7 великолепных идей по оформлению небольшого дворика

Не у всех есть большой двор около дома, чтобы разместить там баскетбольную площадку или бассейн. Иногда в нашем распоряжении совсем небольшие пространства площадью всего несколько метров. Но это не повод огорчаться! Даже небольшой закуток можно превратить в очаровательное место для отдыха.

Правильно оформленный маленький дворик может стать вашим любимым местом. Здесь можно выпить полуденный чай, выкурить сигарету в середине ночи, позавтракать или просто отдохнуть наедине с книгой.

В этой статье мы предлагаем вашему вниманию примеры обустройства маленьких двориков, которые смогут вас вдохновить и заставят посмотреть на эти пространства новыми глазами. Пришло время преобразить и ваш миниатюрный двор!