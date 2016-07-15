7 идеальных дачных домов

Большинство людей придерживаются мнения, что дачные домики должны быть с не6ольшими габаритами, отличаться компактностью и состоять из несложных конструктивных частей. В основном, так они и выглядят, но все чаще люди стремятся строить дачные дома, отличающиеся большими габаритами, несколькими этажами и в виде полноценного всесезонного жилья. Жить в таком доме можно круглый год, и оно может считаться полноценным загородным домом.

Во время разработки проекта именно дачного дома желательно учитывать специфику его эксплуатации и образа жизни, присутствующего на даче. Обычно функционал сезонного домика имеет существенные отличия от загородного дома, в котором семья может проживать на протяжении всего года. В дачных домах можно не утеплять стены и обойтись без центрального отопления, которое с успехом может заменить камин.

В этой статье мы представим вашему вниманию семь вариантов отличных дачных домов, отличающихся интересными конструктивными решениями. Возможно идеи дизайнеров homify, воплощенные в этих проектах, пригодятся во время создания вашего идеального дачного дома.