7 фантастических идей для маленькой террасы

Если у вас компактный участок или небольшой бюджет для организации террасы, мы советуем вам не отчаиваться, а проявить интерес к уже реализованным подобным проектам. Мы собрали в этой Книге Идей интересные решения, которые подразумевают террасы до 15 кв. метров. Некоторые из них являются частью мульти-террасы, но вы можете воплощать идеи точечно – именно те, что вам нужны.
В конце статьи вас ждет особенный сюрприз – реконструкция подмосковной дачи в стиле модерн, с панорамными окнами, стеклянными экранами на балконе и современными интерьерами!
На таких ступенях очень понравится играть детям, а разница между уровнем пола в доме и в саду почти исчезнет! Такая идея доступна для террас от 5 кв. метров площади.
Терраса со ступенями отлично смотрится и из керамики, и из древесины, и из термодерева. Любой вариант подойдет для загородного дома, который нуждается в большей полезной площади на летний сезон.
Терраса со ступенями может также иметь подсветку, кашпо с растениями на ступенях, красивые перила, выход в сад, на дорожку или к бассейну. На самом верхнем уровне можно организовать столовую, патио, игровую зону для детей.
Интегрированные зоны бассейна и террасы смотрятся потрясающе в этом проекте польского загородного дома! Такую идею можно реализовать всего лишь на площади от 10 кв. метров для террасы и от 5 кв. метров для бассейна!
Данный проект находится в городе Белосток, Польша, и показывает практичный подход проектов домов в стиле модерн даже в организации таких роскошных дополнений, как бассейн.
Реализация данной идеи в бюджетном формате с детским бассейном (глубина 50 см) будет стоить около 80-100 тыс. рублей. С бассейном глубиной 1,6 метра (2x2 метра) и террасой в 10 кв. метров – около 600 тыс. рублей.
Красивая ниша, созданная основной постройкой и пристройкой к ней, может быть использована для террасы. Здесь площадка от 6 до 25 кв. метров может стать и летней кухней, и патио, особенно если добавить навес.
Террасы в нише очень удобны – обычно они уже имеют полутень и к тому же защищены и от ветра, и от взглядов соседей.
Популярные в следующих сезонах парусные навесы выглядят современно и модно, а также отлично защищают зоны патио, создавая еще и тенистое место для игр детей вокруг террасы.
Интересный вариант оформления для террасы любого размера – напольные светильники в виде шаров, марокканских светильников или подсвечников.
Здесь терраса разделена на две зоны – крыльцо с перилами и основную террасу для столовой группы с интересной конструкцией современного навеса справа.
Стоимость террасы для дачи начинается от 5 тыс. рублей (для крыльца) и от 25 тыс. рублей (для столовой зоны). Для такой террасы на маленьком участке важно красиво закрыть уровень цоколя – деревянными экранами, декоративной отделкой, так как на даче любой уголок виден со всех сторон.
Если вас заинтересовала эта чудесная реконструкция дачи в Пушкино, вы можете посмотреть весь проект в портфолио архитектора. Стоимость реконструкции оценивается в сумму около 200 тыс. рублей.
Далее на homify:
— Красивые проекты веранд для дома;