Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе

На свете есть много видов стульев, но сегодня мы хотим поговорить о тех, которые привлекли наше внимание своей необычной прозрачной формой. Как вы уже наверняка догадались, сегодня речь пойдет о почти невидимых стульях, которые выглядят так, словно попали к нам на огонек из далекого фантастического будущего.
Предпосылкой к возникновению прозрачных стульев стало изобретение в 30-х годах прошлого тысячелетия прозрачного, как стекло, пластика, получившего чуть позже название плексиглас. Легкость и гибкость этого материала сделали его лакомым кусочком для дизайнеров интерьера, ведь теперь у них появилась возможность реализовать свои самые смелые фантазии. С того момента безудержная фантазия мебельщиков явила миру немало интересных стульев из плексигласа, и сегодня мы решили выбрать и показать вам самые интересные и необычные прозрачные стулья.
В 1938 году группа архитекторов создала стул под названием BFK, который выглядел точно также как и стул, представленный на изображении, только на месте прозрачного пластика была кожаная обивка. Стул в форме бабочки стал настоящей звездой мебельных выставок того времени и не потерял актуальности до наших дней.
В 50-х годах ведущие французские дизайнеры решили сделать римейк на икону стиля XX века стул-бабочку и заменили его кожаный чехол на прозрачный пластик. Благодаря уникальному дизайну стул идеально смотрится не только в помещении, но и на отдыхе под открытым небом.
Дизайнеру Dominique Denis Burlet удалось сконструировать стул по образу и подобию насекомого. Спинка и ножки стула напоминают хаотичное движение паука по почти прозрачной паутине. Плексиглас создает потрясающий эффект – предмет словно исчезает, растворяется в пространстве, опровергая все законы физики. Мебель из плексигласа подойдет не только для минимализма, она будет очень органично смотреться в домах, оформленных в классическом и рустикальном стилях.
Этот стул создан дизайнерами из итальянской фирмы Ciacci. Он доступен в различных цветах и моделях, но сегодня нас интересует лишь его прозрачный вариант. Форма этого стула кажется чуть более строгой и классической, нежели у предыдущих моделей. Прозрачные стулья настоящие хамелеоны, они всегда меняют цвет в зависимости от цветовой гаммы вашей одежды.
Этот ансамбль, состоящий из абсолютно прозрачных обеденного стола и стульев, без всякого стеснения продемонстрирует нам свои внутренности. По этой мебели вполне можно начинать изучение столярного дела. Если вы так и не стали поклонником рустикального стиля, обратите внимание на мебельные ансамбли из прозрачного пластика. Такую мебель вряд ли можно назвать высокоэкологичной, зато она обладает рядом преимуществ, недоступных для деревянной мебели – легкостю, гибкостью и скромностью. Под последним следует понимать, что мебель из пластика вряд ли станет тем предметом интерьера, на который вгляды гостей устремятся в первую очередь.
В качестве подтверждения вышесказанному обратите внимание на то, насколько незаметно смотрятся белые стулья по сравнению с другими предметами мебели. Даже белые квадратные отверстия в белой стене выглядят
ярче стульев из плескигласа, не говоря уже об электронном камине.
Говоря о прозрачных материалов, одним из протагонистов этого стула стал воздух, который каждую секунду беспрерывно поглащается нашими легкими. Стул называется Beach Cocoon и является оригинальной разработкой дизайнерской фирмы Pascalina. Сидя на этом стуле, нам кажется, что мы плывем в открытом море. В качестве источника вдохновения дизайнеры использовали плавательные матрасы, что позволило им очень точно передать ощущения, которые испытываешь, когда неспешно плывешь навстречу горизонту, все больше отдаляясь от берега