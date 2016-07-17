7 великолепных идей по оформлению небольшого дворика

Не у всех есть большой двор около дома, чтобы разместить там баскетбольную площадку или бассейн. Иногда в нашем распоряжении совсем небольшие пространства площадью всего несколько метров. Но это не повод огорчаться! Даже небольшой
закуток можно превратить в очаровательное место для отдыха.
Правильно оформленный маленький дворик может стать вашим любимым местом. Здесь можно выпить полуденный чай, выкурить сигарету в середине ночи, позавтракать или просто отдохнуть наедине с книгой.
В этой статье мы предлагаем вашему вниманию примеры обустройства маленьких двориков, которые смогут вас вдохновить и заставят посмотреть на эти пространства новыми глазами. Пришло время преобразить и ваш миниатюрный двор!
Для озеленения небольшого дворика, ограниченного стенами со всех сторон, можно использовать вертикальный сад. В наше время такой вид озеленения предназначен для возвращения растительности в города и напоминания о красоте природы в нашей повседневной жизни. В таком садике можно расслабиться, вдохнуть свежесть растений и почувствовать себя обновленным.
Подробнее об обустройстве вертикальных садов вы можете почитать в наших статьях:
- Как создать вертикальный сад.
Используйте каждый уголок , чтобы создать уютную атмосферу. Если вы считаете, что ваш дворик слишком мал для того, чтобы расположить там фонтан, скамью или столик, то вам просто нужно обратиться к профессиональным дизайнерам или в специализированный магазин. Не бывает слишком маленьких двориков! Просто нужно уметь с ними работать.
Выберите небольшую скамейку, подвесные горшки соответствующего размера и вы не заметите, как
бесполезный закуток на улице превратиться в уютный укромный уголок.
Для небольших пространств идеально подойдет складная мебель или мебель – трансформер. Стулья с маленькими боковыми столиками или держателями для бокалов, как в данном случае, могут избавить вас от необходимости установки стола, что сэкономит драгоценное место.
Также стоит выбирать практичные материалы из которых изготовлена уличная мебель. Она должна быть устойчива к атмосферным воздействиям. Мягкие подушки на сиденьях удобны, но в случае дождя придется позаботиться о том, чтобы они не намокли.
Все мы знаем, что белый цвет визуально делает пространство светлее и шире, поэтому используя его в оформлении вашего дворика вы получите ощущение открытого пространства. Белый также прекрасно сочетается с деревом и зеленью. Он сделает ваше место отдыха приятным и уютным.
С помощью свечей и ламп можно преобразить пространство в вечернее время. С их помощью можно добавить атмосфере магии, создав таким образом идеальные условия для романтического вечера.
Сделайте ландшафт интереснее и поиграйте с текстурами. Разделите пространство визуально на функции – таки образом оно будет казаться больше, чем есть на самом деле. Даже на нескольких квадратных метрах можно обустроить садик, место для чтения, обеденную и свободную зону.
В данном случае мы видим, что зона барной стойки выделена фактурной плиткой, а зона отдыха окружена зеленью в настенных горшках и напольных кашпо. А объединяет пространство напольная плитка.
Дзен-сад – это своеобразный островок спокойствия и умиротворения, который можно разместить практически в любом месте. Для такого сада размер вашего дворика не важен. С помощью песка или камней вы можете создать удивительные конструкции и небольшие гранитные фонтаны, которые создадут нужную атмосферу.
На первый взгляд такая идея покажется неуместной. Как, спросите вы, можно разместить бассейн в маленьком дворе? Но на самом деле это совершенно реально. А еще с его помощью пространство будет казаться просторнее. Если добавить в дизайн дворика зеркала или отражающие поверхности, то оно заиграет новыми красками и станет намного привлекательнее и уютнее.
Еще больше идей бассейнов в небольших двориках вы можете найти здесь.