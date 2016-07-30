Дом будущего в стиле минимализм

Как выглядит дом, в котором вы чувствуете себя человеком из будущего, используете ультра-современные технологии контроля за микроклиматом, освещением и любыми другими системами? Возможно, он имеет панорамное остекление и выполнен в обновленной версии легендарного скандинавского минимализма? Тогда встречайте потрясающий проект с эффектной планировкой, удивительным интерьером, колоритной подсветкой и стилем, что выходит за рамки современной архитектуры и становится футуристикой.

Студия Aleksandr Zhydkov Architect создавала этот проект на основе желания максимальных панорамных видов на окружающую природу соснового бора. Так, один фасад остался полностью приватным, а второй оказался максимально открытыми.