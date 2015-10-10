Преимущества рейлинга

Слово рейлинг произошло от английского слова, которое переводится как вешалка или перекладина. То есть рейлинговая конструкция является перекладиной, которая крепится к навесным шкафам, к кухонному фартуку или же над кухонным островком. Система достаточно проста, но удобна, она нужна для хранения аксессуаров, фурнитуры, емкостей для специй, кухонной утвари, полотенец и многого другого. Рейлинг имеет вид карниза – к трубке крепятся разные вспомогательные элементы, например, крючки, полочки, держатели. С краев система оформлена заглушками, которые нужны для эстетичности и безопасности конструкции.

Благодаря рейлингу увеличивается функциональность кухни, расширяется зона приготовления еды, становится просторно и аккуратно. Перекладина, представляющая собой просто трубу, является основой. К ней дополнительно нужно подбирать разные аксессуары для различных целей.