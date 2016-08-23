Фантастичные и необычные дома

Необыкновенные, фантастичные, удивительные дома, о которых хочется узнать по-больше! Именно такие мы собрали для вас сегодня.

В нашей новой Книге Идей вас ждут захватывающие проекты талантливых архитекторов, которые выходят за рамки обычного загородного жилья. В них можно не только найти оригинальные решения для дизайна коттеджа, но и увидеть будущее архитектуры.