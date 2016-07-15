7 идеальных дачных домов

Большинство людей придерживаются мнения, что дачные домики должны быть с не6ольшими габаритами, отличаться компактностью и состоять из несложных конструктивных частей. В основном, так они и выглядят, но все чаще люди стремятся строить дачные дома, отличающиеся большими габаритами, несколькими этажами и в виде полноценного всесезонного жилья. Жить в таком доме можно круглый год, и оно может считаться полноценным загородным домом.
Во время разработки проекта именно дачного дома желательно учитывать специфику его эксплуатации и образа жизни, присутствующего на даче. Обычно функционал сезонного домика имеет существенные отличия от загородного дома, в котором семья может проживать на протяжении всего года. В дачных домах можно не утеплять стены и обойтись без центрального отопления, которое с успехом может заменить камин.
В этой статье мы представим вашему вниманию семь вариантов отличных дачных домов, отличающихся интересными конструктивными решениями. Возможно идеи дизайнеров homify, воплощенные в этих проектах, пригодятся во время создания вашего идеального дачного дома.
Если у вас имеется небольшой дачный участок, это вовсе не значит, что на нем невозможно построить просторный дом для всей семьи. Отличным решением в таком случае будет разработка проекта компактного двухэтажного дома. Он не будет занимать по площади много места на участке, и в то же время, на двух уровнях легко разместится вся семья для ночлега и отдыха. Лестницу, ведущую на второй этаж можно спланировать как внутри помещения, так и вынести ее наружу, чтобы сэкономить больше места внутри дома.
Мебель для установки в таком компактном, но вместительном доме, нужно выбирать с учетом количества людей, которые будут здесь проводить свое время. В данном варианте лучше всего использовать складные обеденные стулья, кресла и столы, которые легко трансформируются и их удобно хранить.
В современном дачном доме есть все удобства, необходимые для комфортного времяпрепровождения. Компактная душевая кабина позволяет экономно использовать пространство ванной комнаты. Все помещения светлые и просторные за счет отсутствия большого количества мебели, а также оборудование дома большими оконными проемами.
Обычно, приезжая на дачу, все стремятся как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Поэтому отличным решением будет создание террасы с одной или нескольких сторон дачного дома, на которой можно прекрасно отдыхать, наслаждаясь окружающей природой.
Любовь к природе и возможность ею наслаждаться позволяет проще относиться к площади дачного дома. Главное в нем – удобство и возможность комфортного пребывания. Основное количество времени дачники проводят за пределами помещения, поэтому не обязательно строить огромный дом, тем более, что затраты на его возведение сегодня могут быть очень большими и не всем по карману. Небольшое строение очень легко вписывается в окружающую среду, его можно расположить на участке очень компактно.
При этом дом будет выглядеть довольно привлекательно и интересно. Чтобы внутри было как можно свободнее, в данном варианте одноэтажного дома отсутствуют перегородки, разделяющие кухонную и обеденную зону. При этом экономится пространство, и помещение становится значительно просторнее. Спальню можно отделить от других помещений перегородкой или альковом.
Совместный отдых в кругу друзей подарит огромный заряд бодрости и позитивных эмоций. Тем, кто желает вложить свои сбережения в улучшение условий на даче и имеет много друзей, которые хотели бы разделять время отдыха вместе с хозяевами дачи, можно приобрести два компактных дома-близнеца. Это практичное и комфортное решение позволит без проблем разместить здесь много гостей. Два уровня, на которых размещаются комнаты в этих домах, имеют небольшую площадь, но очень вместительны. Соединяются эти строения общей террасой, при этом она может быть как открытой, так и иметь навес. При этом увеличивается площадь, выделенная под дневную зону. При желании ее можно разделить с помощью декоративного палисадника, что позволит сделать зоны более уединенными и уютными.
Такой вариант подойдет, если на даче планируют одновременно отдыхать два поколения семьи, или семьи друзей. Время для совместного общения здесь легко чередовать с уединением для спокойного отдыха.
Если позволяет бюджет семьи, можно остановить свой выбор на проекте дачи-дома с большой площадью. Чем больше будет площадь дачного дома, тем комфортнее в нем находиться. Большая площадь позволит без особых проблем принимать большое количество гостей.
Место для размещения спален в большом дачном обычно выделяется на втором или мансардном этаже. При проектировании строения больших размеров нужно учесть, что одной ванной будет недостаточно, если предполагается часто принимать гостей. Если дача имеет размер свыше 100 квадратных метров и несколько спален, разместить еще один дополнительный санузел можно без проблем.
Оборудование санузлов нужно планировать на одном стояке друг над другом, что удешевит эту конструкцию и упростит ее монтаж.
Тем, кто владеет большим участком, очень просто найти место для расположения подсобных помещений, в которых будут храниться все необходимые приспособления, инвентарь, дрова. Важно не забыть о кладовке для хранения продуктов и просторной кухне, что значительно повысит комфорт жизни на даче.
Огромной популярностью сегодня пользуются дачные дома в стиле хай-тек. Еще один интересный вариант – современное строение, имеющее плоскую крышу. Раздвижные двери, выполненные из стекла, позволяют свободно соединять пространство внутри дома с наружной зоной и выходят непосредственно на террасу. Больше оконные проемы, части стен выполняются также из стекла, при этом дом наполняется солнечным светом, выглядит оптимистично и суперсовременно. При этом можно беспрепятственно наслаждаться красивым видом, открывающимся через стеклянные раздвижные перегородки. Обычно такие дома имеют просторные террасы, на которых размещается мебель для отдыха. Здесь можно отдыхать и наслаждаться окружающей природой бесконечно.
Оригинальная конструкция контейнера позволяет использовать его в качестве дачного дома. Воспользовавшись современными отделочными материалами можно создать прекрасный дачный дом со всеми необходимыми для полноценной, комфортной жизни условиями. Такой дом можно сделать открытым с одной из длинных сторон, разделение зон может быть условным, легко трансформирующиеся перегородки можно устанавливать и, при необходимости, убирать. Открытую стену монтируют из стекла, дверной проем выполняют раздвижным, стены и пол отделываются деревянной вагонкой. Это эстетично, практично и современно. При желании сделать дом больше поможет добавление еще одного такого же контейнера. Разместить его можно как рядом с уже существующим, так и сверху над ним. В таком случае экономится также и место на участке.
Оригинально выглядит дом, на крыше которого построена терраса. Она предоставляет прекрасную возможность наслаждаться видом, открывающимся с высоты второго этажа. Такая терраса может оборудоваться навесом – полностью или частично, чтобы можно было принимать солнечные ванны.
Изюминкой такого дома может быть винтовая лестница, выполненная в металле и ведущая на террасу по наружной стене. Ограждение террасы выполняется из такого же металла, это выглядит стильно, эффектно и современно.
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