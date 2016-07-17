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7 великолепных идей по оформлению небольшого дворика

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Lounge set para terraza de la línea Beat de Wedgewood Furniture, Wedgewood Furniture Wedgewood Furniture Балкон, веранда и террасаМебель
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Не у всех есть большой двор около дома, чтобы разместить там баскетбольную площадку или бассейн. Иногда в нашем распоряжении совсем небольшие пространства площадью всего несколько метров. Но это не повод огорчаться! Даже небольшой закуток можно превратить в очаровательное место для отдыха. 

Правильно оформленный маленький дворик может стать вашим любимым местом. Здесь можно выпить полуденный чай, выкурить сигарету в середине ночи, позавтракать или просто отдохнуть наедине с книгой. 

В этой статье мы предлагаем вашему вниманию примеры обустройства маленьких двориков, которые смогут вас вдохновить и заставят посмотреть на эти пространства новыми глазами. Пришло время преобразить и ваш миниатюрный двор!

1. Вертикальный сад

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Многоцветный
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Для озеленения небольшого дворика, ограниченного стенами со всех сторон, можно использовать вертикальный сад. В наше время такой вид озеленения предназначен для возвращения растительности в города и напоминания о красоте природы в нашей повседневной жизни. В таком садике можно расслабиться, вдохнуть свежесть растений и почувствовать себя обновленным. 

Подробнее об обустройстве вертикальных садов вы можете почитать в наших статьях:

Как создать вертикальный сад.

Оригинальные идеи создания вертикального сада.

2. Используйте каждый уголок

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Зимний сад в эклектичном стиле
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Используйте каждый уголок , чтобы создать уютную атмосферу. Если вы считаете, что ваш дворик слишком мал для того, чтобы расположить там фонтан, скамью или столик, то вам просто нужно обратиться к профессиональным дизайнерам или в специализированный магазин. Не бывает слишком маленьких двориков! Просто нужно уметь с ними работать.

Выберите небольшую скамейку, подвесные горшки соответствующего размера и вы не заметите, как бесполезный закуток на улице превратиться в уютный укромный уголок. 

3. Выберайте практичную и функциональную мебель

Lounge set para terraza de la línea Beat de Wedgewood Furniture, Wedgewood Furniture Wedgewood Furniture Балкон, веранда и террасаМебель
Wedgewood Furniture

Wedgewood Furniture
Wedgewood Furniture
Wedgewood Furniture

Для небольших пространств идеально подойдет складная мебель или мебель – трансформер. Стулья с маленькими боковыми столиками или держателями для бокалов, как в данном случае, могут избавить вас от необходимости установки стола, что сэкономит драгоценное место. 

Также стоит выбирать практичные материалы из которых изготовлена уличная мебель. Она должна быть устойчива к атмосферным воздействиям. Мягкие подушки на сиденьях удобны, но в случае дождя придется позаботиться о том, чтобы они не намокли.

4. Наполните пространство светом

Adaptacja kuźni, Loft Kolasiński Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Все мы знаем, что белый цвет визуально делает пространство светлее и шире, поэтому используя его в оформлении вашего дворика вы получите ощущение открытого пространства. Белый также прекрасно сочетается с деревом и зеленью. Он сделает ваше место отдыха приятным и уютным.

С помощью свечей и ламп можно преобразить пространство в вечернее время. С их помощью можно добавить атмосфере магии, создав таким образом идеальные условия для романтического вечера. 

5. Поиграйте с текстурами

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Веранда и терраса в тропическом стиле
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Сделайте ландшафт интереснее и поиграйте с текстурами. Разделите пространство визуально на функции – таки образом оно будет казаться больше, чем есть на самом деле. Даже на нескольких квадратных метрах можно обустроить садик, место для чтения, обеденную и свободную зону.

В данном случае мы видим, что зона барной стойки выделена фактурной плиткой, а зона отдыха окружена зеленью в настенных горшках и напольных кашпо. А объединяет пространство напольная плитка. 

6. Обустройте дзен – сад

Ambiente Bali- Mostra Mesas Decoradas BiaDecor , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo Сад в азиатском стиле
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

Дзен-сад – это своеобразный островок спокойствия и умиротворения, который можно разместить практически в любом месте. Для такого сада размер вашего дворика не важен. С помощью песка или камней вы можете создать удивительные конструкции и небольшие гранитные фонтаны, которые создадут нужную атмосферу. 

7. Что делать, если вы хотите небольшой бассейн?

Casa CC, costa+dos costa+dos Сад в стиле минимализм
costa+dos

costa+dos
costa+dos
costa+dos

На первый взгляд такая идея покажется неуместной. Как, спросите вы, можно разместить бассейн в маленьком дворе? Но на самом деле это совершенно реально. А еще с его помощью пространство будет казаться просторнее. Если добавить в дизайн дворика зеркала или отражающие поверхности, то оно заиграет новыми красками и станет намного привлекательнее и уютнее. 

Еще больше идей бассейнов в небольших двориках вы можете найти здесь.

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