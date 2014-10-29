Частный дом в центре города Осака

Осака является третьим по населению городом в Японии, количество его жителей насчитывает порядка 2,6 миллионов. Этот город традиционно считается крупнейшим торговым центром страны восходящего солнца. В 2009 г. он стал вторым самым дорогим городом в мире, согласно списку Forbes.
Дом, который мы представляем на ваше обозрение сегодня, расположен практическим в самом центре Осаки и окружен многоэтажными зданиями. Он был разработан архитекторами японской студии Arbol по заказу обеспеченной семейной пары. К зданию прилегает сад, выполненный в традиционной японской манере. В столь густонаселенной стране, как Япония, лишь избранные могут позволить себе такую роскошь, как собственный дом с садом в пространстве города. Давайте посмотрим, как живут богатые люди в этой самобытной стране.
Разглядеть частный дом среди однотипных многоэтажных панельных высоток также непросто, как найти жемчужину в огромном океане. Даже если вплотную подойти к зданию, не всегда можно догадаться, что это жилой дом. Никаких панорамных окон и гостеприимных дверей. Фасад здания со всех сторон состоит из идеально ровных вертикальных досок, надежно скрывающих частную жизнь обитателей таунхауса. Лишь тонкие деревца, пробивающиеся сквозь деревянную поверхность крыши, указывают на то, что за стенами этой деревянной крепости своим ходом течет размерянная жизнь пожилой семейной пары.
Вход в дом предваряют широкие ворота, в глубине которых прячется дверь. Пожалуй, этот проект очень удачно отражает сдержанность и скрытность, свойственную японской культуре. Снаружи здание похоже на лабиринт, который привлекает своей загадочностью и нерешенностью. Подсветка дома сведена к минимуму – две светодиодные лампы у входа и галогенный прожектор сбоку.
За пределами деревянных ворот дом выглядит куда менее необычно. От городской суеты не остается и следа – в стеклах широких раздвижных дверей отражаются лучи солнца и тонкие зеленые деревца, посаженные среди камней прямо у основания забора. Кстати, камни в японской культуре популярны ничуть не меньше растительности. Если для того, чтобы расслабиться и отвлечься от мирской суеты, европейцы идут в парк, то японцы – в каменный сад. Каменные сады можно встретить практически в каждом японском городе. Они представляют собой ровную площадку, покрытую песком или галькой, в середине которой находятся отгороженные бороздками несколько крупных камней, которые и являются основной достопримечательностью сада.
Наконец мы подходим к рассмотрению интерьера японского таунхауса. Встречают нас традиционные татами – маты, сплетенные из тростника игуса и набитые рисовой соломой. Татами имеют строго определенную площадь и форму. Японцы верят, что маты приносят счастье, поэтому даже в домах европейского типа, вы обязательно найдете хотя бы одну комнату с татами.
В таком интерьере ничто даже и близко не напоминает нам о том, что за пределами этого райского уголка, наполненного естественным светом и запахом свежего дерева, находится огромный мегаполис, жители которого пребывают в постоянной спешке, а в воздухе стоит запах выхлопных газов и фастфуда. Ушедшая на заслуженный отдых семейная пара, надежно спряталась от шума и хаоса большого города.
Длинный коридор делит внутреннее пространство дома на две части. Как оказалось, эта постройка только снаружи напоминает лабиринт. На самом деле, внутренняя планировка дома абсолютно симметрична и заблудиться в нем просто невозможно. Архитекторы отказались от украшения стен искусственными предметами, предоставив жителям дома возможность любоваться декором, который безвозмездно подарен самой природой.
Японский интерьер крайне минималистичен. Роскошь и помпезность несвойственны этой культуре. Японцы – нация трудоголиков, именно в этой стране самый продолжительный рабочий день в мире. Поэтому дома жителей страны восходящего солнца ничто не должно отвлекать от привычной для них медитации, которую они считают лучшим методом расслабления и снятия напряжения. Японский дизайн интерьера несет в себе гармонию, спокойствие и умиротворение. Попадая в него, начинаешь видеть прелесть в обыденном и истинную красоту простых форм.