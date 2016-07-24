​До и После: Ремонт французской квартиры 75 метров

Франция полна малоквартирных домов, которые были построены еще до 1940-х годов. В них квартиры маленькие, кухни – от 4 до 6 кв. метров, не более, а потолки всегда невысокие. Все города Франции усыпаны такими домами, как жемчужинами, которые ждут, что их наконец-то заберут из ракушки, ведь расположение таких домов обычно бывает отменным – возле парка, собора, в центре города, недалеко от пляжа на ривьере или на границе туристического района.

Студия Belle Ville Atelier d Architecture часто занимается именно ремонтом квартир и перепланировками. Они находят умные решения за гранью стандартных рамок и изыскивают место для гардеробных там, где его ранее просто не было.

Один из их проектов находится в особенном месте. Шарантон-ле-Пон – городок, который находится сразу за 12-ым округом Парижа, но уже не является частью столицы. Здесь цены на жилье гораздо ниже, чем в центре, но работать в Париже все еще можно. Реконструкцией квартир в мало- и многоквартирных домах здесь заниматься весьма прибыльно – столица растет и потребность в жилье только увеличивается.