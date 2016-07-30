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Дом будущего в стиле минимализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
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Как выглядит дом, в котором вы чувствуете себя человеком из будущего, используете ультра-современные технологии контроля за микроклиматом, освещением и любыми другими системами? Возможно, он имеет панорамное остекление и выполнен в обновленной версии легендарного скандинавского минимализма? Тогда встречайте потрясающий проект с эффектной планировкой, удивительным интерьером, колоритной подсветкой и стилем, что выходит за рамки современной архитектуры и становится футуристикой.

Студия Aleksandr Zhydkov Architect создавала этот проект на основе желания максимальных панорамных видов на окружающую природу соснового бора. Так, один фасад остался полностью приватным, а второй оказался максимально открытыми.

​Планировка

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Особенная планировка, организованная на 290 кв. метрах общей площади, заключается в приватности зон отдыха для родителей и детей. Потому в центре расположилась кухня-гостиная, слева – две детские комнаты с ванной комнатой, а справа – главный мастер-сьют с гардеробной, ванной комнатой и кабинетом.

Проект создан для реализации в г. Ирпень (Киевская область) и обещает быть особенной жемчужиной коллекции сообщества homify на тему «Домов мечты». Этот проект не только удивителен в архитектурном плане и оригинален в дизайне интерьера, но еще и показывает нам особенный образ современной жизни, где дом, из-за остекления похожий на пентхаус, реализуется посреди леса, в экологичном районе.

​Эффектная роскошь

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Удивительным образом разноцветная отделка комнат и подсветка делают внешний облик дома динамичным и завораживающим. Качественные элитные материалы, натуральная древесина и брендовая мебель создают невероятно роскошный образ.

​Скандинавский стиль

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Скандинавский стиль, его лаконичность и простота эволюционируют в 21-ом веке в минимализм с традиционной основой в проектировании. Этот дом – тому прямое доказательство.

​Два фасада

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Выше, на визуализации вы можете увидеть, как выглядят оба фасада дома. Верхний обращен в сторону леса. Обратите внимание, что парадный фасад имеет забор с вертикальным, практически сплошным озеленением, а в гостиной – панорамное остекление с обеих сторон, с видом на лес и на вертикальный сад.

​Кухня-столовая

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Интерьеры потрясающей кухни с видом на вертикальный сад с островом и барной стойкой заставляют задуматься о том, что открытая планировка – единственно верное решение для современного коттеджа.

​Гостиная

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Интерьер стильной гостиной представлен биокамином, декоративными панелями в параметрическом стиле слева, реечными – на потолке и главной стене и интегрированным в отделку домашним кинотеатром.

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​Мастер-сьют

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Стильная главная спальня является частью мастер-сьюта, в ней есть собственная ванная комната и гардеробная. Здесь мы тоже найдем декоративные панели в параметрическом стиле для акцентной стены.

​Парадная зона

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

С этого ракурса мы удивительным образом обнаруживаем парадный въезд на автомобильную стоянку под навесом и стеной с вертикальным озеленением. Всего дом имеет два машиноместа под навесом и еще несколько – на мощеной площадке (для гостевых автомобилей).

Входная зона и дорожка до парадной двери отличаются форматом галереи с колоннами и отсутствием козырька прямо в зоне входа. Здесь образуется подобие внутреннего дворика с кустарниками и даже маленькими деревьями.

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