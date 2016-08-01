Убогая терраса? Пять успешных преобразований!

Нам всем бы хотелось пользоваться террасой, но так, чтобы особо не напрягаться, ухаживая за ней на протяжении всего года, даже когда холодно и на открытом воздухе мы не так часто бываем. Каждый год, выходя на террасу, мы не замечаем никаких изменений, происходящих с ней. Пока в один прекрасный день глазам открывается, что здесь царит запустение, беспорядок и хаос. Стены нуждаются в капитальном ремонте или хотя бы покраске, почва утратила свою родючесть, истощилась из-за влияния солнца и растений. Пришло время, чтобы повернуться лицом к этому прекрасному месту для отдыха, вернуть ей яркость красок и привлекательность, которая царила здесь много лет назад.

Если вы не знаете, где черпать вдохновение, чтобы приступить к обновлению своей устаревшей террасы, мы готовы вам помочь. В этой статье будут представлены пять идей по переоборудованию террасы. Давайте вместе рассмотрим эти варианты, чтобы выбрать наиболее интересный способ по перестройке вашей прилегающей к дому территории.