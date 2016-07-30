Дом будущего в стиле минимализм

Как выглядит дом, в котором вы чувствуете себя человеком из будущего, используете ультра-современные технологии контроля за микроклиматом, освещением и любыми другими системами? Возможно, он имеет панорамное остекление и выполнен в обновленной версии легендарного скандинавского минимализма? Тогда встречайте потрясающий проект с эффектной планировкой, удивительным интерьером, колоритной подсветкой и стилем, что выходит за рамки современной архитектуры и становится футуристикой.
Студия Aleksandr Zhydkov Architect создавала этот проект на основе желания максимальных панорамных видов на окружающую природу соснового бора. Так, один фасад остался полностью приватным, а второй оказался максимально открытыми.
Особенная планировка, организованная на 290 кв. метрах общей площади, заключается в приватности зон отдыха для родителей и детей. Потому в центре расположилась кухня-гостиная, слева – две детские комнаты с ванной комнатой, а справа – главный мастер-сьют с гардеробной, ванной комнатой и кабинетом.
Проект создан для реализации в г. Ирпень (Киевская область) и обещает быть особенной жемчужиной коллекции сообщества homify на тему «Домов мечты». Этот проект не только удивителен в архитектурном плане и оригинален в дизайне интерьера, но еще и показывает нам особенный образ современной жизни, где дом, из-за остекления похожий на пентхаус, реализуется посреди леса, в экологичном районе.
Удивительным образом разноцветная отделка комнат и подсветка делают внешний облик дома динамичным и завораживающим. Качественные элитные материалы, натуральная древесина и брендовая мебель создают невероятно роскошный образ.
Скандинавский стиль, его лаконичность и простота эволюционируют в 21-ом веке в минимализм с традиционной основой в проектировании. Этот дом – тому прямое доказательство.
Выше, на визуализации вы можете увидеть, как выглядят оба фасада дома. Верхний обращен в сторону леса. Обратите внимание, что парадный фасад имеет забор с вертикальным, практически сплошным озеленением, а в гостиной – панорамное остекление с обеих сторон, с видом на лес и на вертикальный сад.
Интерьеры потрясающей кухни с видом на вертикальный сад с островом и барной стойкой заставляют задуматься о том, что открытая планировка – единственно верное решение для современного коттеджа.
Интерьер стильной гостиной представлен биокамином, декоративными панелями в параметрическом стиле слева, реечными – на потолке и главной стене и интегрированным в отделку домашним кинотеатром.
Стильная главная спальня является частью мастер-сьюта, в ней есть собственная ванная комната и гардеробная. Здесь мы тоже найдем декоративные панели в параметрическом стиле для акцентной стены.
С этого ракурса мы удивительным образом обнаруживаем парадный въезд на автомобильную стоянку под навесом и стеной с вертикальным озеленением. Всего дом имеет два машиноместа под навесом и еще несколько – на мощеной площадке (для гостевых автомобилей).
Входная зона и дорожка до парадной двери отличаются форматом галереи с колоннами и отсутствием козырька прямо в зоне входа. Здесь образуется подобие внутреннего дворика с кустарниками и даже маленькими деревьями.
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