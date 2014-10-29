Ломаная клетка в интерьере

Как правило, популярность узора в интерьере приходит из мира моды. Стоит узору появиться в коллекциях одежды ведущих модельеров, как декораторы начинают скупать ковры, подушки и обивку для мебели, которые содержат схожий орнамент.
Появление
гусиной лапки традиционно связывают с именем Коко Шанель, но на самом деле этот узор впервые появился на текстиле, произведенном в Шотландии. В 30-х годах основной целью правительства этой страны было экономическое процветание, и идеология невмешательства в конфликты между другими государствами была чрезвычайно популярна. Черно-белый геометрический орнамент стал символом нейтралитета Шотландии. Спустя несколько десятилетий мадам Шанель снова открыла миру подзабытый орнамент.
Во Франции ломаной клетке дали название
пье-де-пуль, что в переводе означает
гусиная лапка. Узор получил широкое распространение не только среди дизайнеров одежды, но и среди создателей интерьерного текстиля. Элегантная мягкая мебель
пье-де-пуль намекала на исключительный вкус и непростое происхождение ее хозяина.
После триумфальных для
гусиной лапки 60-х, узор на какое-то время исчез из поля зрения, чтобы через много лет вернуться снова и стать одним из актуальных трендов в дизайне интерьера. Цветовая гамма этого орнамента существенно расширилась и больше не ограничивается черным и белым цветами. Вновь вошедшую в моду гусиную лапку можно встретить в всевозможных цветовых сочетаниях. Современные дизайнеры так полюбили этот орнамент, что используют его не только в текстиле, но и с удовольствием наносят на другие предметы быта и интерьера.
Экспансия гусиной лапки продолжается. Создатели этой подушки позаботились о том, чтобы ее цветовая гамма сочеталась с наиболее распространенными цветами мебели. Более того, такая подушка будет уместно смотреться в интерьерах любых стилей. Благодаря кисточкам из нитей, она подойдет даже для домов в восточном стиле, который не приемлет обилия ровных линий и геометрических фигур.
Этот светильник, состоящий из нескольких пятиугольных панелей – талантливое произведение дизайнера-авангардиста. Вы сами решаете, сколько пятиугольников хотите оставить вокруг лампочки. При всей самобытности этого объекта, его форма ненавязчива и охотно адаптируется к любому стилю.
На этом примере мы можем убедиться, что геометрические узоры не всегда бывают яркими. Когда-то вазы ассоциировались с хрупкостью и эфемерностью, романтическим свиданием, нежными красками, лирическим настроением. Эпоха конструктивизма подарила нам иное прочтение этих предметов интерьера. Ломаная клетка в современном осмыслении может позволить себе иметь правильную геометричекую форму и приглушенные тона.
Ломанная клетка на удивление многофункциональна для использования в доме. Она дополняет благородный и элегантный характер интерьера. Такой узор с легкостью вливается в классическую строгость традиционного оформления, отображая события прошлого, и может варьировать от совсем светлых оттенков до глубоких темных.
Несмотря на то, что ломаная клетка снова в моде, этому узору присущ оттенок стиля ретро. Восприятие узора может меняться в зависимости от его размера. Мелкий узор вносит в интерьер нотки игривости и кокетства, в то время как массивный ломаный орнамент выглядит броско и динамично.