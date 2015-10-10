Рейлинг на кухне – вещь необходимая и незаменимая. Мы рассмотрим преимущества рейлинга, его виды, задачи, способы монтажа.
Если рабочую зону на кухне грамотно устроить, то во время процесса приготовления пищи ничего не будет мешать, а вы будете получать только удовольствие от этого дела. Особенно удобно и приятно, когда вся нужная фурнитура находится рядом и время не тратится зря. Для этого не подходят шкафы и выдвижные ящики, в этом случае необходима рейлинговая система.
Слово рейлинг произошло от английского слова, которое переводится как вешалка или перекладина. То есть рейлинговая конструкция является перекладиной, которая крепится к навесным шкафам, к кухонному фартуку или же над кухонным островком. Система достаточно проста, но удобна, она нужна для хранения аксессуаров, фурнитуры, емкостей для специй, кухонной утвари, полотенец и многого другого. Рейлинг имеет вид карниза – к трубке крепятся разные вспомогательные элементы, например, крючки, полочки, держатели. С краев система оформлена заглушками, которые нужны для эстетичности и безопасности конструкции.
Благодаря рейлингу увеличивается функциональность кухни, расширяется зона приготовления еды, становится просторно и аккуратно. Перекладина, представляющая собой просто трубу, является основой. К ней дополнительно нужно подбирать разные аксессуары для различных целей.
Рейлинги в первую очередь нужны для максимизации использования пространства. Они помогают создать максимально комфортную зону для человека, готовящего еду. С их помощью уменьшается количество объемных и громоздких шкафов, появляется просторное, свободное, удобное помещение. Весь необходимый инвентарь кухни расположен очень близко, а поверхность рабочей зоны не нагромождается. Система рейлингов делается из стали, благодаря чему не появляется коррозия, то есть конструкции нестрашны влага, ультрафиолетовое излучение, химическая или щелочная среда, механическое воздействие.
Данная система может выдерживать большие механические нагрузки и при этом не деформироваться и не менять свой внешний вид. Важным фактором является ее мобильность, то есть можно установить в любом месте на кухне, передвигать по перекладине крепления и кухонные предметы. У каждого изделия есть инструкция по установке. Рейлинг не нуждается в специфическом уходе – нужно просто иногда протирать его от пыли и разводов. Он выпускается разнообразных форм, размеров, цветов.
Преимущества рейлинга состоят в том, что его выпускают разных видов, из которых вы можете выбрать тот вариант, который будет более удобен для вас. Некоторые в качестве креплений предпочитают обычные крючки, другие же выбирают полочки-сетки. Есть просто держатели для полотенец, фольги, пищевой пленки, некоторых продуктов питания.
Главные преимущества рейлинга – довольно широкий ассортимент изделий на рынке. Благодаря этому вы имеете возможность с легкостью приобрести рейлинг под имеющийся интерьер и размер кухни. У всех конструкций имеется хромировано-стальная нержавеющая основа. На нее потом наносят любое напыляющее покрытие, например, медное, латунное или бронзовое. С помощью напыления и создают дизайн и оформление рейлинга. Они бывают матовыми, глянцевыми, с подсветкой или без нее. Можно даже встретить конструкции из прочного стекла.
Важно обратить внимание и на цвет детали, так как от этого зависит интерьер и его внешний вид. Производители серьезно относятся к данному критерию, поэтому этот товар имеет самые разные цветовые оттенки – это также важные преимущества рейлинга. К примеру, для кухни стиля хай-тек подойдет блестящий стальной рейлинг. Для классического стиля или для стиля прованс гармонично впишутся изящные изделия с бронзовым, золотым или медным напылением. Конструкции с подсветкой очень удобны и стильны. Если кухня имеет остров, то можно взять такое изделие, которое крепится на потолок. Таким образом, вы выделите зону острова и сэкономите пространство, добавите комфорт, так как все, что нужно, будет находиться рядом на подвесной конструкции.
Конструкция из рейлинга бывает цельной и растягивается по всей длине кухонного фартука. Также она может состоять из небольших подвесных изделий, размещенных по разным точкам, например, над рабочим столом, над раковиной и т.д. Такое крепление занимает примерно полчаса и не вызывает никаких трудностей.
Конструкция рейлинга состоит из самой перекладины, двух заглушек для краев перекладины и кронштейнов, чтобы закрепить все на поверхности (могут использоваться другие механизмы для крепления). Перед тем как закрепить изделие, на перекладину насаживают дополнительные материалы, перечисленные выше. Аксессуары можно передвигать, но не получится их снять.
Процесс монтажа состоит из пяти шагов – в выбранном месте проделывают отверстие при помощи дрели или перфоратора, устанавливают крепления согласно инструкции, на перекладину надевают дополнительные элементы (полочки, крючки, держатели), крепят перекладину рейлинга, ставят заглушки. Важно, чтобы конструкция была установлена на 8 см ниже от подвесного шкафа, сами крепления должны быть прочными и надежными, способными выдержать вес всей кухонной утвари.
В основном крепят рейлинги горизонтальным способом, то есть конструкция крепится параллельно рабочему столу. Есть и вертикальный способ – изделия подвешиваются перпендикулярно полу и потолку. Благодаря такому способу рейлинг можно установить на стыке стен, тем самым повысить функциональность помещения кухни. В больших помещениях, на кухнях с островом, в кухнях ресторанов и других заведений распространена подвесная техника крепления. Над островком кухни или над нужной рабочей поверхностью рейлинговую систему со множеством креплений и перекладин вешают на цепь.
При установке изделия строители советуют учесть, что хозяйка должна дотягиваться до него, не сходя с места. Предметы и кухонную утварь на рейлинговой системе располагают в зависимости от их частоты использования. Наиболее часто используемые предметы располагайте ближе, тот инвентарь, который используется редко, ставьте в конец. Рейлинговая система может иметь дополняющую фурнитуру, которая также требует установки. Например, нужен полотенцедержатель с зазубренным краем. Он подходит для рулонов бумажных полотенец, пищевой пленки или пергамента, так как их так легче отрывать. Важно не располагать ложки, половники, шумовки, ножи над варочной поверхностью, иначе они покроются жиром. Те, кто часто использует поварскую книгу, может ее поместить рядом на наклонной полочке рейлинга.
Таким образом, использование рейлингов на кухне – это вполне оправдано и даже необходимо. А преимущества рейлинга просто неоспоримы, так как их множество. Если вы хотите оптимизировать процесс приготовления еды, сэкономить место в кухонном помещении, добавить интерьеру изюминки и стиля, то обязательно следует установить рейлинговую систему.