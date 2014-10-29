Ломаная клетка в интерьере

Как правило, популярность узора в интерьере приходит из мира моды. Стоит узору появиться в коллекциях одежды ведущих модельеров, как декораторы начинают скупать ковры, подушки и обивку для мебели, которые содержат схожий орнамент.

Появление гусиной лапки традиционно связывают с именем Коко Шанель, но на самом деле этот узор впервые появился на текстиле, произведенном в Шотландии. В 30-х годах основной целью правительства этой страны было экономическое процветание, и идеология невмешательства в конфликты между другими государствами была чрезвычайно популярна. Черно-белый геометрический орнамент стал символом нейтралитета Шотландии. Спустя несколько десятилетий мадам Шанель снова открыла миру подзабытый орнамент.