Убогая терраса? Пять успешных преобразований!

Нам всем бы хотелось пользоваться террасой, но так, чтобы особо не напрягаться, ухаживая за ней на протяжении всего года, даже когда холодно и на открытом воздухе мы не так часто бываем. Каждый год, выходя на террасу, мы не замечаем никаких изменений, происходящих с ней. Пока в один прекрасный день глазам открывается, что здесь царит запустение, беспорядок и хаос. Стены нуждаются в капитальном ремонте или хотя бы покраске, почва утратила свою родючесть, истощилась из-за влияния солнца и растений. Пришло время, чтобы повернуться лицом к этому прекрасному месту для отдыха, вернуть ей яркость красок и привлекательность, которая царила здесь много лет назад.
Если вы не знаете, где черпать вдохновение, чтобы приступить к обновлению своей устаревшей террасы, мы готовы вам помочь. В этой статье будут представлены пять идей по переоборудованию террасы. Давайте вместе рассмотрим эти варианты, чтобы выбрать наиболее интересный способ по перестройке вашей прилегающей к дому территории.
Несмотря на то, что хозяева этой террасы украсили ее множеством различных растений, содержали ее в чистоте и порядке, лучше от этого она, к сожалению, стать не смогла. Обычная, ничем не примечательная площадка перед домом нуждалась в радикальной перестройке, ее напольное покрытие испортилось под воздействием солнца и влаги. Декоративные растения, высаженные в почву, плохо росли и выглядели плачевно, так как почва обеднела, и утратила возможность давать растениям достаточно сил для роста и развития.
Кроме того, эта терраса оказалась совершенно неприспособленной для отдыха. Здесь не было абсолютно ничего, чтобы привлекало бы хозяев и вызывало у них желание проводить время на открытом воздухе – ни стола, ни стульев, ни хотя бы кресел.
После перестройки терраса полностью преобразилась. Такое преобразование впечатляет. Это именно то пространство, которое было на предыдущем фото, но оно изменилось до неузнаваемости. Эта зона превратилась в шикарное патио, покрытое дощатым настилом. Здесь появились удобные столы, стулья для отдыха и оригинальные клумбы, а также низкая стена, усиленная искусственным покрытием, защищающим патио от посторонних глаз. Все это в комплексе создало прекрасную террасу со столовой и гостиной.
Растения, высаженные в горшках и на клумбах, органично дополняют и оживляют общую атмосферу этого прекрасного патио. Оригинально выглядит пергола, защищающая все здесь находящееся и обитателей террасы от палящих солнечных лучей. Теперь в этом чудесном, райском уголке предпочитают проводить время все члены семьи, наслаждаясь свежим воздухом и принимая солнечные ванны за обедом или чтением интересной книги.
Как видно на фото, дом выглядел довольно угрюмо и непривлекательно. Старое рассохшееся дерево фасада, облезлая краска на стенах и окнах – во всем чувствуется уныние и деградация постройки. Несмотря на это вид, открывающийся из крыльца дома просто поразительный – шикарный природный ландшафт с рекой у подножия.
Скорее всего, именно этот фантастический горизонт навеял дизайнерам очень интересную идею реконструкции дома именно в таком стиле. При этом изменилось не только окружающее дом пространство, но и были осуществлены радикальные изменения фасада.
После реконструкции дом получил удивительную террасу, с которой произошла захватывающая трансформация! Когда-то темная структура внешнего покрытия стен заменена ясными и прозрачными материалами, которые облегчили все строение. Часть сада, имевшего неопрятный и неухоженный вид, была преобразована в элегантный двор, с разбитыми клумбами и установленным на террасе столиком. Вся атмосфера, созданная здесь, вызывает желание наслаждаться прекрасными видами и оставаться подольше в таком роскошном месте, навевающем романтические настроения.
До реконструкции
Старый дом был сильно поврежден, его ветхость была заметна издалека, он совсем потерял былую привлекательность и выглядел скучно и грустно. Кроме того, размещение этого строения на более низком уровне по отношению к другим домам, делал его еще более приземистым и невеселым. Дом расположен у подножия невысокого холма, протяженностью от одного конца соседнего дома, до этого унылого здания. Местность вокруг этого была неухоженной, запустевшей и безликой.
После
Единственным решением, которое могло быть принято для улучшения этого дома – поднять его фасад так, чтобы он больше возвышался над окружающей местностью. Это позволило создать наиболее подходящее планирование участка перед домом.
Уникальная местность, окружающая дом, отлично подошла для строительства здесь не менее уникального магазинчика, построенного рядом с ним. Он имеет вид пещеры, вырытой в земле. Все вокруг преобразилось, стало уютнее и веселее. Двор украсили и практично меблировали деревянной мебелью и лавками.
Природа имеет важное значение для человека, но в этом случае она практически вторглась в дом и стала проблемой для собственников жилья. Сформировавшаяся повышенная влажность, накапливаемая растительностью, окружающей дом, создавала не только внешний вид одичавшей местности, но и могла пагубно повлиять на состояние здоровья всех, кто жил в таких условиях. Поэтому было принято решение радикально изменить не только внешний облик дома, но и окультурить растительность, бесконтрольно заполонившую все вокруг. Пришло время, чтобы пресечь в зародыше неблагоприятное воздействие окружающей среды, в буквальном смысле этого слова.
Здесь была установлена конечная точка для продвижения растительности. Она ограничена интересным дизайнерским приемом – оригинальной кирпичной стеной с квадратными проемами. Стена создает интересный внешний вид террасы и предотвращает разрастание кустов, травы и деревьев. Получилась современная открытая зона, с которой открывается отличный вид. Наслаждаться пребыванием на такой террасе теперь может не только вся семья, но и многочисленные гости. Здесь просторно, светло и уютно.
Разрастание деревьев и кустов было прекращено, лес остался в своих пределах, а на участке, прилегающем к дому, остались несколько деревьев, достаточных для того, чтобы оживить пространство и сделать его еще более привлекательным.
Небольшой заброшенный дом дождался своей счастливой участи. Деревянные наружные стены выглядят ужасно, но в общем дом еще сохранил свою былую прочность. Конечно, время и отсутствие ухода сказалось на общем состоянии жилища и двора, поросль одичавших трав к которому начала стремительно приближаться.
Благодаря проведенной реконструкции, дом немного поднялся над общим уровнем земли, и как бы расправил свои плечи. Двор упорядочен, терраса также поднялась в один уровень с коттеджем. Только колонна, поддерживающая балку дома, построена из кирпича, остальная его часть отделана красным деревом, которое придало ему более живописный и роскошный вид.
Дом был отремонтирован и его новый тон отлично контрастирует с тоном пола на террасе. Теперь это совершенно другой, живой и интересный уголок, в котором приятно проводить время.
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