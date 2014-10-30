Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе

На свете есть много видов стульев, но сегодня мы хотим поговорить о тех, которые привлекли наше внимание своей необычной прозрачной формой. Как вы уже наверняка догадались, сегодня речь пойдет о почти невидимых стульях, которые выглядят так, словно попали к нам на огонек из далекого фантастического будущего.

Предпосылкой к возникновению прозрачных стульев стало изобретение в 30-х годах прошлого тысячелетия прозрачного, как стекло, пластика, получившего чуть позже название плексиглас. Легкость и гибкость этого материала сделали его лакомым кусочком для дизайнеров интерьера, ведь теперь у них появилась возможность реализовать свои самые смелые фантазии. С того момента безудержная фантазия мебельщиков явила миру немало интересных стульев из плексигласа, и сегодня мы решили выбрать и показать вам самые интересные и необычные прозрачные стулья.