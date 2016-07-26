Оформляем двор на даче – 7 примеров

Каждый дачник мечтает не только о красивом доме на дачном участке, но и о красиво оформленном дворе. Пора садовых грядок, захвативших полностью всю приусадебную площадь, уже проходит, уступая место красивым альпийским горкам, фонтанам во дворе и беседкам. Приезжая на любимую дачу все больше хочется отдыхать и набираться сил после напряженных рабочих будней в шумном и пыльном городе. Во многом расслабиться и восстановить утраченную энергию помогают красивые виды, цветы, спокойная и гармоничная обстановка.
В этой статье мы предлагаем семь вариантов оформления двора на даче, и уверены, что после знакомства с предлагаемыми примерами вы обязательно найдете здесь именно то, что обязательно подойдет для вашего дворика!
Если ваш участок имеет холмистый вид, не стоит расстраиваться и нанимать рабочих, чтобы выровнять поверхность. Не нужно нарушать его естественный ландшафт, который сможет послужить основой для создания шикарной альпийской горки. Если же часть участка во дворе имеет огромные перепады по высоте, можно создать разноуровневые, ступенчатые клумбы, каждый уровень которых отделен от нижерасположенных каменными бордюрами.
Высадив на каждом из ярусов различные кустарники, многолетники, цветущие растения можно украсить свой двор очень интересной, живописной, необычной и очень привлекательной зоной. У подножия горки можно создать небольшой водоем, или расположить в этом месте беседку, отдыхая в которой можно наслаждаться роскошным видом на сад, разбитый на склоне холма.
Чтобы дизайн двора полностью гармонировал с общим стилем дома, нужно позаботиться о сочетании по стилю основного помещения, участка и всего, что на нем расположено. Дом всегда играет доминирующую роль в создании ландшафтного дизайна. Поэтому правильное озеленение двора и разбивка его на функциональные зоны (входную, хозяйственную, детскую, для отдыха, для занятий спортом и др.) в едином стиле с домом поможет сделать его еще красивее и уютнее с виду.
Прекрасно дополнит территорию зона, выделенная под уютное патио, с расположением в самом тихом и живописном уголке двора. В этой части двора можно соорудить вместительный подиум, на котором расположить удобный диван, кресла со столиком и все, что нужно для полноценного отдыха в кругу семьи или друзей. Оформив патио в цветовой гамме и формах, присущих дому, можно очень гармонично вписать ее в общую стилистику дачного участка.
Одним из самых простых вариантов оформления двора дачи является создание цветочных композиций. Есть много вариантов, как сделать из двора завораживающий букет. Один из них – украшение участка цветочными кашпо с различными вьющимися растениями. Выбирать желательно неприхотливые растения, такие как петуния, нуждающаяся только в частом поливе и обычном грунте.
Можно оригинально украсить двор с помощью старой обуви или уже не используемых предметов обихода – горшков, тазов, кувшинов, в которые также можно высадить цветы, расположив их вдоль тропинок и дорожек. При этом у старых вещей появляется вторая жизнь, и они будут радовать вас на протяжении всего лета, не прекращая благоухать красивыми разноцветными островками.
Одним из самых роскошных цветочных вариантов может стать старый автомобиль, который можно превратить, как в сказке, в цветочную карету. Для этих целей подойдет также старый, не поддающийся ремонту велосипед или мотоцикл. Чтобы цветы могли нормально закрепиться на этих конструкциях, необходимо покрыть их вертикальные и горизонтальные плоскости специальной сеткой, которая заполняется питательной смесью.
Для таких композиций подбираются невысокие цветы, предназначенные для высадки у бордюров или вьющиеся цветущие растения.
Освещение способно сделать двор более живым, интересным и разнообразным. Продуманная подсветка оригинально дополнит общий вид двора, выделит главные элементы дачного участка и выгодно подчеркнет самые интересные места во дворе. Играть с освещением можно в любой части двора.
Можно осветить дорожки, встроив светильники в мощение или фонариков, установленных на невысоких столбиках. Можно создать подсветку садовым скульптурам, если таковые имеются на участке. Использование светильников для подсветки дома также эффектно подчеркнет его формы и позволит взглянуть на него совершенно с другого ракурса.
Тщательно продумав расположение и тип применяемых осветительных приборов, можно создать поистине волшебный и сказочный двор, который с наступлением темноты становится еще более привлекательным и завораживающим.
Вершиной оформления двора на даче можно считать создание пруда. Он может быть как декоративным, так и с возможностью использования его для купания. Но если создавать водоем для купания, нужно придерживаться жестких гигиенических правил с применением дорогостоящего оборудования. А так как не всем под силу реализовать такой проект, можно создать простой декоративный водоем, максимально приближенный к природной среде, с неправильной формой, с высадкой по его краям влаголюбивых растений.
Также можно сделать небольшой пруд правильной формы в виде круга, квадрата или овальной формы. Чтобы сделать водоем более динамичным, можно соорудить различные каскады или водопады. Но самый простой и доступный каждому способ обзавестись своим водным объектом – создать мини-водоем с использованием различных емкостей, бочек, чаш, кадок. Все зависит от фантазии, которую вы способны проявить.
С помощью таких форм можно разграничивать разные по предназначению зоны во дворе дачи. Такими МАФами могут быть скульптуры, мебель для сада, садовые фонари или фонтаны, арки и беседки.
Оригинально будут смотреться во дворе скамейки, расставленные вдоль тропинок. Если такую скамеечку установить в уединенном месте, здесь сразу же устанавливается особая атмосфера, позволяющая мгновенно расслабиться, сидя на удобной скамеечке, отдохнуть и на какое-то мгновение обо всем забыть, наслаждаясь свежим воздухом, пением птиц или просто – тишиной.
Если во дворе создан искусственный водоем, можно смастерить красивый декоративный мостик, соединяющий две зоны двора. Такой эффектный прием поможет преобразить весь двор, придав ему особый шарм и привлекательность. На мостике можно помечтать, облокотившись на перила и любуясь водной гладью. Если в водоеме поселились рыбки, вы будете получать огромное удовольствие от их созерцания.
Чтобы оформить двор дачи с максимальным эффектом, нужно подойти к этому вопросу с душой. Самым простым и приемлемым вариантом живого заборчика во дворе дачи могут быть плетущиеся растения, кусты плетущихся роз, гортензий, цветущих пышными и шикарными цветами. На самом деле вариантов изготовления таких декоративных изгородей огромное множество. Ими могут быть также и комбинированные конструкции, состоящие из камня, растений и металла. Проявив фантазию, приложив немного усилий, можно создать шикарный заборчик, который будет радовать своей красотой.