​До и После: Ремонт французской квартиры 75 метров

Франция полна малоквартирных домов, которые были построены еще до 1940-х годов. В них квартиры маленькие, кухни – от 4 до 6 кв. метров, не более, а потолки всегда невысокие. Все города Франции усыпаны такими домами, как жемчужинами, которые ждут, что их наконец-то заберут из ракушки, ведь расположение таких домов обычно бывает отменным – возле парка, собора, в центре города, недалеко от пляжа на ривьере или на границе туристического района.
Студия Belle Ville Atelier d Architecture часто занимается именно ремонтом квартир и перепланировками. Они находят умные решения за гранью стандартных рамок и изыскивают место для гардеробных там, где его ранее просто не было.
Один из их проектов находится в особенном месте. Шарантон-ле-Пон – городок, который находится сразу за 12-ым округом Парижа, но уже не является частью столицы. Здесь цены на жилье гораздо ниже, чем в центре, но работать в Париже все еще можно. Реконструкцией квартир в мало- и многоквартирных домах здесь заниматься весьма прибыльно – столица растет и потребность в жилье только увеличивается.
Полный ремонт квартиры в 75 кв. метров занял четыре месяца, два из которых велось проектирование дизайнерского облика. Еще два заняла непосредственно отделка и ремонт, включая перепланировку.
После перепланировки вы найдете здесь две спальни, гостиную с функцией столовой и отдельную кухню. Бюджет на редизайн составлял 50 тыс. евро.
Маленькая неудобная кухня площадью в 6,5 кв. метров и была заставлена старой, неудобной мебелью. После редизайна перегородка между кухней и коридором была снесена и в этом месте образовался большой модуль для общебытового и кулинарного хранения.
Модуль, таким образом, стал частью коридора, а кухня лишилась двери, но стала как минимум в 3 раза более практичной. На фотографии выше вы можете видеть, что плита расположилась слева, по центру – раковина и посудомоечная машина, а справа реализован стеллаж для мелкой бытовой техники.
Для создания более просторного облика дверь между прихожей и гостиной, а также часть перегородки тоже были демонтированы. Так, здесь образовалось световое окно, позволяющее освещать и коридор естественным солнечным светом.
На схеме выше вы можете найти кухню (внизу слева), коридор (по центру), гостиную-столовую (слева вверху) и две спальни (справа вверху и внизу). Общая площадь квартиры – 75 кв. метров, получилась она трехкомнатной с гостиной увеличенного формата.
Две спальни имеют площадь по 12 кв. метров, ванная комната и туалет – 3 и 1,5 кв. метра. В прихожей также есть кладовая, а при гостиной – балкон.
В квартире живет молодая семья с ребенком-школьником и младенцем. Потому в детской стоит двухярусная кровать, состоящая из модуля детской кроватки внизу (для малыша) и кровати обычного размера на втором ярусе. После того, как младший сын подрастет, нижняя кровать будет заменена на стандартную.
Распашные двери, классические для французской квартиры, сменились современной аркой. Столовая была решена в том же стиле, что и кухня – ультра-современном модерне с использованием стекла, пластика и элегантных древесных оттенков. Отделка лаконична, кроме ламината, плитки и краски по штукатурке вы вряд ли найдете здесь что-то из эпохи обоев и деревянных окон.
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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;