Оформляем двор на даче – 7 примеров

Каждый дачник мечтает не только о красивом доме на дачном участке, но и о красиво оформленном дворе. Пора садовых грядок, захвативших полностью всю приусадебную площадь, уже проходит, уступая место красивым альпийским горкам, фонтанам во дворе и беседкам. Приезжая на любимую дачу все больше хочется отдыхать и набираться сил после напряженных рабочих будней в шумном и пыльном городе. Во многом расслабиться и восстановить утраченную энергию помогают красивые виды, цветы, спокойная и гармоничная обстановка.

В этой статье мы предлагаем семь вариантов оформления двора на даче, и уверены, что после знакомства с предлагаемыми примерами вы обязательно найдете здесь именно то, что обязательно подойдет для вашего дворика!