Именно такие мы собрали для вас сегодня.

В нашей новой Книге Идей вас ждут захватывающие проекты талантливых архитекторов, которые выходят за рамки обычного загородного жилья. В них можно не только найти оригинальные решения для дизайна коттеджа, но и увидеть будущее архитектуры.

​Английская атмосферность

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Реконструкция этот удивительного дома в графстве Девон поражает с первого взгляда. Расположен он на британской ривьере. Ощущение уединенности и приватности, присутствующее в каждой комнате этого дома, нельзя сравнить ни с чем иным. Спокойствие и безмятежность жизни у моря и в отдалении от ближайших соседей, пожалуй, одно из самых лучших решений для повседневности. Этот дом олицетворяет легкую драматичность британского побережья и при этом вдохновляет своим размахом.

Эксклюзивная роскошь

Vanessa, Lanza Arquitetos Lanza Arquitetos Бассейн в стиле модерн
Lanza Arquitetos

Vanessa

Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos

Эта фантастичная вилла с панорамным остеклением, удивительным бассейном в цвете «Стратосфера», подсветкой и люксовым дизайном интерьера еще и находится в тропической Бразилии!

Она расположена в фешенебельном пригороде неподалеку от города Белу-Оризонти, а остальные ее фасады, поверьте, еще более удивительны!

​Современный рай пригорода

CASA CELAYA, Tectónico Tectónico Дома в стиле модерн
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Этот удивительный дом понравится всем, кто ищет люкс пентхауса и глянцевый шик в дизайне загородного дома. Построенный в стиле минимализм, он имеет особенную цветовую гамму, основанную на кофейных и каменных оттенках. Справа находится гостевая зона, слева – основное здание.

​Панорамные виды на море

Casa La Plage, Stemmer Rodrigues Stemmer Rodrigues Дома в стиле модерн
Stemmer Rodrigues

Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues

Эта шикарная вилла имеет общественную зону на втором этаже с двумя огромными террасами со стеклянными перилами и приватную зону со спальнями – на первом, с выходом прямо в сад! К тому же этот дом расположен прямо на первой береговой линии, а с террас и из гостиной видно пляж и море. Увидеть это своими глазами можно здесь.

​Шикарная вилла с бассейном на склоне

Casa do Lago, Stemmer Rodrigues Stemmer Rodrigues Дома в стиле модерн
Stemmer Rodrigues

Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues

Еще один потрясающий проект расположен на озере и имеет не менее захватывающие виды. Невероятный склон горы, полностью занятый старым лесом, и терраса с видом на воду – что может быть удивительнее, чем жить в таком фантастичном окружении! Интерьеры проекта понравятся всем любителям минимализма и шале.

​Реконструкция дома 18 века

Reforma Vivienda Unifamiliar, Tagarro-De Miguel Arquitectos Tagarro-De Miguel Arquitectos Дома в стиле модерн
Tagarro-De Miguel Arquitectos

Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos

Реконструкция этого старого дома основывалась на идее создать полностью стеклянный фасад с одной из сторон. Для дизайна был выбран стиль лофт, благодаря которому металлические конструкции органично вписались в интерьер.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Для летнего сна

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Этот удивительный домик имеет маленький гардероб для матрасов, подушек и книг, а также общую зону для сна в прекрасную летнюю ночь. Он идеален для детей, заменяет им палатку в саду или даже для отдыха на берегу моря или озера.

​Кабинет на природе

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Гараж в стиле модерн
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Этот эффектный домашний офис на заднем дворике – потрясающее доказательство того, что современный параметрический дизайн открывает нам огромные возможности для импровизаций в 21-ом веке.

​Русский люксовый коттедж

Дом в Анапе, Room Краснодар Room Краснодар Дома в стиле минимализм
Room Краснодар

Дом в Анапе

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Еще один не менее интересный проект спроектирован для реализации в Анапе. Современная вилла с бассейном, террасой, летней кухней, бассейном и садом отлично вписывается в теплый климат юга страны. Общая площадь дома – 250 кв. метров.

​Турецкая футуристика с оазисом

O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Дома в стиле модерн
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Не менее увлекательно смотреть и на этот турецкий проект с бассейном, который установлен прямо рядом с террасами. Двери-слайдеры открываются со всех трех сторон гостиной, обеспечивая летом в жаркий день доступ свежему воздуху и ветру с гор.

​Невероятный жилой комплекс

Las Boas Ibiza, Vondom Vondom Спальня в средиземноморском стиле
Vondom

Vondom
Vondom
Vondom

Потрясающие комплексы с бассейнами, в удивительных цветах и стилях строятся сейчас по всему миру. В Болгарии и Египте можно найти самые бюджетные (от 6-7 тыс. евро) варианты покупки квартир в таких местах, а в Испании, Таиланде, Японии и Австралии – самые  фантастические.

​Бразильский шик

Casa Santa Catarina, Stemmer Rodrigues Stemmer Rodrigues Дома в стиле модерн
Stemmer Rodrigues

Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues

Эта вилла является прекрасным образцом дома мечты для традиционной бразильской семьи. Еще недавно именно приземистые бунгало с большой площадью ценились здесь больше всего. В этом проекте есть еще и терраса у бассейна в виде острова, уже взрослые пальмы и отдельный домик для летней кухни!

Традиционная сказка

residential colony , Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design Дома в азиатском стиле
Vinyaasa Architecture &amp; Design

Vinyaasa Architecture & Design
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

Очаровательный маленький домик площадью до 150 кв. метров уместился на участке площадью менее 3-х соток! Это – привлекательный пригород с комплексной застройкой в Индии, который смотрится, как картинка из сказки!

​Французская роскошь 21-ого века

Residence at Lajpat Nagar Jalandhar (Bantu Sabhawal), SPACE RACE ARCHITECTS SPACE RACE ARCHITECTS Дома в классическом стиле
SPACE RACE ARCHITECTS

SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS

 Еще один проект из Индии предлагает нам познакомиться с современной вариацией французского стиля с особенным типом мансарды. Здесь – другая планировка, интерьеры и объемы. Но очарование буржуазности сохранено.

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