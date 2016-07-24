7 фантастических идей для маленькой террасы

Если у вас компактный участок или небольшой бюджет для организации террасы, мы советуем вам не отчаиваться, а проявить интерес к уже реализованным подобным проектам. Мы собрали в этой Книге Идей интересные решения, которые подразумевают террасы до 15 кв. метров. Некоторые из них являются частью мульти-террасы, но вы можете воплощать идеи точечно – именно те, что вам нужны.

В конце статьи вас ждет особенный сюрприз – реконструкция подмосковной дачи в стиле модерн, с панорамными окнами, стеклянными экранами на балконе и современными интерьерами!