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Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
RISTRUTTURAZIONE DI UN APPARTAMENTO CON CUCINA A VISTA, Laura Lucente Architetto Laura Lucente Architetto Столовая комната в стиле модерн
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На свете есть много видов стульев, но сегодня мы хотим поговорить о тех, которые привлекли наше внимание своей необычной прозрачной формой. Как вы уже наверняка догадались, сегодня речь пойдет о почти невидимых стульях, которые выглядят так, словно попали к нам на огонек из далекого фантастического будущего. 

Предпосылкой к возникновению прозрачных стульев стало изобретение в 30-х годах прошлого тысячелетия прозрачного, как стекло, пластика, получившего чуть позже название плексиглас. Легкость и гибкость этого материала сделали его лакомым кусочком для дизайнеров интерьера, ведь теперь у них появилась возможность реализовать свои самые смелые фантазии. С того момента безудержная фантазия мебельщиков явила миру немало интересных стульев из плексигласа, и сегодня мы решили выбрать и показать вам самые интересные и необычные прозрачные стулья.

Бабочка с прозрачными крыльями

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

В 1938 году  группа архитекторов создала стул под названием BFK, который выглядел точно также как и стул, представленный на изображении, только на месте прозрачного пластика была кожаная обивка. Стул в форме бабочки стал настоящей звездой мебельных выставок того времени и не потерял актуальности до наших дней. 

В 50-х годах ведущие французские дизайнеры решили сделать римейк на икону стиля XX века стул-бабочку и заменили его кожаный чехол на прозрачный пластик. Благодаря уникальному дизайну стул идеально смотрится не только в помещении, но и на отдыхе под открытым небом.

Стул-насекомое

Avec son esthétique hors du commun, a chaise Mantis est un objet sculptural qui capte l’attention, Denis Burlet Denis Burlet ГостинаяТабуреты и стулья
Denis Burlet

Denis Burlet
Denis Burlet
Denis Burlet

Дизайнеру Dominique Denis Burlet удалось сконструировать стул по образу и подобию насекомого. Спинка и ножки стула напоминают хаотичное движение паука по почти прозрачной паутине. Плексиглас создает потрясающий эффект – предмет словно исчезает, растворяется в пространстве, опровергая все законы физики. Мебель из плексигласа подойдет не только для минимализма, она будет очень органично смотреться в домах, оформленных в классическом и рустикальном стилях.

Стул-невидимка

CIACCI KREATY, Ciacci Ciacci Столовая комнатаСтулья и скамьи
Ciacci

CIACCI KREATY

Ciacci
Ciacci
Ciacci

Этот стул создан дизайнерами из итальянской фирмы Ciacci. Он доступен в различных цветах и моделях, но сегодня нас интересует лишь его прозрачный вариант. Форма этого стула кажется чуть более строгой и классической, нежели у предыдущих моделей. Прозрачные стулья настоящие хамелеоны, они всегда меняют цвет в зависимости от цветовой гаммы вашей одежды.

Никакой конспирации

Une cheminée dans une salle à manger, Fables de murs Fables de murs Столовая комната в стиле модерн
Fables de murs

Fables de murs
Fables de murs
Fables de murs

Этот ансамбль, состоящий из абсолютно прозрачных обеденного стола и стульев, без всякого стеснения продемонстрирует нам свои внутренности. По этой мебели вполне можно начинать изучение столярного дела. Если вы так и не стали поклонником рустикального стиля, обратите внимание на мебельные ансамбли из прозрачного пластика. Такую мебель вряд ли можно назвать высокоэкологичной, зато она обладает рядом преимуществ, недоступных для деревянной мебели – легкостю, гибкостью и скромностью. Под последним следует понимать, что мебель из пластика вряд ли станет тем предметом интерьера, на который вгляды гостей устремятся в первую очередь.

Незаметные участники событий

RISTRUTTURAZIONE DI UN APPARTAMENTO CON CUCINA A VISTA, Laura Lucente Architetto Laura Lucente Architetto Столовая комната в стиле модерн
Laura Lucente Architetto

Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto

В качестве подтверждения вышесказанному обратите внимание на то, насколько незаметно смотрятся белые стулья по сравнению с другими предметами мебели. Даже белые квадратные отверстия в белой стене выглядят ярче стульев из плескигласа, не говоря уже об электронном камине.

Как здорово сидеть на воздухе

homify Произведения искусстваХудожественные изделия
homify

homify
homify
homify

Говоря о прозрачных материалов, одним из протагонистов этого стула стал воздух, который каждую секунду беспрерывно поглащается нашими легкими.  Стул называется Beach Cocoon и является оригинальной разработкой дизайнерской фирмы Pascalina.  Сидя на этом стуле, нам кажется, что мы плывем в открытом море. В качестве источника вдохновения дизайнеры использовали плавательные матрасы, что позволило им очень точно передать ощущения, которые испытываешь, когда неспешно плывешь навстречу горизонту, все больше отдаляясь от берега

homify 360°: Роскошный дом с Ferrari
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