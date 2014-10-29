Частный дом в центре города Осака

Осака является третьим по населению городом в Японии, количество его жителей насчитывает порядка 2,6 миллионов. Этот город традиционно считается крупнейшим торговым центром страны восходящего солнца. В 2009 г. он стал вторым самым дорогим городом в мире, согласно списку Forbes.

Дом, который мы представляем на ваше обозрение сегодня, расположен практическим в самом центре Осаки и окружен многоэтажными зданиями. Он был разработан архитекторами японской студии Arbol по заказу обеспеченной семейной пары. К зданию прилегает сад, выполненный в традиционной японской манере. В столь густонаселенной стране, как Япония, лишь избранные могут позволить себе такую роскошь, как собственный дом с садом в пространстве города. Давайте посмотрим, как живут богатые люди в этой самобытной стране.