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Ломаная клетка в интерьере

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FAUTEUIL COCKTAIL VINTAGE DES ANNÉES 50 "TRIANGLES", Mille mètres carrés Mille mètres carrés ГостинаяДиваны и кресла
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Как правило, популярность узора в интерьере приходит из мира моды. Стоит узору появиться в коллекциях одежды ведущих модельеров, как декораторы начинают скупать ковры, подушки и обивку для мебели,  которые содержат схожий орнамент. 

Появление гусиной лапки традиционно связывают с именем Коко Шанель, но на самом деле этот узор впервые появился на текстиле, произведенном в Шотландии. В 30-х годах основной целью правительства этой страны было экономическое процветание, и идеология невмешательства в конфликты между другими государствами была чрезвычайно популярна. Черно-белый геометрический орнамент стал символом нейтралитета Шотландии. Спустя несколько десятилетий мадам Шанель снова открыла миру подзабытый орнамент.

Яркие тарелки

Assiette graphique "3 Gouttes de pluie", Petits Grains Petits Grains Столовая комнатаПосуда и стекло
Petits Grains

Petits Grains
Petits Grains
Petits Grains

Во Франции ломаной клетке дали название пье-де-пуль, что в переводе означает гусиная лапка. Узор получил широкое распространение не только среди дизайнеров одежды, но и среди создателей интерьерного текстиля. Элегантная мягкая мебель пье-де-пуль намекала на исключительный вкус и непростое происхождение ее  хозяина. 

После триумфальных для гусиной лапки 60-х, узор на какое-то время исчез из поля зрения, чтобы через много лет вернуться снова и стать одним из актуальных трендов в дизайне интерьера. Цветовая гамма этого орнамента существенно расширилась и больше не ограничивается черным и белым цветами. Вновь вошедшую в моду гусиную лапку можно встретить в всевозможных цветовых сочетаниях. Современные дизайнеры так полюбили этот орнамент, что используют его не только в текстиле, но и с удовольствием наносят на другие предметы быта и интерьера.

Подушка в треугольники

homify
homify

homify
homify
homify

Экспансия гусиной лапки продолжается. Создатели этой подушки позаботились о том, чтобы ее цветовая гамма сочеталась с наиболее распространенными цветами мебели. Более того, такая подушка будет уместно смотреться в интерьерах любых стилей. Благодаря кисточкам из нитей, она подойдет даже для домов в восточном стиле, который не приемлет обилия ровных линий и геометрических фигур.

Деконструкция света

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Этот светильник, состоящий из нескольких пятиугольных панелей – талантливое произведение дизайнера-авангардиста. Вы сами решаете, сколько пятиугольников хотите оставить вокруг лампочки. При всей самобытности этого объекта, его форма ненавязчива и охотно адаптируется к любому стилю.

Вазы и чаши

Geometrische Keramikserie 5Eck-Familie , Raum B Raum B ГостинаяАксессуары и декорации
Raum B

Raum B
Raum B
Raum B

На этом примере мы можем убедиться, что геометрические узоры не всегда бывают яркими. Когда-то вазы ассоциировались с хрупкостью и эфемерностью, романтическим свиданием, нежными красками, лирическим настроением. Эпоха конструктивизма подарила нам иное прочтение этих предметов интерьера. Ломаная клетка в современном осмыслении может позволить себе иметь правильную геометричекую форму и приглушенные тона.

Зигзаги удачи. Очарование пуль-де-пье

FAUTEUIL COCKTAIL VINTAGE DES ANNÉES 50 "TRIANGLES", Mille mètres carrés Mille mètres carrés ГостинаяДиваны и кресла
Mille mètres carrés

Mille mètres carrés
Mille mètres carrés
Mille mètres carrés

Ломанная клетка на удивление многофункциональна для использования в доме. Она дополняет благородный  и элегантный характер интерьера. Такой узор с легкостью вливается в классическую строгость традиционного оформления, отображая события прошлого, и может варьировать от совсем светлых оттенков до глубоких темных. 

Несмотря на то, что ломаная клетка снова в моде, этому узору присущ оттенок стиля ретро. Восприятие узора может меняться в зависимости от его размера. Мелкий узор вносит в интерьер нотки игривости и кокетства, в то время как массивный ломаный орнамент выглядит броско и динамично.

Частный дом в центре города Осака

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